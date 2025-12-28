Předplatné

Výborný Rittich! V derby vychytal druhou nulu v sezoně. Nečas dal dva góly v přestřelce

Český gólman David Rittich vychytal v dresu New York Islanders druhou nulu
Český gólman David Rittich vychytal v dresu New York Islanders druhou nuluZdroj: x.com
Brankář New York Islanders David Rittich se činí v městském derby proti Rangers
David Pastrňák v dresu Bostonu.
Střídačka Bostonu oslavuje gól Davida Pastrňáka
David Pastrňák zapsal proti Winnipegu dva góly a dvě asistence
Tomáš Hertl se raduje z gólu
Tomáš Hertl se raduje z gólu
Martin Nečas se v dresu Colorada raduje z gólu
14
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
NHL
Skvělá práce! Český brankář David Rittich v NHL pomohl 27 zákroky k vítězství New York Islanders 2:0 v městském derby proti Rangers a vychytal druhé čisté konto v ročníku. Naopak Lukáš Dostál v brance Anaheimu inkasoval šest gólů od Los Angeles a Ducks padli 1:6. David Pastrňák vstřelil jedinou branku Bostonu při prohře 1:4 v Buffalu. Bruins padli popáté v řadě. Martin Nečas pomohl dvěma góly Coloradu k výhře 6:5 po nájezdech.

David Rittich při zranění týmové jedničky Ilji Sorokina nastoupil potřetí v řadě a podruhé za sebou dovedl tým k výhře. Proti Rangers byl za svůj bezchybný výkon zvolen první hvězdou zápasu a vylepšil tak své výborné statistiky.

V duelech proti Buffalu, New Jersey a Rangers dostal pouze tři branky ze hry a pokaždé vytáhl úspěšnost zákroků nad 93 procent. Skvělou formu z posledních dnů korunoval druhým čistým kontem v sezoně a potvrdil, že se mu po přesunu do New Yorku daří.

V počtu vychytaných nul je nejlepším z českých brankářů a mezi krajany vládne i v dalších ohledech. Má nejvyšší úspěšnost zákroků (91,9 procenta) a nejnižší průměr obdržených branek na zápas (2,25). V obou hlavních sledovaných statistikách navíc mezi brankáři s alespoň 10 odchytanými zápasy patří do nejlepší šestky v lize.

V sobotním programu nastoupil také Lukáš Dostál, duel proti Kings mu ale vůbec nevyšel. V utkání dvou celků z metropolitní oblastí Los Angeles inkasoval šest branek z 30 střel a úspěšnost zákroků dostal jen na 80 procent. Hned třikrát na něj vyzrál americký útočník Alex Laferriere.

Buffalo v duelu s Bostonem potvrdilo vzrůstající formu a po výhře 4:1 se radovalo poosmé v řadě. Ve vyrovnané tabulce Východní konference se Sabres dostali na dostřel play off a odsunuli Bruins na 13. pozici.

Jedinou branku poražených dal David Pastrňák, který i přes pátou týmovou prohru za sebou natáhl svou bodovou sérii na tři zápasy. Český kanonýr vstřelil svůj 406. gól v NHL a v historickém pořadí mu schází už jen dva přesné zásahy na druhého nejlepšího českého střelce Patrika Eliáše.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton244468392
2.Nathan MacKinnonColorado3233653747
3.Macklin CelebriniSan Jose2037573813
4.Leon DraisaitlEdmonton203656398
5.Mikko RantanenDallas153954382
6.Martin NečasColorado1830483737
7.Nikita KučerovTampa1532473412
8.Kirill KaprizovMinnesota232346394
9.Wyatt JohnstonDallas212546391
10.Kyle ConnorWinnipeg182846368

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina37158311126:10849
2Detroit39166314122:12747
3Islanders38156413109:10446
4Tampa37183313121:9745
5Washington38182513121:10645
6Flyers36127710111:10245
7Montreal37137512123:12445
8Florida37173215119:11842
9Buffalo37136414116:11842
10Rangers40127417104:10742
11Devils38137216106:11442
12Ottawa37135514124:12041
13Boston39146118123:13041
14Toronto37134515122:12639
15Pittsburgh36132912110:11939
16Columbus3687615108:12536
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3725372148:8563
    2Dallas3921477139:10557
    3Minnesota39167610121:10252
    4Vegas36134118115:11045
    5Edmonton39145614132:13144
    6Anaheim38138215130:13244
    7Kings3711591297:9741
    8Utah39135318116:11239
    9San Jose38108317115:13239
    10St. Louis3915081698:13338
    11Calgary38133418101:11536
    12Seattle Kraken3510561489:10736
    13Nashville37115417105:12436
    14Winnipeg36132417106:11134
    15Chicago37122617103:11734
    16Vancouver37105319106:12833
