Nečas dosáhl už na 60 bodů, Hertl vstřelil dvacátý gól sezony. Bitka brankářů
Český hokejový útočník Tomáš Hertl 20. gólem v sezoně NHL neodvrátil prohru Vegas 1:2 s Philadelphií. Martin Nečas dvakrát asistoval u vítězství Colorada 5:2 nad Washingtonem. Došlo i na bitku brankářů v utkání mezi Floridou a San Jose.
Hertl se prosadil v záěru druhé třetiny a sronal na 1:1. Ve třetí třetině rozhodl o výhře Flyers Travis Konecny a ukončil tak sedmizápasovou vítěznou sérii Vegas. Hertl jako třetí Čech v ročníku nasázel 20 branek a třetí místo mu se 43 body patří i v bodování českých hokejistů.
Nejproduktivnějším Čechem je Nečas, který se díky dvěma gólovým nahrávkám ze zápasu s Washingtonem dostal na 60 kanadských bodů a v ligovém bodování se posunul na sedmou pozici před krajana Davida Pastrňáka.
V utkání mezi Floridou a San Jose došlo na bitku brankářů Sergeje Bobrovskyho a Alexe Nedeljkovice, kdy ruský brankář vystrartoval přes celé hřiště na strážce branky Sharks přes celé hřiště, když viděl, že se zapojil do šarvátky.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|38
|47
|85
|47
|49
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|30
|55
|85
|50
|8
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|24
|48
|72
|48
|13
|4.
|Nikita Kučerov
Tampa
|24
|46
|70
|44
|21
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|25
|42
|67
|48
|8
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|19
|44
|63
|48
|2
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|22
|38
|60
|47
|41
|8.
|David Pastrňák
Boston
|20
|39
|59
|44
|1
|9.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|23
|35
|58
|48
|6
|10.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|25
|32
|57
|50
|8
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|50
|22
|9
|4
|15
|173:145
|66
|2
Tampa
|47
|24
|6
|4
|13
|166:120
|64
|3
Detroit
|50
|21
|9
|4
|16
|157:153
|64
|4
Montreal
|49
|17
|10
|7
|15
|168:164
|61
|5
Islanders
|49
|18
|9
|5
|17
|145:137
|59
|6
Boston
|49
|21
|7
|2
|19
|164:150
|58
|7
Pittsburgh
|48
|19
|4
|11
|14
|156:147
|57
|8
Buffalo
|48
|20
|6
|5
|17
|158:150
|57
|9
Toronto
|49
|17
|7
|8
|17
|165:164
|56
|10
Washington
|50
|21
|3
|6
|20
|159:148
|54
|11
Flyers
|48
|16
|7
|8
|17
|143:150
|54
|12
Florida
|48
|22
|3
|3
|20
|146:160
|53
|13
Devils
|49
|16
|9
|2
|22
|129:150
|52
|14
Ottawa
|48
|17
|5
|7
|19
|159:163
|51
|15
Columbus
|48
|13
|9
|7
|19
|148:160
|51
|16
Rangers
|50
|14
|7
|6
|23
|135:155
|48
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|47
|31
|3
|8
|5
|190:112
|76
|2
Minnesota
|50
|19
|9
|9
|13
|161:143
|65
|3
Dallas
|49
|23
|4
|9
|13
|163:139
|63
|4
Vegas
|48
|17
|7
|12
|12
|161:147
|60
|5
Edmonton
|50
|20
|5
|8
|17
|170:158
|58
|6
Utah
|49
|19
|6
|4
|20
|153:135
|54
|7
Anaheim
|49
|15
|10
|3
|21
|163:175
|53
|8
San Jose
|48
|14
|11
|3
|20
|152:169
|53
|9
Kings
|48
|12
|7
|13
|16
|125:136
|51
|10
Seattle Kraken
|48
|15
|6
|9
|18
|133:147
|51
|11
Nashville
|48
|16
|7
|4
|21
|138:161
|50
|12
Calgary
|49
|17
|4
|5
|23
|127:145
|47
|13
Chicago
|49
|16
|4
|7
|22
|135:154
|47
|14
St. Louis
|49
|18
|1
|8
|22
|120:168
|46
|15
Winnipeg
|48
|17
|2
|6
|23
|144:150
|44
|16
Vancouver
|49
|10
|6
|5
|28
|129:180
|37