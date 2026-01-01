Pastrňák zářil na ledě Edmontonu, dvěma góly a asistencí řídil výhru 6:2
David Pastrňák režíroval v NHL dvěma góly a přihrávkou výhru hokejistů Bostonu 6:2 na ledě Edmontonu a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Martin Nečas přispěl asistencí k vítězství Colorada 6:1 nad St. Louis. Přihrávka Tomáše Hertla nestačila Vegas, který doma podlehl Nashvillu 2:4. Ondřej Palát asistoval u vítězné trefy New Jersey, které otočilo na ledě Columbusu v úvodu třetí třetiny z 0:2 na konečných 3:2. Lukáš Dostál pomohl Anaheimu 25 zákroky k zisku bodu za prohru 3:4 v prodloužení s Tampou Bay.
Pastrňák otevřel v osmé minutě skóre z přesilové hry. Český útočník získal odražený puk u zadního mantinelu po nepřesné střele od modré čáry a ze záporného úhlu dostal kotouč do branky po odrazu od gólmana Connora Ingrama.
Druhý bod si připsal v závěru druhé třetiny. Pastrňák vedl přečíslení, které zakončil do prázdné branky Jonathan Aspirot a zvýšil na 4:1. Povedený večer završil havířovský rodák v 55. minutě střelou z pravého kruhu bez přípravy a upravil na konečných 6:2. Pastrňáka předčil při vyhlášení hvězd pouze gólman Bostonu Jeremy Swayman, který kryl 34 střel.
Colorado vedlo po akci Nečase 4:0 už v čase 4:39. Český útočník přihrál z mezikruží na levou stranu Nathanu MacKinnonovi, který střelou bez přípravy vstřelil svůj druhý gól v zápase a celkově nasbíral čtyři body (2+2). Skóre uzavřel v 57. minutě Valerij Ničuškin, jenž nasázel hattrick.
Hertl vyslal netypicky od modré čáry střelu, kterou tečoval Ben Hutton a zvýšil na 2:0. Nashville ale ještě v úvodní třetině otočil třemi góly. Vyrovnání zařídil Steven Stamkos svou 600. trefou v NHL. Stal se 22. hráčem, který v historii soutěže překonal tuto gólovou hranici.
New Jersey otočilo vývoj třemi góly během necelých dvou minut. Palát u vítězné trefy prostrčil šikovně puk u pravého mantinelu mezi dvěma hráči Connoru Brownovi, po jehož přihrávce rozhodl Luke Hughes.
Anaheim, který nastoupil bez nemocného kapitána Radko Gudase, smazal třikrát jednobrankový náskok a prodloužení si vynutil trefou z 54. minuty. Obrat ale nedotáhl. Pátou výhru Tampy Bay v řadě zařídil Darren Raddysh, který si najel na přihrávku Brandona Hagela a zblízka překonal Dostála.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|34
|36
|70
|39
|51
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|24
|46
|70
|41
|2
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|22
|40
|62
|40
|13
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|20
|37
|57
|41
|6
|5.
|Mikko Rantanen
Dallas
|15
|39
|54
|39
|0
|6.
|Martin Nečas
Colorado
|19
|32
|51
|39
|40
|7.
|Nikita Kučerov
Tampa
|18
|33
|51
|36
|14
|8.
|Matt Boldy
Minnesota
|25
|22
|47
|41
|16
|9.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|23
|24
|47
|41
|5
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|23
|23
|46
|40
|14
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|39
|15
|9
|3
|12
|130:115
|51
|2
Detroit
|41
|17
|7
|3
|14
|127:130
|51
|3
Tampa
|39
|18
|5
|3
|13
|130:104
|49
|4
Islanders
|40
|15
|7
|4
|14
|114:110
|48
|5
Montreal
|39
|13
|8
|6
|12
|130:131
|48
|6
Washington
|40
|19
|2
|5
|14
|130:114
|47
|7
Flyers
|39
|13
|7
|7
|12
|119:114
|47
|8
Buffalo
|39
|15
|6
|4
|14
|124:121
|46
|9
Florida
|39
|18
|3
|3
|15
|126:124
|45
|10
Boston
|41
|15
|6
|2
|18
|130:134
|44
|11
Devils
|40
|14
|7
|2
|17
|109:120
|44
|12
Pittsburgh
|38
|15
|2
|9
|12
|122:123
|43
|13
Rangers
|42
|12
|7
|5
|18
|109:116
|43
|14
Toronto
|39
|14
|4
|6
|15
|128:129
|42
|15
Ottawa
|38
|13
|5
|5
|15
|125:124
|41
|16
Columbus
|39
|10
|7
|6
|16
|118:131
|40
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|39
|27
|3
|7
|2
|159:88
|67
|2
Dallas
|40
|21
|4
|7
|8
|140:109
|57
|3
Minnesota
|41
|17
|7
|7
|10
|129:108
|55
|4
Edmonton
|41
|15
|5
|6
|15
|137:138
|46
|5
Vegas
|38
|13
|4
|11
|10
|119:119
|45
|6
Anaheim
|40
|13
|8
|3
|16
|137:141
|45
|7
San Jose
|40
|11
|9
|3
|17
|124:139
|43
|8
Kings
|38
|11
|5
|9
|13
|99:102
|41
|9
Calgary
|40
|14
|4
|4
|18
|108:117
|40
|10
Nashville
|39
|13
|5
|4
|17
|113:129
|40
|11
Utah
|40
|13
|5
|3
|19
|119:116
|39
|12
Seattle Kraken
|37
|11
|5
|7
|14
|95:111
|39
|13
St. Louis
|41
|15
|0
|8
|18
|101:143
|38
|14
Chicago
|39
|12
|2
|7
|18
|108:127
|35
|15
Vancouver
|39
|10
|6
|3
|20
|112:136
|35
|16
Winnipeg
|38
|13
|2
|4
|19
|108:116
|34