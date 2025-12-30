Předplatné

Gól a padesátý bod sezony pro Nečase. Bída gólmanů, Hertl šel po faulu do sprch

Martin Nečas slaví branku proti Vegas
Martin Nečas slaví branku proti VegasZdroj: ČTK / AP / Candice Ward
Martin Nečas v akci proti Los Angeles
Martin Nečas v akci proti Los Angeles
Martin Nečas se spoluhráči z Colorada oslavuje předvánoční vítězství
Útočník Colorada Martin Nečas se snaží tečovat puk před brankou Utahu
Martin Nečas v zápase proti Utahu
Martin Nečas se v dresu Colorada raduje z gólu
Útočník Colorada Martin Nečas v zápase proti Winnipegu vráží do soupeře
11
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Martin Nečas v pondělním zápase NHL skóroval za Colorado, připsal si padesátý bod v sezoně a byl zvolen třetí hvězdou utkání. Hokejisté Avalanche přehráli Los Angeles 5:2 a zvítězili poosmé za sebou. Nepovedený večer prožili čeští gólmani. Vítek Vaněček dlouho držel vedení Utahu nad Nashvillem, ale Predators nakonec vyhráli 4:3. V brance Anaheimu se prostřídali Lukáš Dostál a Petr Mrázek, Ducks nestačili 4:5 na San Jose. Tomáš Hertl z Vegas byl při prvním střídání vyloučen do konce zápasu.

Nečas zaznamenal devatenáctou trefu v ročníku v 34. minutě. Nejproduktivnější Čech sezony zúročil velký tlak, který si domácí hokejisté vytvořili. Po závaru a střeleckém pokusu kapitána Gabriela Landeskoga se puk šoural po brankové čáře k pravé tyčce, kde ho český útočník doklepl bekhendem do sítě. Avalanche šli jeho zásluhou do vedení 2:1.

Vítězný gól Colorada vstřelil na konci druhé třetiny Brock Nelson. Kings se v třetím dějství ještě dotáhli na dostřel jedné branky, když se v oslabení prosadil Joel Armia, ale výhru domácího týmu stvrdili dvěma góly do prázdné branky Nathan MacKinnon a Cale Makar. Nejlepší tým sezony Avalanche vyhrál osmé utkání v řadě a na kontě má 65 bodů. Druhý Dallas jich ztrácí osm a odehrál o zápas víc.

„Myslím, že cílem každého týmu je, abyste měli pocit, že můžete každý večer zvítězit. To je přesně to, co chcete. Mít tu správnou víru, protože bez ní to nejde. Pak byste nevyhrávali tolik utkání. Udělali jsme kus skvělé práce, soustředili se na správné věci a to se nám po zásluze vrátilo. Do každého zápasu teď jdeme s tím, že ho chceme vyhrát, to je to, jak si přejeme, aby se kluci cítili,“ řekl trenér Colorada Jared Bednar.

Do branky Utahu se opět postavil Vaněček. Jedničku týmu Karla Vejmelku klub umístil na listinu zraněných hráčů kvůli potížím v horní části těla.

Vítěz Stanley Cupu z posledního ročníku s Floridou Vaněček pochytal 22 střel Nashvillu, ale nakonec si připsal desátou porážku ve dvanáctém odchytaném utkání. Zároveň dosáhl významného milníku, 200. startu v NHL, a to jako desátý český gólman.

Predators sice třikrát dotahovali, ale výhru jim dvěma slepenými góly v závěru třetí třetiny zařídil Steven Stamkos. Jeho trefy dělily necelé dvě minuty a k metě 600 gólů v NHL mu chybí už jen jediný.

Hertl musel do sprch

Na Dostála letělo devět střel, ze kterých inkasoval čtyři branky. Mrázek pak pustil za svá záda jeden puk a pochytal tři střelecké pokusy.

