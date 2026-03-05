Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák hraje v Nashvillu. Klapka čelí Ottawě, Chmelař do akce za Rangers

Noční hokejový program NHL tentokrát nabízí osm zápasů. Český útočník David Pastrňák za Boston nastupuje v Nashvillu. V dresu New York Rangers by se poprvé od prosince mohl opět představit forvard Jaroslav Chmelař. Utah s brankářem Karlem Vejmelkou hraje v Philadelphii. Do akce jde Ondřej Palát v barvách New York Islanders či obr Adam Klapka, který s Calgary čelí Ottawě. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton35701056212
2.Nathan MacKinnonColorado41591005954
3.Nikita KučerovTampa3264965631
4.Leon DraisaitlEdmonton3357905913
5.Macklin CelebriniSan Jose305787598
6.Kirill KaprizovMinnesota3540756211
7.Mark ScheifeleWinnipeg284573603
8.Matt BoldyMinnesota3537725818
9.Jason RobertsonDallas3438726121
10.Martin NečasColorado2745725742

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina612910616214:17584
2Tampa59299417210:15880
3Buffalo61306619209:18378
4Detroit622411720185:18777
5Pittsburgh602741316204:17575
6Montreal602211918213:20075
7Islanders622312522183:17775
8Boston60268521202:18873
9Columbus602110821192:19170
10Washington63265725199:18969
11Ottawa60236922201:19367
12Flyers601991121177:18867
13Toronto621981124198:21565
14Devils622011229160:18664
15Florida61246328186:20563
16Rangers60149829160:19054
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado60383910230:14991
    2Dallas61317914212:16585
    3Minnesota6223131016209:18082
    4Vegas622181419205:19772
    5Anaheim612014324205:21271
    6Utah61257425193:16968
    7Edmonton62228824220:21068
    8Seattle Kraken61236923173:17967
    9San Jose591812425186:20764
    10Kings601591422155:17962
    11Nashville61207826179:21062
    12Winnipeg602041026171:18658
    13Chicago611851028163:19556
    14Calgary60204729149:18155
    15St. Louis61221929159:21055
    16Vancouver61126736157:23043

