Nečas dosáhl už na 60 bodů, Hertl vstřelil dvacátý gól sezony. Bitka brankářů

Martin Nečas se v sezoně NHL dostal na hranici 60 bodůZdroj: ČTK / David Zalubowski
Český hokejový útočník Tomáš Hertl 20. gólem v sezoně NHL neodvrátil prohru Vegas 1:2 s Philadelphií. Martin Nečas dvakrát asistoval u vítězství Colorada 5:2 nad Washingtonem. Došlo i na bitku brankářů v utkání mezi Floridou a San Jose.

Hertl se prosadil v záěru druhé třetiny a sronal na 1:1. Ve třetí třetině rozhodl o výhře Flyers Travis Konecny a ukončil tak sedmizápasovou vítěznou sérii Vegas. Hertl jako třetí Čech v ročníku nasázel 20 branek a třetí místo mu se 43 body patří i v bodování českých hokejistů.

Nejproduktivnějším Čechem je Nečas, který se díky dvěma gólovým nahrávkám ze zápasu s Washingtonem dostal na 60 kanadských bodů a v ligovém bodování se posunul na sedmou pozici před krajana Davida Pastrňáka.

V utkání mezi Floridou a San Jose došlo na bitku brankářů Sergeje Bobrovskyho a Alexe Nedeljkovice, kdy ruský brankář vystrartoval přes celé hřiště na strážce branky Sharks přes celé hřiště, když viděl, že se zapojil do šarvátky.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3847854749
2.Connor McDavidEdmonton305585508
3.Macklin CelebriniSan Jose2448724813
4.Nikita KučerovTampa2446704421
5.Leon DraisaitlEdmonton254267488
6.Mikko RantanenDallas194463482
7.Martin NečasColorado2238604741
8.David PastrňákBoston203959441
9.Mark ScheifeleWinnipeg233558486
10.Kirill KaprizovMinnesota253257508

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina50229415173:14566
2Tampa47246413166:12064
3Detroit50219416157:15364
4Montreal491710715168:16461
5Islanders49189517145:13759
6Boston49217219164:15058
7Pittsburgh481941114156:14757
8Buffalo48206517158:15057
9Toronto49177817165:16456
10Washington50213620159:14854
11Flyers48167817143:15054
12Florida48223320146:16053
13Devils49169222129:15052
14Ottawa48175719159:16351
15Columbus48139719148:16051
16Rangers50147623135:15548
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4731385190:11276
    2Minnesota50199913161:14365
    3Dallas49234913163:13963
    4Vegas481771212161:14760
    5Edmonton50205817170:15858
    6Utah49196420153:13554
    7Anaheim491510321163:17553
    8San Jose481411320152:16953
    9Kings481271316125:13651
    10Seattle Kraken48156918133:14751
    11Nashville48167421138:16150
    12Calgary49174523127:14547
    13Chicago49164722135:15447
    14St. Louis49181822120:16846
    15Winnipeg48172623144:15044
    16Vancouver49106528129:18037

