Výborný Rittich! V derby vychytal druhou nulu v sezoně. Nečas dal dva góly v přestřelce
Skvělá práce! Český brankář David Rittich v NHL pomohl 27 zákroky k vítězství New York Islanders 2:0 v městském derby proti Rangers a vychytal druhé čisté konto v ročníku. Naopak Lukáš Dostál v brance Anaheimu inkasoval šest gólů od Los Angeles a Ducks padli 1:6. David Pastrňák vstřelil jedinou branku Bostonu při prohře 1:4 v Buffalu. Bruins padli popáté v řadě. Martin Nečas pomohl dvěma góly Coloradu k výhře 6:5 po nájezdech.
David Rittich při zranění týmové jedničky Ilji Sorokina nastoupil potřetí v řadě a podruhé za sebou dovedl tým k výhře. Proti Rangers byl za svůj bezchybný výkon zvolen první hvězdou zápasu a vylepšil tak své výborné statistiky.
V duelech proti Buffalu, New Jersey a Rangers dostal pouze tři branky ze hry a pokaždé vytáhl úspěšnost zákroků nad 93 procent. Skvělou formu z posledních dnů korunoval druhým čistým kontem v sezoně a potvrdil, že se mu po přesunu do New Yorku daří.
V počtu vychytaných nul je nejlepším z českých brankářů a mezi krajany vládne i v dalších ohledech. Má nejvyšší úspěšnost zákroků (91,9 procenta) a nejnižší průměr obdržených branek na zápas (2,25). V obou hlavních sledovaných statistikách navíc mezi brankáři s alespoň 10 odchytanými zápasy patří do nejlepší šestky v lize.
V sobotním programu nastoupil také Lukáš Dostál, duel proti Kings mu ale vůbec nevyšel. V utkání dvou celků z metropolitní oblastí Los Angeles inkasoval šest branek z 30 střel a úspěšnost zákroků dostal jen na 80 procent. Hned třikrát na něj vyzrál americký útočník Alex Laferriere.
Buffalo v duelu s Bostonem potvrdilo vzrůstající formu a po výhře 4:1 se radovalo poosmé v řadě. Ve vyrovnané tabulce Východní konference se Sabres dostali na dostřel play off a odsunuli Bruins na 13. pozici.
Jedinou branku poražených dal David Pastrňák, který i přes pátou týmovou prohru za sebou natáhl svou bodovou sérii na tři zápasy. Český kanonýr vstřelil svůj 406. gól v NHL a v historickém pořadí mu schází už jen dva přesné zásahy na druhého nejlepšího českého střelce Patrika Eliáše.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|24
|44
|68
|39
|2
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|32
|33
|65
|37
|47
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|20
|37
|57
|38
|13
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|20
|36
|56
|39
|8
|5.
|Mikko Rantanen
Dallas
|15
|39
|54
|38
|2
|6.
|Martin Nečas
Colorado
|18
|30
|48
|37
|37
|7.
|Nikita Kučerov
Tampa
|15
|32
|47
|34
|12
|8.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|23
|23
|46
|39
|4
|9.
|Wyatt Johnston
Dallas
|21
|25
|46
|39
|1
|10.
|Kyle Connor
Winnipeg
|18
|28
|46
|36
|8
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|37
|15
|8
|3
|11
|126:108
|49
|2
Detroit
|39
|16
|6
|3
|14
|122:127
|47
|3
Islanders
|38
|15
|6
|4
|13
|109:104
|46
|4
Tampa
|37
|18
|3
|3
|13
|121:97
|45
|5
Washington
|38
|18
|2
|5
|13
|121:106
|45
|6
Flyers
|36
|12
|7
|7
|10
|111:102
|45
|7
Montreal
|37
|13
|7
|5
|12
|123:124
|45
|8
Florida
|37
|17
|3
|2
|15
|119:118
|42
|9
Buffalo
|37
|13
|6
|4
|14
|116:118
|42
|10
Rangers
|40
|12
|7
|4
|17
|104:107
|42
|11
Devils
|38
|13
|7
|2
|16
|106:114
|42
|12
Ottawa
|37
|13
|5
|5
|14
|124:120
|41
|13
Boston
|39
|14
|6
|1
|18
|123:130
|41
|14
Toronto
|37
|13
|4
|5
|15
|122:126
|39
|15
Pittsburgh
|36
|13
|2
|9
|12
|110:119
|39
|16
Columbus
|36
|8
|7
|6
|15
|108:125
|36
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|37
|25
|3
|7
|2
|148:85
|63
|2
Dallas
|39
|21
|4
|7
|7
|139:105
|57
|3
Minnesota
|39
|16
|7
|6
|10
|121:102
|52
|4
Vegas
|36
|13
|4
|11
|8
|115:110
|45
|5
Edmonton
|39
|14
|5
|6
|14
|132:131
|44
|6
Anaheim
|38
|13
|8
|2
|15
|130:132
|44
|7
Kings
|37
|11
|5
|9
|12
|97:97
|41
|8
Utah
|39
|13
|5
|3
|18
|116:112
|39
|9
San Jose
|38
|10
|8
|3
|17
|115:132
|39
|10
St. Louis
|39
|15
|0
|8
|16
|98:133
|38
|11
Calgary
|38
|13
|3
|4
|18
|101:115
|36
|12
Seattle Kraken
|35
|10
|5
|6
|14
|89:107
|36
|13
Nashville
|37
|11
|5
|4
|17
|105:124
|36
|14
Winnipeg
|36
|13
|2
|4
|17
|106:111
|34
|15
Chicago
|37
|12
|2
|6
|17
|103:117
|34
|16
Vancouver
|37
|10
|5
|3
|19
|106:128
|33