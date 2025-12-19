Předplatné

NHL ONLINE: Nečas vítá Jets, Hronek bojuje s Islanders. Palát proti českému brankáři

Martin Nečas na ledě září.
Martin Nečas na ledě září.Zdroj: ČTK / AP / David Zalubowski
Martin Nečas z Colorada v utkání proti San Jose
Martin Nečas se podílel na výhře Colorada nad mistrem z Floridy
Filip Hronek z Vancouveru v utkání proti San Jose
Český zadák Filip Hronek v dresu Vancouveru válí
Obránce Filip Hronek je se svou bodovou šňůrou v NHL velice blízko k vyrovnání českého rekordu Jiřího Bubly
David Kämpf v dresu Vancouver Canucks
David Kämpf v dresu Vancouver Canucks
11
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Martin Nečas se chce v NHL zapsat do bodové listiny v domácím klání proti Winnipegu. Filip Hronek a David Kämpf hrají na ledě New York Islanders. Do akce míří v Utahu také jeden z českých gólmanů Karel Vejmelka, Vítek Vaněček a měří své síly s Ondřejem Palátem z New Jersey. Všchny zápasy toho nejlepšího hokeje sledujte ONLINE na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2830583343
2.Connor McDavidEdmonton213758351
3.Macklin CelebriniSan Jose1835533513
4.Leon DraisaitlEdmonton1731483511
5.Mikko RantanenDallas14324634-1
6.Connor BedardChicago192544318
7.Martin NečasColorado1430443332
8.Wyatt JohnstonDallas20224235-2
9.Leo CarlssonAnaheim1824423410
10.Nikita KučerovTampa132942319

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina3314829112:9146
2Washington34181411110:8842
3Islanders34136312102:9641
4Detroit35154313108:11541
5Boston35146015114:10940
5Flyers3310761099:9440
7Montreal34117412110:11840
8Tampa34153313107:9039
9Devils3412711499:10439
10Florida33162213106:10338
11Rangers3611641591:9638
12Pittsburgh33131910103:10637
13Ottawa33115413105:10436
14Toronto33114513105:10835
15Buffalo33114414103:11234
16Columbus3477614102:12034
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3322272133:7755
    2Dallas3519457120:9351
    3Minnesota3515659109:8947
    4Anaheim34128212121:11242
    5Vegas3212410697:9242
    6Edmonton35125612119:11940
    7Kings3410591088:9039
    8Utah36134316111:10637
    9San Jose3598315105:11837
    10St. Louis3613081588:12534
    11Winnipeg3313221698:10032
    12Chicago3412161594:10532
    13Calgary3511341791:10532
    14Nashville339441693:11530
    15Seattle Kraken327561479:10230
    16Vancouver339431792:11229

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Všechny příspěvky z Isport.cz máte již zobrazené.
      Vyberte si z nabídky nebo pokračujte na další články z jiných titulů.

      Články z jiných titulů