Burns rekordmanem, odehrál tisíc zápasů v řadě. Když načal sérii, Nečasovi bylo čtrnáct

Nečas (1+1) řádil proti Dalasu, zařídil oba góly Colorada
Jak se měnil Brent Burns
Zkušený bek Brent Burns se v Carolině pokusí znovu v sobě rozpálit ofenzivní oheň
Brent Burns odehrál jako první obránce v historii NHL tisící utkání v řadě bez přerušení. Jednačtyřicetiletý Kanaďan jubileum oslavil v sobotu a spoluhráči z Colorada včetně Martina Nečase mu ho zpříjemnili vítězstvím. Burns novinářům řekl, že o milníku začal přemýšlet až tak zhruba před dvaceti zápasy.

„Je to hezké. A výjimečné,“ uvedl Burns po vítězství v Dallasu 2:0, které hostům zajistil Nečas vítěznou trefou a navíc přidal asistenci. Kanadský bek nechyběl v sestavě svých týmů 12 let a 138 dnů. Od listopadu roku 2013. Od té doby uplynulo 4517 dnů. Například Nečasovi tehdy bylo čtrnáct let.

„Začnete přemýšlet o těchto věcech a o všem, co na své cestě obětujete, a také o sobě. Tisíc je v této lize fakt hodně. Hokej je hrozně rychlý, děje se toho tolik. Ale nikdy jsem o tom moc nepřemýšlel, až tak před dvaceti třiceti zápasy, protože jsem věděl, že na něco takového je potřeba neskutečné štěstí,“ popsal Burns.

Celkově v sobotu odehrál ve své 22. sezoně v NHL 1572. duel. Když si prodlouží kariéru i na příští sezonu, může mistr světa z Prahy 2015 a nejlepší obránce ligy z roku 2017 atakovat absolutní rekord útočníka Phila Kessela, jenž odehrál bez přerušení 1064 utkání základní části mezi lety 2009 a 2023.

Obdiv sklízel Burns ze všech stran. „Je to pořád ten samý chlapík, kterého sledujeme už tak dlouho, a dělá ty samé věci. Dokážete si představit všechna ta zranění? Která on přežil a ostatní by pravděpodobně vyřadila ze hry na týdny, měsíce. A on s nimi hraje, jako by to nic nebylo. Je to fakt neuvěřitelné,“ řekl trenér Avalanche Jared Bednar.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina773613622275:228104
2Tampa76399622277:211102
3Buffalo77388823266:231100
4Montreal7732131022269:242100
5Pittsburgh783371622280:25096
6Boston783112926259:24095
7Ottawa773461027258:23890
8Flyers7724151226228:23190
9Islanders782814531226:22989
10Columbus7727111227241:23888
11Detroit772911829225:23488
12Washington78336930248:24087
13Devils772812334218:23483
14Toronto772391431242:27578
15Florida77298337230:26277
16Rangers78249936229:23875
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado754461015285:193110
    2Dallas7735101220258:211102
    3Minnesota7729151221256:223100
    4Edmonton77309929265:25787
    5Anaheim772417531257:27187
    6Utah76319630248:21886
    7Vegas772781626247:24086
    8Nashville762610931231:25381
    9Kings7619121926208:23481
    10San Jose752412732231:26779
    11Winnipeg762671231215:23278
    12St. Louis752841231202:23676
    13Seattle Kraken752571132210:23775
    14Calgary76257836199:24372
    15Chicago772171435200:25370
    16Vancouver76157846201:29552

