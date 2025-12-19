Zacha se trefil, ale Boston prohrál. Dobeš vychytal vítězství Montrealu
Gól Pavla Zachy ve čtvrtečním utkání NHL neodvrátil porážku hokejistů Bostonu s Edmontonem 1:3. Naopak Jakub Dobeš v brance Montrealu přispěl 14 zákroky k výhře 4:1 nad Chicagem.
Devátý gól v sezoně vsítil Zacha během početní převahy Bruins v 17. minutě, kdy se po kombinaci s Eliasem Lindholmem dostal do souboje jeden na jednoho s brankářem Oilers Tristanem Jarrym. Vyzrál na něj bekhendovou kličkou a srovnal na 1:1.
Edmonton vedl od 14. minuty, kdy rovněž v přesilovce po přihrávce Connora McDavida skóroval Ryan Nugent-Hopkins. Vítězný gól, svůj první v NHL, si v druhé dvacetiminutovce připsal Quinn Hutson. Na 3:1 završil skóre v úvodu třetí třetiny ve vlastním oslabení kapitán hostů McDavid.
David Pastrňák za Bruins odehrál přes 22 minut, nebodoval a ve statistice plus/minus zapsal dva záporné body. V sestavě Oilers už potřetí za sebou chyběl bývalý útočník pražské Sparty David Tomášek.
Čtyřiadvacetiletý Dobeš z 15 střel Chicaga inkasoval pouze jednou. Slavil tak druhé vítězství v brankovišti Canadiens za sebou. Překonal ho pouze v osmé minutě Frank Nazar, jenž otevřel skóre.
Poté už dával góly pouze Montreal. Dvakrát skóroval Zachary Bolduc, jednou obránce Noah Dobson a kapitán týmu Nick Suzuki.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|28
|30
|58
|33
|43
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|21
|37
|58
|35
|1
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|18
|35
|53
|35
|13
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|17
|31
|48
|35
|11
|5.
|Mikko Rantanen
Dallas
|14
|32
|46
|34
|-1
|6.
|Connor Bedard
Chicago
|19
|25
|44
|31
|8
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|14
|30
|44
|33
|32
|8.
|Wyatt Johnston
Dallas
|20
|22
|42
|35
|-2
|9.
|Leo Carlsson
Anaheim
|18
|24
|42
|34
|10
|10.
|Nikita Kučerov
Tampa
|13
|29
|42
|31
|9
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|33
|14
|8
|2
|9
|112:91
|46
|2
Washington
|34
|18
|1
|4
|11
|110:88
|42
|3
Islanders
|34
|13
|6
|3
|12
|102:96
|41
|4
Detroit
|35
|15
|4
|3
|13
|108:115
|41
|5
Boston
|35
|14
|6
|0
|15
|114:109
|40
|5
Flyers
|33
|10
|7
|6
|10
|99:94
|40
|7
Montreal
|34
|11
|7
|4
|12
|110:118
|40
|8
Tampa
|34
|15
|3
|3
|13
|107:90
|39
|9
Devils
|34
|12
|7
|1
|14
|99:104
|39
|10
Florida
|33
|16
|2
|2
|13
|106:103
|38
|11
Rangers
|36
|11
|6
|4
|15
|91:96
|38
|12
Pittsburgh
|33
|13
|1
|9
|10
|103:106
|37
|13
Ottawa
|33
|11
|5
|4
|13
|105:104
|36
|14
Toronto
|33
|11
|4
|5
|13
|105:108
|35
|15
Buffalo
|33
|11
|4
|4
|14
|103:112
|34
|16
Columbus
|34
|7
|7
|6
|14
|102:120
|34
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|33
|22
|2
|7
|2
|133:77
|55
|2
Dallas
|35
|19
|4
|5
|7
|120:93
|51
|3
Minnesota
|35
|15
|6
|5
|9
|109:89
|47
|4
Anaheim
|34
|12
|8
|2
|12
|121:112
|42
|5
Vegas
|32
|12
|4
|10
|6
|97:92
|42
|6
Edmonton
|35
|12
|5
|6
|12
|119:119
|40
|7
Kings
|34
|10
|5
|9
|10
|88:90
|39
|8
Utah
|36
|13
|4
|3
|16
|111:106
|37
|9
San Jose
|35
|9
|8
|3
|15
|105:118
|37
|10
St. Louis
|36
|13
|0
|8
|15
|88:125
|34
|11
Winnipeg
|33
|13
|2
|2
|16
|98:100
|32
|12
Chicago
|34
|12
|1
|6
|15
|94:105
|32
|13
Calgary
|35
|11
|3
|4
|17
|91:105
|32
|14
Nashville
|33
|9
|4
|4
|16
|93:115
|30
|15
Seattle Kraken
|32
|7
|5
|6
|14
|79:102
|30
|16
Vancouver
|33
|9
|4
|3
|17
|92:112
|29