Prohry českých brankářů v NHL. Rittich nestačil na Columbus, Vladař na Seattle

David Rittich vychytal Edmonton
David Rittich vychytal EdmontonZdroj: Profimedia.cz
Český gólman David Rittich vychytal v dresu New York Islanders druhou nulu
David Rittich opět září při další příležitosti v brance New York Islanders
Brankář Philadelphie Daniel Vladař v utkání proti Vancouveru
Český gólman Daniel Vladař v dresu Philadelphia Flyers
Daniel Vladař se ohlíží za letícím pukem v brance Philadelphie
Český hokejový brankář Daniel Vladař 16 zákroky neodvrátil prohru Philadelphie 1:4 na ledě Seattlu. K vítězství nepomohl ani David Rittich, který v Columbusu při prohře New York Islanders 2:4 zlikvidoval 31 střel.

Vladař v Seattlu dlouho držel naděje Flyers na bodový zisk. Byť v zápase neměl moc práce působil v brance jistě a nakonec inkasoval pouhé dva góly. Ani to ale Philadelphii na body nestačilo.

O jediný přesný zásah Flyers se dvě minuty před koncem zápasu postaral Carl Grundström, Kraken ale dvakrát udeřili při power play a došli si pro výhru 4:1.

Vydařený zápas za sebou i přes prohru má také Rittich, který zhruba 20 hodim po vychytané nule v newyorském derby naskočil v brance Islanders v duelu na ledě Columbusu. Český brankář dlouho držel newyorský celek ve vedení, mezi 56. a 57. minutou ale inkasoval dva góly a Islanders nakonec padli 2:4.

I přesto Rittich udržel svou úspěšnost nad 90 procenty. V duelu zlikvidoval 31 střeleckých pokusů a zápas zakončil s úspěšností 91,2 procenta.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton244468392
2.Nathan MacKinnonColorado3133643747
3.Macklin CelebriniSan Jose2037573813
4.Leon DraisaitlEdmonton203656398
5.Mikko RantanenDallas153954382
6.Nikita KučerovTampa1732493513
7.Martin NečasColorado1830483737
8.Kirill KaprizovMinnesota232346394
9.Wyatt JohnstonDallas212546391
10.Kyle ConnorWinnipeg182846368

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina37158311126:10849
2Detroit40167314125:12949
3Tampa38184313126:10147
4Islanders39156414111:10846
5Montreal38137612127:12946
6Washington38182513121:10645
7Flyers37127711112:10645
8Florida37173215119:11842
9Buffalo37136414116:11842
10Rangers40127417104:10742
11Devils38137216106:11442
12Ottawa37135514124:12041
13Pittsburgh37142912117:12241
14Boston39146118123:13041
15Toronto38134615124:12940
16Columbus3797615112:12738
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3725372148:8563
    2Dallas3921477139:10557
    3Minnesota39167610121:10252
    4Vegas36134118115:11045
    5Edmonton39145614132:13144
    6Anaheim38138215130:13244
    7Kings3711591297:9741
    8Utah39135318116:11239
    9San Jose38108317115:13239
    10Seattle Kraken3611561493:10838
    11St. Louis3915081698:13338
    12Calgary38133418101:11536
    13Nashville37115417105:12436
    14Winnipeg36132417106:11134
    15Chicago38122618106:12434
    16Vancouver37105319106:12833

