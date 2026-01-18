Průšvih u Rangers, prodávají hlavní hvězdu. Kdo to odnese? Panarin: Jsem zmatený
Aktuální sezona NY Rangers je předlohou na hokejovou tragédii, posuďte sami. Už pětkrát klub nakoupil aspoň šestigólový příděl a doma ve slavné Madison Square Garden slavil v základní hrací době z 22 pokusů jen dvakrát. Navrch se po nedávných debaklech 4:8 s Ottawou a 2:10 od Bostonu sesunul na poslední místo Východní konference NHL. Generální manažer a prezident Chris Drury reagoval otevřeným dopisem pro fanoušky. Žádá trpělivost a hlavně – slibuje odchody hráčů.
Příslovečné „ryba smrdí od hlavy“ vzali u Rangers po svém. Je zjevné, že v mužstvu nejpozději od léta nebude pokračovat ofenzivní lídr Artěmij Panarin, který se v předchozích šesti letech pokaždé stal nejúdernějším hráčem modrobílých. K atraktivní metě nakročil i posedmé, po víkendu vedl týmové bodování před Mikou Zibanejadem o osm zápisů.
Hvězdě světové úrovně nicméně po této základní části vyprší smlouva na 11,6 milionu dolarů. V New Yorku ji podepsal v roce 2019 a další kontrakt už nepřidá. Boss Drury Rusovi oznámil, že s jeho setrváním nepočítá. Společnými silami teď hledají vhodného obchodního partnera, který by eso angažoval ještě před letošní uzávěrkou přestupů, aby Panarin nepláchnul bez náhrady.
Hráči o dopise věděli
Hrozící přestupová bomba může být jen jednou z řady změn, kterou Rangers v nejbližších týdnech odpálí. „Vzhledem k postavení v tabulce a zranění klíčových hráčů musíme být realističtí ohledně naší situace. Nezůstáváme na místě, nebude to vyloženě přestavba, ale proměna mužstva okolo dosavadních klíčových pilířů a talentů. Dá nám možnost být opět ambiciózní,“ napsal Drury v dopise, který dostali osobně permanentkáři, v pátek i veřejnost.
S kompletním obsahem důležitého sdělení se nejprve obeznámili hráči. Vedení diskutovalo tíživou situaci zvlášť ještě s oporami Panarinem, Zibanejadem, Adamem Foxem (nyní zraněný), Vincentem Trocheckem i kapitánem J.T. Millerem. Odstartoval také proces sondování možných odchodů. Téma vzdání se klauzule o nevyměnitelnosti otevřel klub třeba u zdravotně indisponovaného brankáře Igora Šesťorkina nebo beka Vladislava Gavrikova, jenž není u týmu ještě ani půl roku.
Podle zákulisních informací má být dosud na odchodu z výše zmíněných jen Panarin, nicméně vývoj není vyloučený. „Je těžké vyjádřit, jak se cítím. Pořád jsem zmatený, ale generální manažer se zkrátka rozhodl vydat se jiným směrem. S tím jsem v pohodě. Dokud budu hráč Rangers, pojedu na sto procent v každém zápase. A teď už jsem řekl, co jsem chtěl, bavme se o hokeji,“ pronesl v krátkosti Panarin, mimo jiné odpůrce diktátorského režimu Vladimira Putina.
V sobotu Rus ukázal, jak vážně svá slova myslí, když dvěma góly a asistencí zpražil při výhře 6:3 Philadelphii. Jeho ofenzivní schopnosti by se mohly hodit například LA Kings nebo New Jersey. Při utkání v Pensylvánii se probrali i další diskutovaní borci z New Yorku, ale jedno vyvedené představení výsledek ročníku nedělá. Rangers cítí, že kádr potřebuje oživení, měl by omládnout.
Musí jednat
První veřejné vystoupení šéfa Druryho od startu sezony je známkou poplachu. Prezident a GM v jedné osobě ostatně hraje také o své postavení. Byť v dubnu prodloužil smlouvu o několik let, hokejový kolotoč je neúprosný, všem měří stejně. Fanoušci už konec předního funkcionáře žádali.
