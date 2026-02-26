Předplatné

Viděl dvojmo? Olympijský vítěz to schytal, minul prázdnou bránu. Jako „slavný“ Čech

Jake Guentzel kuriózně minul prázdnou bránu
Jake Guentzel kuriózně minul prázdnou bránuZdroj: koláž iSport.cz
Jake Guentzel v utkání proti Torontu
Američtí hokejisté jsou potřetí v historii olympijští vítězové
Útočník Tampy Jake Guentzel
Američtí hokejisté oslavují olympijské zlato
Jake Guentzel rozhodl nájezdy pod širým nebem proti Bostonu
Americký útočník Jake Guentzel se raduje po gólu do sítě Kanady na turnaji 4 Nations Face-Off
Američtí hokejisté oslavují gól ve finále proti Kanadě
9
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Divoká oslava amerických hokejistů, korunovaná návštěvou u prezidenta USA Donalda Trumpa, měla snad větší dozvuk než samotný zisk zlata na zimních olympijských hrách. Hrdinové na bruslích, z nichž část naskočila hned během prvního hracího dne po návratu NHL, se v uplynulých dnech nezdráhali alkoholu. Útočník Tampy Bay Jake Guentzel, který zlato rovněž vybojoval, teď přitom dostává výsměch, když netrefil z jasné pozice prázdnou branku Toronta. Že by dohra velké párty?

Měl v klidu uzavřít zápas, v němž Tampa Bay vedla 3:0. Namísto toho, aby Jake Guentzel náskok znásobil, trefil v 57. minutě tyčku odkryté klece. Prakticky z okamžitého protiútoku se prosadil soupeř John Tavares a připravil domácího brankáře Andreje Vasilevského o čisté konto.

Sekvence hodně připomenula moment někdejší české jedničky draftu Patrika Štefana, který podobným způsobem zahodil možnost skórovat za Dallas proti Edmontonu. V roce 2007 však Oilers dokázali zápas dokonce vyrovnat.

Tentokrát se Lightning zas takové neštěstí nepřihodilo. I když se o výsledek museli strachovat do posledních sekund, nakonec zvítězili 4:2 a drží si vedoucí pozici.

Guentzel byl jedním z mála nedávných olympijských vítězů, který se nedostavil do Bílého domu za prezidentem Trumpem. „Rozhodně jsem tu žádost neodmítl. Jen to pro mě a mou rodinu nevycházelo z časového hlediska. Máme před sebou náročný program, mnoho zápasů. Chtěl jsem si odpočinout a zregenerovat, než nastoupím,“ líčil jednatřicetiletý útočník.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa56299414203:14280
2Carolina572610615197:16378
3Buffalo58276619197:17772
4Montreal572111817199:18772
5Detroit582310619174:17572
6Pittsburgh562541215192:16970
7Boston57248520195:18269
8Islanders582210521169:16269
9Washington60255723192:17867
10Columbus56209720179:17765
11Ottawa57226722191:18463
12Toronto58198922190:19863
13Flyers571871121168:18361
14Florida57236325174:19161
15Devils581810228147:17758
16Rangers57148629151:18050
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5635399216:14085
    2Dallas58296914197:16179
    3Minnesota5821131014196:16978
    4Vegas582171416197:18370
    5Anaheim571912323191:20065
    6Utah58237424185:16164
    7Edmonton59217823203:20064
    8Seattle Kraken57216921163:16963
    9Kings571491420150:16760
    10Nashville57197724169:19859
    11San Jose551611424171:19358
    12Winnipeg57203826163:17754
    13Chicago57175926154:18553
    14Calgary56194627142:16952
    15St. Louis57191928147:20349
    16Vancouver58126733151:21343

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů