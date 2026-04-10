Pátý český debut v NHL, Alscher slyšel od kouče chválu: Nebál se, že udělá chybu

Český obránce Marek Alscher prožil v noci svůj debut v NHL v dresu Floridy Panthers
Mikuláš Hovorka (vpravo) měl ve své první sezoně v zámoří parťáky Marka Alschera (uprostřed) a Slováka Olivera Okuliara
Český zadák Marek Alscher na tréninkovém kempu Floridy
Pro českého obránce Marka Alschera byl přechod z juniorky do profesionálního hokeje tvrdý, ale poučný
Český bek Marek Alscher ještě v dresu Portlandu
Český útočník Marek Alscher v AHL v dresu Charlotte Checkers
V úterý oslavil dvaadvacáté narozeniny, o dva dny později se dočkal vysněného dárku. Český obránce Marek Alscher dostal povolávací rozkaz z Floridy a v Ottawě si odbyl debut v NHL. Při porážce 1:5 odfáral těžkou šichtu, na ledě strávil téměř 20 minut a po utkání slyšel chválu hlavního kouče Paula Maurice. „Marek dostal trochu větší příležitost a hrál proti soupeřovým nejlepším hráčům. Dokázal využívat svoji velikost, nevypadal, že by se bál tvořit. Nebál se, že udělá chybu,“ chválil zkušený trenér.

Po dvou oslavách se Stanley Cupem v řadě zažívají starosti. Florida se v tabulce Východní konference propadla až na 14. místo a dopředu ví, že letos se vyřazovací boje úřadujících šampionů týkat nebudou. Na vině je i neuvěřitelná spoušť v podobě zranění.

„Další dva kluci mají zlomené kosti. Máme tedy mladou obranu. Máme starouše Forslinga a děti. Budeme se na ně moc podívat a snad si užijí svůj debut,“ vykládal trenér Maurice už před utkáním v Ottawě.

Vtipně narážel na situaci v defenzivě, kde scházejí Aaron Ekblad, Seth Jones, Dmitrij Kulikov nebo Niko Mikkola. Kalamita v zadních řadách otevřela dveře novým tvářím. Z farmy se k hlavnímu týmu připojili Čech Marek Alscher a Švéd Ludvig Jansson.

„Je to hořkosladké. První zápas v NHL je pro mě velká věc, je hezké ho mít, ale mnohem hezčí by to bylo, kdybychom vyhráli,“ vykládal mladý Čech po debutu a porážce 1:5.

Maurice: Jsem opravdu šťastný, jak Marek zahrál

Od hlavního kouče dostal pořádnou šichtu. Na ledě strávil 19 minut a 28 sekund, v obranném páru hrál s Donovanem Sebrangem. Účast zapsal u dvou branek soupeře, rozehrávkou z vlastního pásma pak rozjel akci, z níž padl jediný gól Panthers v zápase.

„Marek hrál první zápas a odehrál skoro dvacet minut, i když soupeř má v týmu hodně rychlosti. Jsem opravdu, opravdu šťastný, jak zahrál,“ prozradil po utkání trenér Maurice.

V aktuální sezoně je Alscher už pátým Čechem, jenž v nejlepší lize světa debutoval. Za Oilers dostal šanci David Tomášek, Minnesota nasadila Davida Špačka a New York Rangers dali prostor Jaroslavu Chmelařovi. Stejně jako Alscher si v průběhu ročníku odbyl premiéru za Floridu další bek Mikuláš Hovorka.

„Je to rychlejší, hráči jsou chytřejší. To byl největší rozdíl. Pro mě to byl trochu stres a musel jsem si zvyknout na rychlejší hru. Ale snažil jsem se bojovat. Jak zápas pokračoval, cítil jsem se líp a líp. Každou třetinou to bylo lepší. Dává mi to obrovskou motivaci, abych tvrdě pracoval a byl tady,“ vyprávěl Alscher po utkání před zámořskými novináři.

V minulém ročníku poprvé okoušel dospělý hokej a za farmu v Charlotte odehrál 53 zápasů s bilancí 2+8, přestože v úvodu neměl jisté místo v sestavě. V této sezoně přidal dalších 51 duelů a 11 bodů (3+8), než přišlo povolání do hlavního týmu, kde by se 190 centimetrů vysoký bek mohl chvíli zdržet. „Ostatní hráči se neuzdravují, takže oba pravděpodobně budou hrát i v příštím zápase. V sobotu v Torontu se na ně zase podíváme,“ prozradil Maurice.

Pro Alschera jde o další možnost, jak na sebe upozornit a ukázat týmu, že má na to hrát NHL. Odchovanec Kladna vykročil za snem přes finské mládežnické soutěže, později hrál zámořskou juniorku v Portlandu a s reprezentační dvacítkou získal bronz na mistrovství světa. Na draftu v roce 2022 přišel na řadu jako 93. v pořadí. Ještě během loňského léta o možnosti posunu do NHL neuvažoval.

„Takhle na to nemyslím. Spíš se snažím nedělat si nereálné cíle, abych nebyl zklamaný. Hlavně makat co nejvíc, připravit se nejlépe, jak můžu, a potom se uvidí. Jediné, co můžu ovlivnit, je snaha, jak se připravím,“ říkal v rozhovoru pro deník Sport a iSport. Možnost přišla dřív, než možná sám čekal, a dál může trvat.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina793714622288:235108
2Buffalo80418823280:236106
3Montreal7933141022275:246104
4Tampa79399625282:223102
5Pittsburgh793471622285:25298
6Boston7931121026264:24696
7Ottawa793661027269:24194
8Flyers7925151227236:23892
9Islanders792914531231:23291
10Detroit793011929234:24191
11Columbus7927121228245:24690
12Washington79346930252:24089
13Devils792812336221:24483
14Florida79298438234:27178
15Toronto792391433245:28478
16Rangers79249937232:24375
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado784661016293:198114
    2Dallas7936111220267:218106
    3Minnesota7930151222265:230102
    4Utah783210630258:22490
    5Edmonton793191029275:26590
    6Vegas792881726252:24589
    7Anaheim792517532263:27789
    8Kings7820131926215:23785
    9Nashville7927101032239:26084
    10Winnipeg782871231224:23682
    11San Jose782512734237:28081
    12St. Louis782941233208:24478
    13Seattle Kraken782581134218:25177
    14Calgary78257937203:25073
    15Chicago792171437204:26370
    16Vancouver78157848203:30152

