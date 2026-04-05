Nečas (1+1) řídil výhru, Hronek asistoval. Trefil se Chmelař, Florida dostala DEVĚT gólů!

Nečas (1+1) řádil proti Dalasu, zařídil oba góly Colorada
Martin Nečas skóroval proti Dallasu
Martin Nečas s Coloradem slavil výhru nad Dallasem
Martin Nečas se raduje ze své trefy
Jaroslav Chmelař skóroval proti Detroitu
Jakub Dobeš dovedl v NHL Montreal 35 úspěšnými zásahy k vítězství nad New Jersey 4:3 po nájezdech. Další český brankář Karel Vejmelka pomohl 19 zákroky k výhře Utahu nad Vancouverem 7:4, za Canucks si připsal dvě asistence obránce Filip Hronek. Pavel Zacha přihrál na jediný gól hokejistů Bostonu při prohře 1:3 s Tampou Bay. Již v odpoledních zápasech zařídil Martin Nečas gólem a asistencí Coloradu výhru nad Dallasem 2:0 a Jaroslav Chmelař skóroval za NY Rangers proti Detroitu (4:1).

Čtyřiadvacetiletý Dobeš vychytal své páté vítězství za sebou, úspěšná série Canadiens je ještě o tři utkání delší. Mají rovných 100 bodů, ale jistotu účasti v bojích o Stanley Cup zatím ne. „Na nedostatek sebevědomí jsem si nikdy nemohl stěžovat, jde ale především o to, předvádět kvalitní hokej jako tým. Je dobré mít v tabulce sto bodů, ale důležitější je získat co nejlepší pozici pro play off a začít ho doma,“ řekl rodák z Ostravy.

Montreal v polovině zápasu vedl už 3:0, jenže náskok ztratil a výhru zachránil v nájezdech. Dobeše hráči New Jersey překonali dvakrát, rozstřely rozhodl v páté sérii Oliver Kapanen.

Vejmelka při přestřelce Utahu s Vancouverem zaznamenal již 35 výhru v sezoně. Dvakrát ho překonal Linus Karlsson a dvakrát domácí tým v přesilových hrách: pokaždé u toho byl Hronek. Dvacet sekund po začátku třetí třetiny Hronkovu střelu od modré čáry tečoval Jake DeBrusk a snížil na 3:4, nedlouho po něm potrestal Utah za další vyloučení Marco Rossi. Hronek se dostal na 38 asistencí v ročníku.

Hrdinou Mammoth byl kapitán Clayton Keller, jenž zaznamenal potřetí v kariéře hattrick a navrch přidal přihrávku. Utah vyhrál třetí zápas v řadě a v Západní konferenci je šestý. Nejhorší tým ligy Canucks prohráli osmý duel z posledních devíti.

Zacha si připsal 33. asistenci v sezoně a jubilejní 250. v kariéře. Boston sice dobře začal, ale ve třetí třetině Tampa Bay třemi góly vývoj otočila. Vítěznou trefu dal Darren Raddysh a 21. gólem v ročníku stanovil nový klubový rekord mezi obránci. Výhru pojistil do prázdné branky Nikita Kučerov a dělí ho už jen jedna branka od mety 400. Tampa oslavila zároveň jistou účast v play off. Boston je na východě šestý.

O pět bodů méně mají Islanders, kteří podlehli 3:4 nejlepšímu týmu Východní konference Carolině. Třemi body a dvěma góly včetně vítězného se o to postaral Seth Jarvis. Ondřej Palát neodehrál ani deset minut, což bylo nejméně z útočníků newyorského celku. Jeho spoluhráč Matthew Schaefer stanovil 58. bodem nové maximum NHL osmnáctiletých a mladších obránců.

Mistrovský celek posledních dvou let Florida s Tomášem Noskem a znovu i Mikulášem Hovorkou utrpěla debakl 4:9 na ledě Pittsburghu. Lídry domácích byli čtyřbodoví Jevgenij Malkin a Erik Karlsson. Devětatřicetiletý Malkin oslavil 14. hattrick v kariéře a pokořil metu 1400 bodů v NHL, na kterou z aktivních hráčů dosáhli jen jeho spoluhráč Sidney Crosby a Alexander Ovečkin.

„Je to famózní číslo. Tím spíš, když na něj dosáhnete v jednom klubu. Mám to tady rád. Už jsme zase dobře fungující tým,“ řekl Malkin.

Anaheim bez zraněného Radko Gudase a s Lukášem Dostálem jen na střídačce prohrál s Calgary 3:5. V dresu Flames strávil na ledě přes deset minut Adam Klapka a připsal si pět hitů.

Martin Nečas dal vítězný gól Colorada, které vyhrálo v Dallasu 2:0. V 51. minutě si připsal 36. branku v sezoně. V samém závěru ještě asistoval u trefy Nathana MacKinnona a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Nečas si polepšil na 94 bodů a na nejproduktivnějšího českého hráče v soutěži Davida Pastrňáka z Bostonu ztrácí dva body.

Trefil se také Jaroslav Chmelař v dresu NY Rangers a přispěl čtvrtým gólem v sezoně k výhře nad Detroitem 4:1. Tento výsledek zároveň poslal Buffalo do play off po rekordní čtrnáctileté absenci. Jistou účast ve vyřazovacích bojích získala i Tampa Bay, které se to povedlo podeváté v řadě.

Chmelař skóroval proti Detroitu a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu

KonecLIVE
41

KonecLIVE
14

KonecLIVE
02

KonecLIVE
31

KonecLIVE
94

KonecLIVE Sam. nájezdy
34

KonecLIVE
62

KonecLIVE
43

KonecLIVE
12

KonecLIVE
47

KonecLIVE Po prodl.
76

KonecLIVE
15

KonecLIVE
35

KonecLIVE
36

KonecLIVE
24

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton43831267716
2.Nikita KučerovTampa42831257146
3.Nathan MacKinnonColorado51711227457
4.Macklin CelebriniSan Jose4165106753
5.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
6.David PastrňákBoston296897736
7.Nick SuzukiMontreal2768957736
8.Martin NečasColorado3658947246
9.Mark ScheifeleWinnipeg346094764
10.Jason RobertsonDallas4049897719

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina773613622275:228104
2Tampa76399622277:211102
3Buffalo77388823266:231100
4Montreal7732131022269:242100
5Pittsburgh783371622280:25096
6Boston783112926259:24095
7Ottawa773461027258:23890
8Flyers7724151226228:23190
9Islanders782814531226:22989
10Columbus7727111227241:23888
11Detroit772911829225:23488
12Washington78336930248:24087
13Devils772812334218:23483
14Toronto772391431242:27578
15Florida77298337230:26277
16Rangers78249936229:23875
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado754461015285:193110
    2Dallas7735101220258:211102
    3Minnesota7729151221256:223100
    4Edmonton77309929265:25787
    5Anaheim772417531257:27187
    6Utah76319630248:21886
    7Vegas772781626247:24086
    8Nashville762610931231:25381
    9Kings7619121926208:23481
    10San Jose752412732231:26779
    11Winnipeg762671231215:23278
    12St. Louis752841231202:23676
    13Seattle Kraken752571132210:23775
    14Calgary76257836199:24372
    15Chicago772171435200:25370
    16Vancouver76157846201:29552

