Chmelař asistencí pomohl k výhře Rangers, Postava dál čeká na premiérový start v NHL
Jaroslav Chmelař přispěl v NHL asistencí k výhře hokejistů New Yorku Rangers 6:1 nad Chicagem. Za vítěze dal první gól v soutěži slovenský útočník Adam Sýkora. Na premiéru v NHL si ještě musí počkat Michal Postava. Český gólman plnil roli náhradního brankáře Detroitu, který vyhrál v Buffalu 5:2.
Chmelař naskočil ke svému devatenáctému startu v NHL a ke dvěma gólům přidal i první asistenci. Průnik českého útočníka sice neskončil gólem, ale vybojoval puk a v dohrávané akci zvýšil Jonny Brodzinski střelou z levého kruhu na 4:1.
Navázal tím na Sýkoru, který z přečíslení dva na jednoho vstřelil třetí gól týmu a byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Předčil jej pouze Dylan Garand, který chytil 27 střel a připsal si první výhru ve svém druhém startu v soutěži.
Detroit povolal Postavu, který loni dovedl v české extralize Kometu Brno k titulu, do hlavního týmu kvůli zdravotním problémům Cama Talbota. V Buffalu kryl záda Johnu Gibsonovi, jenž zastavil 28 střel a stal se třetí hvězdou zápasu.
Detroit nasměrovala k výhře úvodní třetina, po které vedl i díky dvěma využitým přesilovým hrám 3:0. O góly se postarali Alex DeBrincat, Lucas Raymond a Marco Kasper. Buffalo v dalším průběhu už jen snížilo na 1:3 a 2:4.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|71
|32
|13
|6
|20
|252:211
|96
|2
Buffalo
|73
|37
|7
|8
|21
|256:216
|96
|3
Tampa
|71
|35
|9
|6
|21
|260:199
|94
|4
Montreal
|71
|28
|12
|10
|21
|251:231
|90
|5
Pittsburgh
|72
|29
|7
|16
|20
|247:228
|88
|6
Boston
|72
|29
|11
|8
|24
|240:224
|88
|7
Columbus
|72
|27
|11
|11
|23
|232:219
|87
|8
Islanders
|73
|27
|14
|5
|27
|211:207
|87
|9
Ottawa
|72
|32
|6
|10
|24
|242:220
|86
|10
Detroit
|72
|28
|11
|8
|25
|212:213
|86
|11
Flyers
|71
|22
|13
|12
|24
|209:215
|82
|12
Washington
|73
|31
|5
|9
|28
|227:215
|81
|13
Devils
|71
|25
|12
|2
|32
|197:215
|76
|14
Toronto
|73
|23
|8
|13
|29
|229:255
|75
|15
Florida
|71
|27
|8
|3
|33
|213:236
|73
|16
Rangers
|73
|20
|9
|9
|35
|208:231
|67
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|71
|42
|6
|10
|13
|266:179
|106
|2
Dallas
|72
|33
|10
|11
|18
|245:198
|97
|3
Minnesota
|73
|26
|15
|12
|20
|239:210
|94
|4
Anaheim
|72
|24
|17
|4
|27
|243:247
|86
|5
Edmonton
|73
|27
|9
|9
|28
|254:249
|81
|6
Utah
|73
|28
|9
|6
|30
|229:210
|80
|7
Vegas
|73
|24
|8
|15
|26
|228:229
|79
|8
Nashville
|72
|25
|9
|9
|29
|217:239
|77
|9
Kings
|72
|19
|10
|18
|25
|193:216
|76
|10
Seattle Kraken
|71
|25
|7
|10
|29
|204:221
|74
|11
Winnipeg
|72
|24
|6
|12
|30
|205:223
|72
|12
San Jose
|70
|20
|12
|7
|31
|212:251
|71
|13
St. Louis
|71
|26
|4
|11
|30
|186:226
|71
|14
Calgary
|72
|23
|7
|8
|34
|182:222
|68
|15
Chicago
|73
|20
|7
|13
|33
|189:239
|67
|16
Vancouver
|71
|14
|7
|8
|42
|182:266
|50