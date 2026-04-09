To tu ještě nebylo. K magické metě v NHL finišuje český tandem, podaří se to?
V NHL se schyluje k burácivému počinu, který český hokej dosud nezaznamenal. Ještě nikdy se nestalo, aby dvojice hráčů vyúčtovala stobodovou bilanci. K dalšímu potvrzení nejvyšší jakosti schází už jen bod Davidu Pastrňákovi (29+70), do klubu stovkařů má prvně v životě nakročeno Martin Nečas. Gólem proti St. Louis v noci na středu se vyšplhal na 95 bodů (37+58). Jeho Coloradu zbývá odehrát pět partií, Boston má v itineráři tři duely do splnění porce 82 střetnutí.
„Stovka je pro každého hráče nádherné číslo, všem, kdo se k ní blíží, o ni jde. Časem pak zapomenete, ale už vám ji nikdo neodpáře,“ hlásí z USA Patrik Eliáš, druhý nejproduktivnější Čech v historii zámořské ligy.
Hokejistů s českou vlaječkou najdete v kronice zámořské ligy bezpočet a řadu skutečně elitních útočníků, samý vybraný artikl. Ovšem stovkaře jen dva. Jaromíra Jágra a Davida Pastrňáka. Legendární osmašedesátka hned čtyřikrát ovládla ligovou produktivitu a pětkrát zapsala trojciferný výsledek.
Zajímavé je, že na Jágra může bostonský hokejový škrtič lehce machrovat. Ne moc, ale trochu ano. Zatímco Jágr vystoupal na kótu 100 dvakrát po sobě, Pastrňák je v tomto směru úspěšnější. Povedlo se mu to třikrát v řadě a ke čtvrtému úspěchu je na dotek. Mít takhle ustálený, opakovaný pobyt mezi absolutní špičkou NHL, je obdivuhodné.
Devětadvacetiletá hvězda při úterní porážce v Carolině dvakrát asistovala a vyšplhala se na báječných 70 nahrávek, jimiž se aktuálně řadí na čtvrté místo mezi nejschopnějšími architekty gólových akcí. Tolik a víc jich v minulosti zvládl jenom Jágr (83 a 87).
Osobní maxima válcuje Martin Nečas. Jeho individuální mise sezony 2025/26 je možná ještě sledovanější než u Pastrňáka. Před rokem si výrazně polepšil na 83 bodů, po přesunu z Caroliny do Colorada rychle naskočil do kolejí myšlenkových pochodů Nathana MacKinnona a dalších lídrů Avalanche a udržel přes bod na utkání. Ze 79 partií jich nakonec vydoloval 83, byť po raketovém podzimním startu měl našlápnuto na ještě zajímavější numera.
Ovšem co je to proti zdařilé šichtě posledních měsíců a týdnů. Pokud žďárský rodák udrží stávající bodový průměr 1,28, na vysněnou cifru se dostane ještě před posledním vystoupením z celkových pěti. „Pět bodů v pěti zápasech? Měl by to zvládnout, hraje v pětce, která je pořád produktivní,“ hlásí Eliáš.
Můžete se vsadit, že tým Colorada se vynasnaží, aby Nečas prestižní kilo trhnul. Play off je dávno v kapse a nyní je na řadě dotažení individuálních met. Ne prvoplánově a ne nahlas, to aby se pečlivě vystavěná hra nevymkla kontrole v nepravý čas před play off, ovšem zároveň se na Nečasův premiérový skok myslí. Nejlepší tým Západní konference si českého borce velmi oblíbil, cení si jeho neobyčejných schopností, které náramně pasují do coloradské skládačky a míní mu dopřát premiérový trojciferný ročník.
Na něj v minulých dekádách myslela řada našinců, ovšem bez sladké finální tečky. Nejblíže jí byl před třiceti roky Petr Nedvěd. Ojedinělá sestava Penguins tehdy vyšvihla neskutečnou dlouhodobou část NHL, Mario Lemieux zapsal 161 bodů, Jaromír Jágr 149 a Ron Francis 121. Tehdy 24letý Nedvěd bojoval do poslední chvíle o cenný horský výstup, spolu s ním celý tým, jak několikrát vzpomínal. „V posledním zápase jsem naskakoval ob střídání, šancí jsem měl dost, hrálo se to na mě, ale nakonec to nevyšlo. Tenkrát mě to mrzelo,“ netajil majitel českého i kanadského pasu. Později si z nedokonaného útoku dělal legraci. „Vždycky jsem obdivoval Gretzkyho, takže mít 99 bodů mi přišlo stylové, víc jsem ani nechtěl,“ usmíval se. Tenkrát obsadil v produktivitě NHL čtrnáctou příčku, ani Jágrův osobní rekord nestačil na Art Ross Trophy.
