Češi táhnou Boston: Zacha střelecky září, daří se i Pastrňákovi. Pomůže synovec legendy?
Po čtvrteční noci se mužstva Východní konference NHL sešikovala v rozmezí čtvrtého až devátého místa na rozdílu jediného bodu. Při maximální myslitelné vyrovnanosti ligy se tak hranice mezi solidní vstupní pozicí pro play off a nepostupovou figurou pohybovala v rozmezí jediné porážky. O to výrazněji v těchto dnech závisí na síle lídrů, přičemž v Bostonu se opírají o české pilíře. Ve vynikající formě po olympijské pauze hraje Pavel Zacha, produktivní zůstává také David Pastrňák.
Střelcem v pravém slova smyslu nikdy nebyl. Osmadvacetiletý centr Zacha přesto v aktuálním ročníku ukazuje mimořádnou potenci. Za 66 utkání nasázel 23 gólů, nejvýrazněji rozkvetl po únorové pauze vlivem Her, kterou paradoxně promarodil. Už za sebou nechal osobní maxima zpřed dvou a tří let, kdy shodně napočítal 21 tref.
Od chvíle, co se nejlepší hráči světa vrátili zpátky na ligová kolbiště, skóroval Zacha osmkrát. Bájná hranice 30 branek za jediný ročník tak pro něj není nedosažitelnou, i když zatím jde pořád spíš o cíl v rovině teorie. Na jeho pokoření má ještě 13 zápasů.
„Je to jenom o soustředění. Že jsem musel vynechat olympiádu, pro mě psychicky určitě nebylo snadné. Na druhou stranu jsem celou dobu přemýšlel, jak se vrátit na led tak, abych byl rozdílovým hráčem. Musíte se zaměřit na detaily typu osobní souboje, vhazování. Zároveň jsem věděl, že při složení našich přesilovek a formací dokážeme ještě víc přitlačit,“ popisoval český útočník, jak se dostal spolu s týmem do formy.
Důležitost českých kumpánů
Naposledy dvoubodovým dílem přispěl k jasnému domácímu vítězství 6:1 nad Winnipegem. S kolegou a krajanem Davidem Pastrňákem, který rovněž duel proti Jets zakončil bilancí 1+1, se tak podepsali pod 18 z předchozích 21 branek Bostonu. Jakmile jeden z českých kumpánů nepomohl trefou či asistencí, zvládli Bruins udeřit jen třikrát v uplynulých pěti duelech, což by šanci na vyřazovací část výrazně limitovalo.
Zacha je po své rekonvalescenci nejen v elitní dvacítce produktivity NHL, ale zároveň se vměstnal na dělené čtvrté místo mezi nejlepšími snajpry po olympijských hrách. Fanoušci Bruins se tak logicky začínají ptát, proč rodák z Brna nenaskakuje na led ještě častěji. V průměru totiž dostává prostor o 17 minutách, nejnižší od první ze čtyř sezon, které za Bruins absolvoval. Proti Jets stihl jen střídmou porci 12:54, i tak si vydobyl místo na slunci.
„Jsem šťastný, že mi to teď padá, ale už předtím jsme si vytvářeli příležitosti. Někdy se zkrátka puky odrazí k jiným hráčům, jindy k vám. Jako tým odvádíme pořád dobrou práci,“ myslí si Zacha.
Bodová série Pastrňáka
Pastrňák je na pozornost veřejnosti přece jen navyklejší, v minulém období ovšem ukázal fantastické akce. Nejprve proti New Jersey povodil celou defenzivu včetně brankáře Jacoba Markströma a úchvatnou pasáž zakončil přesným bekhendem. Dílo pro muzeum v Louvru! S Winnipegem se zase rodák z Havířova blýskl pasem z otočky při brance Frasera Mintena na 5:1.
Celkově Pastrňák bodoval už osmkrát v řadě. „Jako mužstvo se posouváme zápas po zápase, snažíme se posbírat co nejvíc bodů, protože každý je teď dobrý. Ani nesledujeme tabulku, jinak bych už asi zešílel. A hráči jsou na tom stejně. Soustředíme se na práci a na vítězství,“ řekl o nastavení Bruins trenér Marco Sturm.
Jejich finiš potrvá ještě měsíc. A třebaže od ledna patří k absolutní špičce NHL, cesta do play off vede přes úspěch ve venkovních střetnutích, která Bostonu v této základní části příliš nevycházela. S dvanácti výhrami v tomto ohledu patří k nejhorším v soutěži. V závěru však na stadionech soupeřů sehrají osm ze třinácti klání, tudíž potřebují zabrat.
Pomoct může nový člen týmu Lukas Reichel, německý synovec české legendy Roberta Reichela, který hned při debutu za Bruins dvakrát bodoval. „Myslím, že odehrál opravdu dobrý zápas. Je rychlý, zvládne vést akce ve středním i útočném pásmu. Vyhrával souboje o puk, takže se mu skvěle dařilo. Jsme šťastní, že ho máme, a snad nám pomůže k dalším výhrám,“ doufal Zacha.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Buffalo
|69
|36
|7
|6
|20
|242:200
|92
|2
Carolina
|68
|31
|12
|6
|19
|241:202
|92
|3
Tampa
|67
|33
|9
|4
|21
|243:186
|88
|4
Pittsburgh
|68
|29
|5
|16
|18
|235:210
|84
|5
Boston
|69
|28
|10
|8
|23
|230:215
|84
|6
Montreal
|68
|25
|12
|10
|21
|237:225
|84
|7
Detroit
|69
|27
|11
|8
|23
|203:204
|84
|8
Columbus
|68
|25
|11
|11
|21
|223:212
|83
|9
Islanders
|69
|25
|14
|5
|25
|202:195
|83
|10
Ottawa
|68
|29
|6
|9
|24
|229:211
|79
|11
Flyers
|68
|20
|13
|12
|23
|198:210
|78
|12
Washington
|69
|29
|5
|8
|27
|216:204
|76
|13
Devils
|68
|23
|12
|2
|31
|186:207
|72
|14
Florida
|68
|27
|7
|3
|31
|205:225
|71
|15
Toronto
|69
|21
|8
|12
|28
|216:241
|70
|16
Rangers
|69
|19
|9
|8
|33
|196:221
|64
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|67
|39
|5
|10
|13
|250:172
|98
|2
Dallas
|68
|33
|10
|10
|15
|237:185
|96
|3
Minnesota
|70
|25
|14
|12
|19
|231:201
|90
|4
Utah
|69
|28
|8
|6
|27
|218:191
|78
|5
Anaheim
|68
|22
|15
|4
|27
|225:236
|78
|6
Edmonton
|70
|26
|8
|9
|27
|243:239
|77
|7
Vegas
|69
|23
|8
|14
|24
|220:215
|76
|8
Kings
|68
|18
|10
|16
|24
|183:205
|72
|9
Seattle Kraken
|68
|25
|6
|9
|28
|194:208
|71
|10
Nashville
|68
|23
|8
|9
|28
|202:229
|71
|11
San Jose
|67
|20
|12
|6
|29
|207:239
|70
|12
Winnipeg
|68
|23
|5
|11
|29
|192:212
|67
|13
St. Louis
|68
|24
|3
|11
|30
|178:224
|65
|14
Chicago
|68
|19
|7
|12
|30
|180:218
|64
|15
Calgary
|68
|22
|5
|7
|34
|169:213
|61
|16
Vancouver
|68
|14
|7
|8
|39
|178:254
|50