Zacha se trefil, ale Boston prohrál. Dobeš vychytal vítězství Montrealu

Jakub Dobeš v utkání proti Chicagu
David Pastrňák zapsal proti Winnipegu dva góly a dvě asistence
David Tomášek je dalším českým hokejistou, který dal gól v NHL
Český obránce David Jiříček byl vedením Minnesoty poslán na farmu do Iowy
Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skóroval
7
iSport.cz, ČTK
NHL
Gól Pavla Zachy ve čtvrtečním utkání NHL neodvrátil porážku hokejistů Bostonu s Edmontonem 1:3. Naopak Jakub Dobeš v brance Montrealu přispěl 14 zákroky k výhře 4:1 nad Chicagem.

Devátý gól v sezoně vsítil Zacha během početní převahy Bruins v 17. minutě, kdy se po kombinaci s Eliasem Lindholmem dostal do souboje jeden na jednoho s brankářem Oilers Tristanem Jarrym. Vyzrál na něj bekhendovou kličkou a srovnal na 1:1.

Edmonton vedl od 14. minuty, kdy rovněž v přesilovce po přihrávce Connora McDavida skóroval Ryan Nugent-Hopkins. Vítězný gól, svůj první v NHL, si v druhé dvacetiminutovce připsal Quinn Hutson. Na 3:1 završil skóre v úvodu třetí třetiny ve vlastním oslabení kapitán hostů McDavid.

David Pastrňák za Bruins odehrál přes 22 minut, nebodoval a ve statistice plus/minus zapsal dva záporné body. V sestavě Oilers už potřetí za sebou chyběl bývalý útočník pražské Sparty David Tomášek.

Čtyřiadvacetiletý Dobeš z 15 střel Chicaga inkasoval pouze jednou. Slavil tak druhé vítězství v brankovišti Canadiens za sebou. Překonal ho pouze v osmé minutě Frank Nazar, jenž otevřel skóre.

Poté už dával góly pouze Montreal. Dvakrát skóroval Zachary Bolduc, jednou obránce Noah Dobson a kapitán týmu Nick Suzuki.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2830583343
2.Connor McDavidEdmonton213758351
3.Macklin CelebriniSan Jose1835533513
4.Leon DraisaitlEdmonton1731483511
5.Mikko RantanenDallas14324634-1
6.Connor BedardChicago192544318
7.Martin NečasColorado1430443332
8.Wyatt JohnstonDallas20224235-2
9.Leo CarlssonAnaheim1824423410
10.Nikita KučerovTampa132942319

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina3314829112:9146
2Washington34181411110:8842
3Islanders34136312102:9641
4Detroit35154313108:11541
5Boston35146015114:10940
5Flyers3310761099:9440
7Montreal34117412110:11840
8Tampa34153313107:9039
9Devils3412711499:10439
10Florida33162213106:10338
11Rangers3611641591:9638
12Pittsburgh33131910103:10637
13Ottawa33115413105:10436
14Toronto33114513105:10835
15Buffalo33114414103:11234
16Columbus3477614102:12034
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3322272133:7755
    2Dallas3519457120:9351
    3Minnesota3515659109:8947
    4Anaheim34128212121:11242
    5Vegas3212410697:9242
    6Edmonton35125612119:11940
    7Kings3410591088:9039
    8Utah36134316111:10637
    9San Jose3598315105:11837
    10St. Louis3613081588:12534
    11Winnipeg3313221698:10032
    12Chicago3412161594:10532
    13Calgary3511341791:10532
    14Nashville339441693:11530
    15Seattle Kraken327561479:10230
    16Vancouver339431792:11229

