Burns rekordmanem, odehrál tisíc zápasů v řadě. Když načal sérii, Nečasovi bylo čtrnáct
Brent Burns odehrál jako první obránce v historii NHL tisící utkání v řadě bez přerušení. Jednačtyřicetiletý Kanaďan jubileum oslavil v sobotu a spoluhráči z Colorada včetně Martina Nečase mu ho zpříjemnili vítězstvím. Burns novinářům řekl, že o milníku začal přemýšlet až tak zhruba před dvaceti zápasy.
„Je to hezké. A výjimečné,“ uvedl Burns po vítězství v Dallasu 2:0, které hostům zajistil Nečas vítěznou trefou a navíc přidal asistenci. Kanadský bek nechyběl v sestavě svých týmů 12 let a 138 dnů. Od listopadu roku 2013. Od té doby uplynulo 4517 dnů. Například Nečasovi tehdy bylo čtrnáct let.
„Začnete přemýšlet o těchto věcech a o všem, co na své cestě obětujete, a také o sobě. Tisíc je v této lize fakt hodně. Hokej je hrozně rychlý, děje se toho tolik. Ale nikdy jsem o tom moc nepřemýšlel, až tak před dvaceti třiceti zápasy, protože jsem věděl, že na něco takového je potřeba neskutečné štěstí,“ popsal Burns.
Celkově v sobotu odehrál ve své 22. sezoně v NHL 1572. duel. Když si prodlouží kariéru i na příští sezonu, může mistr světa z Prahy 2015 a nejlepší obránce ligy z roku 2017 atakovat absolutní rekord útočníka Phila Kessela, jenž odehrál bez přerušení 1064 utkání základní části mezi lety 2009 a 2023.
Obdiv sklízel Burns ze všech stran. „Je to pořád ten samý chlapík, kterého sledujeme už tak dlouho, a dělá ty samé věci. Dokážete si představit všechna ta zranění? Která on přežil a ostatní by pravděpodobně vyřadila ze hry na týdny, měsíce. A on s nimi hraje, jako by to nic nebylo. Je to fakt neuvěřitelné,“ řekl trenér Avalanche Jared Bednar.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|77
|36
|13
|6
|22
|275:228
|104
|2
Tampa
|76
|39
|9
|6
|22
|277:211
|102
|3
Buffalo
|77
|38
|8
|8
|23
|266:231
|100
|4
Montreal
|77
|32
|13
|10
|22
|269:242
|100
|5
Pittsburgh
|78
|33
|7
|16
|22
|280:250
|96
|6
Boston
|78
|31
|12
|9
|26
|259:240
|95
|7
Ottawa
|77
|34
|6
|10
|27
|258:238
|90
|8
Flyers
|77
|24
|15
|12
|26
|228:231
|90
|9
Islanders
|78
|28
|14
|5
|31
|226:229
|89
|10
Columbus
|77
|27
|11
|12
|27
|241:238
|88
|11
Detroit
|77
|29
|11
|8
|29
|225:234
|88
|12
Washington
|78
|33
|6
|9
|30
|248:240
|87
|13
Devils
|77
|28
|12
|3
|34
|218:234
|83
|14
Toronto
|77
|23
|9
|14
|31
|242:275
|78
|15
Florida
|77
|29
|8
|3
|37
|230:262
|77
|16
Rangers
|78
|24
|9
|9
|36
|229:238
|75
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|75
|44
|6
|10
|15
|285:193
|110
|2
Dallas
|77
|35
|10
|12
|20
|258:211
|102
|3
Minnesota
|77
|29
|15
|12
|21
|256:223
|100
|4
Edmonton
|77
|30
|9
|9
|29
|265:257
|87
|5
Anaheim
|77
|24
|17
|5
|31
|257:271
|87
|6
Utah
|76
|31
|9
|6
|30
|248:218
|86
|7
Vegas
|77
|27
|8
|16
|26
|247:240
|86
|8
Nashville
|76
|26
|10
|9
|31
|231:253
|81
|9
Kings
|76
|19
|12
|19
|26
|208:234
|81
|10
San Jose
|75
|24
|12
|7
|32
|231:267
|79
|11
Winnipeg
|76
|26
|7
|12
|31
|215:232
|78
|12
St. Louis
|75
|28
|4
|12
|31
|202:236
|76
|13
Seattle Kraken
|75
|25
|7
|11
|32
|210:237
|75
|14
Calgary
|76
|25
|7
|8
|36
|199:243
|72
|15
Chicago
|77
|21
|7
|14
|35
|200:253
|70
|16
Vancouver
|76
|15
|7
|8
|46
|201:295
|52