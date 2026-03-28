Chmelař asistencí pomohl k výhře Rangers, Postava dál čeká na premiérový start v NHL

Český útočník Rangers Jaroslav Chmelař v utkání proti Torontu
Český útočník Rangers Jaroslav Chmelař v utkání proti TorontuZdroj: ČTK / AP / Nathan Denette
Český útočník Rangers Jaroslav Chmelař v utkání proti Ottawě
Jaroslav Chmelař dal gól Minnesotě
Jaroslav Chmelař dal gól Minnesotě
Jaroslav Chmelař dal gól Minnesotě
Jaroslav Chmelař dal proti Torontu svůj první gól v NHL
Jaroslav Chmelař v dresu Rangers
Jaroslav Chmelař v dresu Rangers
Jaroslav Chmelař přispěl v NHL asistencí k výhře hokejistů New Yorku Rangers 6:1 nad Chicagem. Za vítěze dal první gól v soutěži slovenský útočník Adam Sýkora. Na premiéru v NHL si ještě musí počkat Michal Postava. Český gólman plnil roli náhradního brankáře Detroitu, který vyhrál v Buffalu 5:2.

Chmelař naskočil ke svému devatenáctému startu v NHL a ke dvěma gólům přidal i první asistenci. Průnik českého útočníka sice neskončil gólem, ale vybojoval puk a v dohrávané akci zvýšil Jonny Brodzinski střelou z levého kruhu na 4:1.

Navázal tím na Sýkoru, který z přečíslení dva na jednoho vstřelil třetí gól týmu a byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Předčil jej pouze Dylan Garand, který chytil 27 střel a připsal si první výhru ve svém druhém startu v soutěži.

Detroit povolal Postavu, který loni dovedl v české extralize Kometu Brno k titulu, do hlavního týmu kvůli zdravotním problémům Cama Talbota. V Buffalu kryl záda Johnu Gibsonovi, jenž zastavil 28 střel a stal se třetí hvězdou zápasu.

Detroit nasměrovala k výhře úvodní třetina, po které vedl i díky dvěma využitým přesilovým hrám 3:0. O góly se postarali Alex DeBrincat, Lucas Raymond a Marco Kasper. Buffalo v dalším průběhu už jen snížilo na 1:3 a 2:4.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina713213620252:21196
2Buffalo73377821256:21696
3Tampa71359621260:19994
4Montreal7128121021251:23190
5Pittsburgh722971620247:22888
6Boston722911824240:22488
7Columbus7227111123232:21987
8Islanders732714527211:20787
9Ottawa723261024242:22086
10Detroit722811825212:21386
11Flyers7122131224209:21582
12Washington73315928227:21581
13Devils712512232197:21576
14Toronto732381329229:25575
15Florida71278333213:23673
16Rangers73209935208:23167
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado714261013266:179106
    2Dallas7233101118245:19897
    3Minnesota7326151220239:21094
    4Anaheim722417427243:24786
    5Edmonton73279928254:24981
    6Utah73289630229:21080
    7Vegas732481526228:22979
    8Nashville72259929217:23977
    9Kings7219101825193:21676
    10Seattle Kraken712571029204:22174
    11Winnipeg722461230205:22372
    12San Jose702012731212:25171
    13St. Louis712641130186:22671
    14Calgary72237834182:22268
    15Chicago732071333189:23967
    16Vancouver71147842182:26650

       

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů