NHL ONLINE: Pastrňák hraje v Nashvillu. Klapka čelí Ottawě, Chmelař do akce za Rangers
Zimák NHL s Radkem Gudasem: Hit na Crosbyho? Nic zákeřného. Nechceš, aby se někomu něco stalo • Zdroj: isportTV
Noční hokejový program NHL tentokrát nabízí osm zápasů. Český útočník David Pastrňák za Boston nastupuje v Nashvillu. V dresu New York Rangers by se poprvé od prosince mohl opět představit forvard Jaroslav Chmelař. Utah s brankářem Karlem Vejmelkou hraje v Philadelphii. Do akce jde Ondřej Palát v barvách New York Islanders či obr Adam Klapka, který s Calgary čelí Ottawě. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|35
|70
|105
|62
|12
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|41
|59
|100
|59
|54
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|32
|64
|96
|56
|31
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|33
|57
|90
|59
|13
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|30
|57
|87
|59
|8
|6.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|35
|40
|75
|62
|11
|7.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|28
|45
|73
|60
|3
|8.
|Matt Boldy
Minnesota
|35
|37
|72
|58
|18
|9.
|Jason Robertson
Dallas
|34
|38
|72
|61
|21
|10.
|Martin Nečas
Colorado
|27
|45
|72
|57
|42
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|61
|29
|10
|6
|16
|214:175
|84
|2
Tampa
|59
|29
|9
|4
|17
|210:158
|80
|3
Buffalo
|61
|30
|6
|6
|19
|209:183
|78
|4
Detroit
|62
|24
|11
|7
|20
|185:187
|77
|5
Pittsburgh
|60
|27
|4
|13
|16
|204:175
|75
|6
Montreal
|60
|22
|11
|9
|18
|213:200
|75
|7
Islanders
|62
|23
|12
|5
|22
|183:177
|75
|8
Boston
|60
|26
|8
|5
|21
|202:188
|73
|9
Columbus
|60
|21
|10
|8
|21
|192:191
|70
|10
Washington
|63
|26
|5
|7
|25
|199:189
|69
|11
Ottawa
|60
|23
|6
|9
|22
|201:193
|67
|12
Flyers
|60
|19
|9
|11
|21
|177:188
|67
|13
Toronto
|62
|19
|8
|11
|24
|198:215
|65
|14
Devils
|62
|20
|11
|2
|29
|160:186
|64
|15
Florida
|61
|24
|6
|3
|28
|186:205
|63
|16
Rangers
|60
|14
|9
|8
|29
|160:190
|54
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|60
|38
|3
|9
|10
|230:149
|91
|2
Dallas
|61
|31
|7
|9
|14
|212:165
|85
|3
Minnesota
|62
|23
|13
|10
|16
|209:180
|82
|4
Vegas
|62
|21
|8
|14
|19
|205:197
|72
|5
Anaheim
|61
|20
|14
|3
|24
|205:212
|71
|6
Utah
|61
|25
|7
|4
|25
|193:169
|68
|7
Edmonton
|62
|22
|8
|8
|24
|220:210
|68
|8
Seattle Kraken
|61
|23
|6
|9
|23
|173:179
|67
|9
San Jose
|59
|18
|12
|4
|25
|186:207
|64
|10
Kings
|60
|15
|9
|14
|22
|155:179
|62
|11
Nashville
|61
|20
|7
|8
|26
|179:210
|62
|12
Winnipeg
|60
|20
|4
|10
|26
|171:186
|58
|13
Chicago
|61
|18
|5
|10
|28
|163:195
|56
|14
Calgary
|60
|20
|4
|7
|29
|149:181
|55
|15
St. Louis
|61
|22
|1
|9
|29
|159:210
|55
|16
Vancouver
|61
|12
|6
|7
|36
|157:230
|43