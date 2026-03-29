Češi řídili důležitou výhru Bostonu, Zacha dvakrát skóroval a Pastrňák asistoval

Český hokejový útočník Pavel Zacha dvěma góly rozhodl o výhře Bostonu 6:3 nad Minnesotou a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. David Pastrňák dvakrát asistoval a s 92 body vládne Čechům v NHL. Střelecky se v sobotním programu NHL prosadil také Adam Klapka, jehož Calgary porazilo Vancouver 7:3.

Zacha nejprve v první třetině gólem zvýšil na 2:0 v 57. minutě pak vstřelil branku, díky které Boston odskočil na 5:3. Svou sezonní bilanci vylepšil na 56 bodů (26+30) a je třetím nejproduktivnějším českým hokejistou v lize.S 26 brankami navíc překonal svůj osobní rekord.

Českým bodovým lídrem je Pastrňák, který v duelu s Minnesotou asistoval u gólů na 1:0 a 3:0. Havířovský rodák se dostal na 92 bodů a na Martina Nečase má už tříbodový náskok. V bodování NHL je Pastrňák šestý nejlepší.

Nečas je i přesto, že v sobotním zápase proti Winnipegu vyšel bodově naprázdno. Colorado prohrálo 2:4 a ztratilo body po čtyřech výhrách. I přes to Avalanche dál vládnou celé NHL.

Důležité dva body v boji o play off získali hokejisté Utahu, kteří porazili Los Angeles 6:2 a na nepostupové příčky zvýšili svůj náskok už na šest bodů. 29 zákroky a úspěšností sahající k 94 procentům k výhře pomohl Karel Vejmelka.

Z vítězství se radoval také Daniel Vladař, jehož Philadelphia porazila Detroit 5:3. Český brankář v duelu zlikvidoval 30 střel a úspěšnost měl těsně pod 91 procenty. Philadelphia je v tabulce Východní konference jedenáctá, na play off ale ztrácí pouhé tři body.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton42821247414
2.Nikita KučerovTampa40811216845
3.Nathan MacKinnonColorado48691177155
4.Macklin CelebriniSan Jose366298710
5.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
6.David PastrňákBoston296392687
7.Martin NečasColorado3455896944
8.Mark ScheifeleWinnipeg345589734
9.Nick SuzukiMontreal2464887230
10.Jason RobertsonDallas4047877324

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina723313620257:21398
2Buffalo74378821259:21898
3Tampa72369621264:20196
4Montreal7229121021255:23292
5Boston733011824246:22790
6Islanders742814527216:20989
7Pittsburgh732971621250:23488
8Columbus7327111124234:22287
9Ottawa733261025244:22486
10Detroit732811826215:21886
11Flyers7223131224214:21884
12Washington74316928232:21983
13Devils722512233199:22076
14Toronto742381330230:26075
15Florida72278334215:24173
16Rangers73209935208:23167
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado724261014268:183106
    2Dallas7334101118251:20199
    3Minnesota7426151221242:21694
    4Anaheim732417428245:25186
    5Edmonton74289928258:25183
    6Utah74299630235:21282
    7Vegas742481626232:23480
    8Nashville73259930218:24377
    9Kings7319101826195:22276
    10Seattle Kraken722571129206:22475
    11Winnipeg732561230209:22574
    12St. Louis722741130191:22773
    13San Jose712112731215:25373
    14Calgary73247834189:22570
    15Chicago732071333189:23967
    16Vancouver72147843185:27350

       