„Bylo to od něj férové a rozumné prohlášení, zvlášť když chcete dát najevo, že očekávání se nepodařila splnit, nepřichází úspěch. Změna je v profesionálním sportu nevyhnutelná. Tým si to uvědomuje, k tomuhle jsme se upsali. Všichni rozumíme našemu byznysu,“ pronesl hlavní kouč Rangers Mike Sullivan, další muž s hlavou na špalku.
Právě v létě najatý trenér a dříve dvojnásobný šampion Stanley Cupu s Pittsburghem měl sešupu zabránit. Nejsou tomu ani dva roky, co Rangers opanovali tabulku NHL, ale navázali slabou sezonou bez postupu do play off. Už vloni vedení reagovalo prodejem Chrise Kreidera a Jacoba Trouby do Anaheimu, k San Jose odešel Barclay Goodrow. Impulz ovšem nezafungoval.
Newyorský kolos míří hlavně na nákup kvalitnější omladiny, poslední drafty se mu tuze nepovedly. Zklamala vysoko volená jména jako Alexis Lafrenière (1.), Brennan Othmann (16.), už dříve Kaappo Kakko (2.), aktuálně hráč Seattlu. Jenže jak drahocenné zboží získat?
Nejblíže k přestupu má vedle Panarina zkušený obránce Carson Soucy, jemuž rovněž dobíhá kontrakt. Experti se domnívají, že čtyřiadvacetiletý bek Braden Schneider nemusí mít v budoucnu o moc vyšší hodnotu než letos. A přetřásá se také jméno Vincenta Trochecka, jediné hvězdy z útoku, která není chráněná klauzulí o nevyměnitelnosti. Po centrech je sháňka, Američan navíc vlastní přívětivou dohodu na tři roky s průměrným platem 5,625 milionu dolarů.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|49
|21
|9
|4
|15
|171:144
|64
|2
Tampa
|46
|23
|6
|4
|13
|162:119
|62
|3
Detroit
|49
|21
|8
|4
|16
|153:150
|62
|4
Montreal
|49
|17
|10
|7
|15
|168:164
|61
|5
Boston
|49
|21
|7
|2
|19
|164:150
|58
|6
Buffalo
|47
|20
|6
|5
|16
|157:148
|57
|7
Islanders
|48
|17
|9
|5
|17
|141:134
|57
|8
Toronto
|48
|17
|7
|8
|16
|162:158
|56
|9
Pittsburgh
|47
|18
|4
|11
|14
|150:144
|55
|10
Washington
|49
|21
|3
|6
|19
|157:143
|54
|11
Florida
|47
|22
|3
|3
|19
|145:156
|53
|12
Flyers
|47
|15
|7
|8
|17
|141:149
|52
|13
Columbus
|48
|13
|9
|7
|19
|148:160
|51
|14
Ottawa
|47
|17
|5
|6
|19
|156:159
|50
|15
Devils
|48
|16
|8
|2
|22
|127:149
|50
|16
Rangers
|49
|14
|7
|6
|22
|132:150
|48
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|46
|30
|3
|8
|5
|185:110
|74
|2
Dallas
|48
|23
|4
|9
|12
|162:135
|63
|3
Minnesota
|49
|18
|9
|9
|13
|155:140
|63
|4
Vegas
|47
|17
|7
|12
|11
|160:145
|60
|5
Edmonton
|49
|19
|5
|8
|17
|165:158
|56
|6
Utah
|49
|19
|6
|4
|20
|153:135
|54
|7
Kings
|48
|12
|7
|13
|16
|125:136
|51
|7
Seattle Kraken
|47
|15
|6
|9
|17
|130:141
|51
|9
Anaheim
|48
|14
|10
|3
|21
|158:172
|51
|10
San Jose
|47
|13
|11
|3
|20
|148:168
|51
|11
Nashville
|48
|16
|7
|4
|21
|138:161
|50
|12
Calgary
|48
|17
|4
|4
|23
|126:143
|46
|13
St. Louis
|48
|18
|1
|8
|21
|120:163
|46
|14
Chicago
|48
|15
|4
|7
|22
|133:154
|45
|15
Winnipeg
|47
|17
|2
|6
|22
|144:148
|44
|16
Vancouver
|48
|10
|6
|5
|27
|126:176
|37