Podobně jako Petr Nedvěd nedotáhli velké dílo o něco mladší krajani. Na dva body se v sezoně 2002/03 přiblížil stovce Milan Hejduk. Zrovna on však nemusel smutnit, protože jeho tehdejších 48 asistencí přebil masivní údaj 50 tref, díky nimž se dočkal nesmírně prestižní Maurice Richard Trophy pro střelce sezony. Později (2019/20) na něj navázal David Pastrňák při děleném triumfu s Alexandrem Ovečkinem (48 gólů).
Úžasným finišem v ročníku 2000/01 zaujal obecenstvo NHL Patrik Eliáš. Co tehdy předvedl, bylo něco jako sprint na 400 metrů na atletickém oválu s užaslými diváky na tribunách. Před čtvrt stoletím od druhé půlky února do začátku dubna zaknihoval 40 bodů (19+21) v jednadvaceti partiích. „Fakt? Tak to byla slušná fazona,“ směje se Eliáš tehdejší produkci. A pozor, to vše v době, kdy obránci řezali útočníky hlava nehlava, hákování a držení bylo povinnou výbavou beků. Ne jako dnes. Takže až do úplného finiše Eliáš držel naději na stovkový zápis.
Šlo o to, aby v posledním duelu zapsal čtyři body. Příliš? Jasně, obrovská porce. Ale berte v potaz, že v předchozích třech utkáních explodoval devíti body (6+3), nešlo tedy o bohapustou teorii. „To si trochu vzpomínám, že jsem něco nasbíral. A taky si vybavuju, že jsem na stovku ani na moment nepomyslel. Vím, že mi body naskakovaly a já si spokojeně říkal: Dobrý, vypadá to na 70 bodů, teď možná na 80. Najednou jsem přelezl 90, ale ke stovce bylo hodně daleko,“ vypráví.
Bláznivý hon nakonec nevyšel a ikona Devils zůstala na 96 bodech, i tak vynikajících. S tímto součtem obsadil znamenitou třetí pozici v bodování za Jágrem a Joem Sakikem. „Tu jsem chtěl udržet a nechat za sebou dotírajícího Kovaljova,“ vybavil si ruskou hvězdu s 95 body.
Případné zadokumentování českého double se stovkou na kontě bude mít i evropský přesah. Doteď se to povedlo pouze Rusům – pětkrát, dvakrát pak švédským zástupcům. Češi jsou na řadě. Klapne to? Snad ano.
Dva z jedné evropské země s více než 100 body v TOP 10 bodování NHL:
Země
Sezona
Hráč
Body
Rusko
2023/24
1. Nikita Kučerov
144
Rusko
2023/24
4. Artěmij Panarin
120
Rusko
2008/09
Jevgenij Malkin
113
Rusko
2008/09
2. Alexandr Ovečkin
110
Rusko
2007/08
1. Alexandr Ovečkin
112
Rusko
2007/08
2. Jevgenij Malkin
106
Rusko
1995/96
9. Sergej Fjodorov
107
Rusko
1995/96
10. Alexandr Mogilnyj
107
Rusko
1993/94
2. Sergej Fjodorov
120
Rusko
1993/94
5. Pavel Bure
107
Švédsko
2009/10
1. Henrik Sedin
112
Švédsko
2009/10
4. Nicklas Bäckström
101
Švédsko
2002/03
1. Peter Forsberg
106
Švédsko
2002/03
2. Mats Näslund
104
Česká umístění v TOP 10 bodování NHL:
Umístění
Hráč
Body (G+A)
Sezona
1.
Jaromír Jágr
127 (44+83)
1998/99
1.
Jaromír Jágr
121 (52+69)
2000/01
1.
Jaromír Jágr
102 (35+67)
1997/98
1.
Jaromír Jágr
96 (42+54)
1999/00
2.
Jaromír Jágr
149 (62+87)
1995/96
2.
Jaromír Jágr
123 (54+69)
2005/06
2.
Jaromír Jágr
70 (32+38)
1994/95
3.
David Pastrňák
113 (61+52)
2022/23
3.
Patrik Eliáš
96 (40+56)
2000/01
4.
David Pastrňák
106 (43+63)
2024/25
4.
Milan Hejduk
98 (50+48)
2002/03
4.
David Pastrňák
95 (48+47)
2019/20
5.
David Pastrňák
110 (47+63)
2023/24
5.
Martin Straka
95 (27+68)
2000/01
5.
Jakub Voráček
81 (22+59)
2014/15
5.
Jaromír Jágr
79 (31+48)
2001/02
6.
Jaromír Jágr
95 (47+48)
1996/97
6.
Patrik Eliáš
81 (38+43)
2003/04
8.
Jaromír Jágr
96 (30+66)
2006/07
8.
Jiří Hudler
76 (31+45)
2014/15
9.
Jaromír Jágr
99 (32+67)
1993/94
9.
Robert Lang
79 (30+49)
2003/04
10.
Patrik Eliáš
78 (26+52)
2011/12