Třiatřicetiletý Mrázek se dostal do brankoviště ve chvíli, kdy Ducks prohrávali se San Jose 1:4. Domácí se ještě po gólech Cuttera Gauthiera a Pavla Minťukova přiblížili na rozdíl jediné branky, v čase 53:47 ale rozhodl zápas Zack Ostapchuk. Anaheimu už nepomohla ani další kontaktní branka na konci 56. minuty z hole Troye Terryho, který skóroval v zápase podruhé. Kvůli nemoci chyběl v sestavě Anaheimu kapitán Radko Gudas a Ducks prohráli potřetí za sebou.

Tři body v utkání (1+2) za Sharks zaznamenal Macklin Celebrini, jednička draftu 2024 a třetí nejproduktivnější hráč soutěže. Na kontě už má 60 bodů.

Černý večer prožil Hertl, který se po dvou minutách a třinácti sekundách hry v utkání Vegas s Minnesotou odebral předčasně do šaten. Odchovanec Slavie při svém prvním střídání narazil na hrazení Ryana Hartmana, který si ze souboje odnesl krvavý šrám nad pravým okem.

Článek pokračuje pod videem.

Minnesota vyhrála 5:2. Wild vedli už o pět branek, pod čtyři z nich (1+3) se podepsal pětatřicetiletý Švéd Marcus Johansson.

Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou podlehl v Calgary 1:2 v prodloužení a prohrál pošesté v řadě. Nejaktivněji střílejícím hráčem Bruins byl právě Pastrňák, který vypálil na branku čtyřikrát.

Zacha mohl duel v prodloužení rozhodnout v oslabení, jenže na Dustina Wolfa v brankovišti Flames nevyzrál ani on, ani z následné dorážky Nikita Zadorov. A tak to byli domácí, kteří získali bod navíc, když puk do branky Bostonu dopravil Kanaďan Connor Zary. Adam Klapka za Flames odehrál necelých devět minut.

Vancouver s Filipem Hronkem porazil Seattle 3:2 po samostatných nájezdech a ukončil soupeřovu čtyřzápasovou vítěznou šňůru. V samostatných nájezdech rozhodl Švéd Liam Öhgren, nová akvizice Canucks po velké výměně za bývalého kapitána Quinna Hughese.

Hronek strávil ze všech hráčů největší porci času na ledě, bez 40 sekund na něm byl rovnou půlhodinu a zblokoval čtyři střely. V sestavě Vancouveru chyběl útočník David Kämpf.

Skvělou formu drží hokejisté Buffala, stále hrající bez Jiřího Kulicha. Sabres porazili St. Louis 4:2 a radovali se podeváté v řadě, což je jejich nejdelší vítězná série od listopadu 2018, kdy zvítězili desetkrát po sobě.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
53Detail
LIVE Po prodl.
32Detail
LIVE
14Detail
LIVE
13Detail
LIVE
24Detail
LIVE
52Detail
LIVE
34Detail
LIVE Po prodl.
21Detail
LIVE
25Detail
LIVE
45Detail
LIVE Sam. nájezdy
23Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina38159311129:11051
2Detroit40167314125:12949
3Tampa38184313126:10147
4Islanders39156414111:10846
5Montreal38137612127:12946
6Washington39182514124:11145
7Flyers37127711112:10645
8Florida38183215124:12144
9Buffalo38146414120:12044
10Rangers41127517106:11043
11Boston40146218124:13242
11Devils38137216106:11442
13Ottawa38135515125:12441
14Pittsburgh37142912117:12241
15Toronto38134615124:12940
16Columbus38107615116:12840
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3826372153:8765
    2Dallas3921477139:10557
    3Minnesota40177610126:10454
    4Edmonton40155614135:13246
    5Vegas37134119117:11545
    6Anaheim39138216134:13744
    7Kings3811591399:10241
    8San Jose39118317120:13641
    9Utah40135319119:11639
    10Seattle Kraken3711571495:11139
    11Calgary39134418103:11638
    12Nashville38125417109:12738
    13St. Louis40150817100:13738
    14Vancouver38106319109:13035
    15Winnipeg37132418107:11434
    16Chicago38122618106:12434

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů