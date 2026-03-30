Předplatné

Zacha zařídil velký obrat Bostonu proti Columbusu, Dobeš vychytal výhru nad Carolinou

Video placeholder
Zacha řídil obrat Bostonu z 0:3 na 4:3, zapsal si tři body • Zdroj: nhl.com
Pavel Zacha dvakrát skóroval proti svému krajanovi Jakubu Dobešovi
Pavel Zacha dvakrát skóroval proti svému krajanovi Jakubu Dobešovi
Bostonští David Pastrňák, Pavel Zacha a Charlie McAvoy
Pavel Zacha v prodloužení rozhodl o výhře Bostonu v Buffalu
Hráči Bostonu slaví důležitou výhru
Klíčový obránce Bostonu Charlie McAvoy
11
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Pavel Zacha v duelu s Columbusem dvěma góly a asistencí řídil obrat Bostonu z 0:3 na 4:3 po nájezdech. David Pastrňák v NHL po 12 zápasech nebodoval. Dařilo se také brankáři Jakubu Dobešovi, který 34 zákroky pomohl Montrealu k výhře 3:1 na ledě Caroliny.

Boston do zápasu v Columbusu nevstoupil ideálně a po dvou třetinách prohrával o tři branky. Ve třetím dějství ale začal úřadovat Zacha a dovedl Bruins k velkému obratu.

Ve 46. minutě český centr připravil branku pro Charlieho McAvoye, další dva góly pak vstřelil sám. Dvě minuty po McAvoyově trefě v početní výhodě snížil na 2:3 a v čase 59:49 znovu udeřil v přesilovce a poslal zápas do prodloužení.

V tom branka nepadla, v nájezdech ale Boston korunoval obrat a Zacha byl za svůj výkon vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Dokonce první hvězdou byl v duelu Carolina - Montreal český brankář Dobeš. Rodák z Ostravy se na ledě Hurricanes blýskl 97procentní úspěšností zákroků a potvrdil skvělou formu. Z posledních pěti startů pomohl Montrealu ke čtvrté výhře a táhne rozjeté Canadiens do play off.

Video placeholder
Dobeš vychytal výhru nad Carolinou, byl první hvězdou zápasu • nhl.com

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton42821247414
2.Nikita KučerovTampa40811216845
3.Nathan MacKinnonColorado48691177155
4.Macklin CelebriniSan Jose366298710
5.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
6.David PastrňákBoston296392696
7.Nick SuzukiMontreal2665917332
8.Martin NečasColorado3455896944
9.Mark ScheifeleWinnipeg345589734
10.Jason RobertsonDallas4047877424

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa73379621267:20398
2Carolina733313621258:21698
3Buffalo74378821259:21898
4Montreal7330121021258:23394
5Boston743012824250:23092
6Islanders742814527216:20989
7Pittsburgh732971621250:23488
8Columbus7427111224237:22688
9Ottawa733261025244:22486
10Flyers7323141224216:21986
10Detroit732811826215:21886
12Washington74316928232:21983
13Devils732612233204:22378
14Toronto742381330230:26075
15Florida73278335216:24473
16Rangers74219935211:23269
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado724261014268:183106
    2Dallas7434101218252:203100
    3Minnesota7426151221242:21694
    4Anaheim732417428245:25186
    5Edmonton74289928258:25183
    6Utah74299630235:21282
    7Vegas742481626232:23480
    8Nashville74259931220:24677
    9Kings7319101826195:22276
    10Seattle Kraken722571129206:22475
    11Winnipeg732561230209:22574
    12St. Louis722741130191:22773
    13San Jose712112731215:25373
    14Calgary73247834189:22570
    15Chicago742071334192:24467
    16Vancouver72147843185:27350

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů