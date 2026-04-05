Nečas (1+1) řídil výhru, Hronek asistoval. Trefil se Chmelař, Florida dostala DEVĚT gólů!
Jakub Dobeš dovedl v NHL Montreal 35 úspěšnými zásahy k vítězství nad New Jersey 4:3 po nájezdech. Další český brankář Karel Vejmelka pomohl 19 zákroky k výhře Utahu nad Vancouverem 7:4, za Canucks si připsal dvě asistence obránce Filip Hronek. Pavel Zacha přihrál na jediný gól hokejistů Bostonu při prohře 1:3 s Tampou Bay. Již v odpoledních zápasech zařídil Martin Nečas gólem a asistencí Coloradu výhru nad Dallasem 2:0 a Jaroslav Chmelař skóroval za NY Rangers proti Detroitu (4:1).
Čtyřiadvacetiletý Dobeš vychytal své páté vítězství za sebou, úspěšná série Canadiens je ještě o tři utkání delší. Mají rovných 100 bodů, ale jistotu účasti v bojích o Stanley Cup zatím ne. „Na nedostatek sebevědomí jsem si nikdy nemohl stěžovat, jde ale především o to, předvádět kvalitní hokej jako tým. Je dobré mít v tabulce sto bodů, ale důležitější je získat co nejlepší pozici pro play off a začít ho doma,“ řekl rodák z Ostravy.
Montreal v polovině zápasu vedl už 3:0, jenže náskok ztratil a výhru zachránil v nájezdech. Dobeše hráči New Jersey překonali dvakrát, rozstřely rozhodl v páté sérii Oliver Kapanen.
Vejmelka při přestřelce Utahu s Vancouverem zaznamenal již 35 výhru v sezoně. Dvakrát ho překonal Linus Karlsson a dvakrát domácí tým v přesilových hrách: pokaždé u toho byl Hronek. Dvacet sekund po začátku třetí třetiny Hronkovu střelu od modré čáry tečoval Jake DeBrusk a snížil na 3:4, nedlouho po něm potrestal Utah za další vyloučení Marco Rossi. Hronek se dostal na 38 asistencí v ročníku.
Hrdinou Mammoth byl kapitán Clayton Keller, jenž zaznamenal potřetí v kariéře hattrick a navrch přidal přihrávku. Utah vyhrál třetí zápas v řadě a v Západní konferenci je šestý. Nejhorší tým ligy Canucks prohráli osmý duel z posledních devíti.
Zacha si připsal 33. asistenci v sezoně a jubilejní 250. v kariéře. Boston sice dobře začal, ale ve třetí třetině Tampa Bay třemi góly vývoj otočila. Vítěznou trefu dal Darren Raddysh a 21. gólem v ročníku stanovil nový klubový rekord mezi obránci. Výhru pojistil do prázdné branky Nikita Kučerov a dělí ho už jen jedna branka od mety 400. Tampa oslavila zároveň jistou účast v play off. Boston je na východě šestý.
O pět bodů méně mají Islanders, kteří podlehli 3:4 nejlepšímu týmu Východní konference Carolině. Třemi body a dvěma góly včetně vítězného se o to postaral Seth Jarvis. Ondřej Palát neodehrál ani deset minut, což bylo nejméně z útočníků newyorského celku. Jeho spoluhráč Matthew Schaefer stanovil 58. bodem nové maximum NHL osmnáctiletých a mladších obránců.
Mistrovský celek posledních dvou let Florida s Tomášem Noskem a znovu i Mikulášem Hovorkou utrpěla debakl 4:9 na ledě Pittsburghu. Lídry domácích byli čtyřbodoví Jevgenij Malkin a Erik Karlsson. Devětatřicetiletý Malkin oslavil 14. hattrick v kariéře a pokořil metu 1400 bodů v NHL, na kterou z aktivních hráčů dosáhli jen jeho spoluhráč Sidney Crosby a Alexander Ovečkin.
„Je to famózní číslo. Tím spíš, když na něj dosáhnete v jednom klubu. Mám to tady rád. Už jsme zase dobře fungující tým,“ řekl Malkin.
Anaheim bez zraněného Radko Gudase a s Lukášem Dostálem jen na střídačce prohrál s Calgary 3:5. V dresu Flames strávil na ledě přes deset minut Adam Klapka a připsal si pět hitů.
Martin Nečas dal vítězný gól Colorada, které vyhrálo v Dallasu 2:0. V 51. minutě si připsal 36. branku v sezoně. V samém závěru ještě asistoval u trefy Nathana MacKinnona a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Nečas si polepšil na 94 bodů a na nejproduktivnějšího českého hráče v soutěži Davida Pastrňáka z Bostonu ztrácí dva body.
Trefil se také Jaroslav Chmelař v dresu NY Rangers a přispěl čtvrtým gólem v sezoně k výhře nad Detroitem 4:1. Tento výsledek zároveň poslal Buffalo do play off po rekordní čtrnáctileté absenci. Jistou účast ve vyřazovacích bojích získala i Tampa Bay, které se to povedlo podeváté v řadě.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|43
|83
|126
|77
|16
|2.
|Nikita Kučerov
Tampa
|42
|83
|125
|71
|46
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|51
|71
|122
|74
|57
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|41
|65
|106
|75
|3
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|6.
|David Pastrňák
Boston
|29
|68
|97
|73
|6
|7.
|Nick Suzuki
Montreal
|27
|68
|95
|77
|36
|8.
|Martin Nečas
Colorado
|36
|58
|94
|72
|46
|9.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|34
|60
|94
|76
|4
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|40
|49
|89
|77
|19
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|77
|36
|13
|6
|22
|275:228
|104
|2
Tampa
|76
|39
|9
|6
|22
|277:211
|102
|3
Buffalo
|77
|38
|8
|8
|23
|266:231
|100
|4
Montreal
|77
|32
|13
|10
|22
|269:242
|100
|5
Pittsburgh
|78
|33
|7
|16
|22
|280:250
|96
|6
Boston
|78
|31
|12
|9
|26
|259:240
|95
|7
Ottawa
|77
|34
|6
|10
|27
|258:238
|90
|8
Flyers
|77
|24
|15
|12
|26
|228:231
|90
|9
Islanders
|78
|28
|14
|5
|31
|226:229
|89
|10
Columbus
|77
|27
|11
|12
|27
|241:238
|88
|11
Detroit
|77
|29
|11
|8
|29
|225:234
|88
|12
Washington
|78
|33
|6
|9
|30
|248:240
|87
|13
Devils
|77
|28
|12
|3
|34
|218:234
|83
|14
Toronto
|77
|23
|9
|14
|31
|242:275
|78
|15
Florida
|77
|29
|8
|3
|37
|230:262
|77
|16
Rangers
|78
|24
|9
|9
|36
|229:238
|75
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|75
|44
|6
|10
|15
|285:193
|110
|2
Dallas
|77
|35
|10
|12
|20
|258:211
|102
|3
Minnesota
|77
|29
|15
|12
|21
|256:223
|100
|4
Edmonton
|77
|30
|9
|9
|29
|265:257
|87
|5
Anaheim
|77
|24
|17
|5
|31
|257:271
|87
|6
Utah
|76
|31
|9
|6
|30
|248:218
|86
|7
Vegas
|77
|27
|8
|16
|26
|247:240
|86
|8
Nashville
|76
|26
|10
|9
|31
|231:253
|81
|9
Kings
|76
|19
|12
|19
|26
|208:234
|81
|10
San Jose
|75
|24
|12
|7
|32
|231:267
|79
|11
Winnipeg
|76
|26
|7
|12
|31
|215:232
|78
|12
St. Louis
|75
|28
|4
|12
|31
|202:236
|76
|13
Seattle Kraken
|75
|25
|7
|11
|32
|210:237
|75
|14
Calgary
|76
|25
|7
|8
|36
|199:243
|72
|15
Chicago
|77
|21
|7
|14
|35
|200:253
|70
|16
Vancouver
|76
|15
|7
|8
|46
|201:295
|52