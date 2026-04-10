Pátý český debut v NHL, Alscher slyšel od kouče chválu: Nebál se, že udělá chybu
V úterý oslavil dvaadvacáté narozeniny, o dva dny později se dočkal vysněného dárku. Český obránce Marek Alscher dostal povolávací rozkaz z Floridy a v Ottawě si odbyl debut v NHL. Při porážce 1:5 odfáral těžkou šichtu, na ledě strávil téměř 20 minut a po utkání slyšel chválu hlavního kouče Paula Maurice. „Marek dostal trochu větší příležitost a hrál proti soupeřovým nejlepším hráčům. Dokázal využívat svoji velikost, nevypadal, že by se bál tvořit. Nebál se, že udělá chybu,“ chválil zkušený trenér.
Po dvou oslavách se Stanley Cupem v řadě zažívají starosti. Florida se v tabulce Východní konference propadla až na 14. místo a dopředu ví, že letos se vyřazovací boje úřadujících šampionů týkat nebudou. Na vině je i neuvěřitelná spoušť v podobě zranění.
„Další dva kluci mají zlomené kosti. Máme tedy mladou obranu. Máme starouše Forslinga a děti. Budeme se na ně moc podívat a snad si užijí svůj debut,“ vykládal trenér Maurice už před utkáním v Ottawě.
Vtipně narážel na situaci v defenzivě, kde scházejí Aaron Ekblad, Seth Jones, Dmitrij Kulikov nebo Niko Mikkola. Kalamita v zadních řadách otevřela dveře novým tvářím. Z farmy se k hlavnímu týmu připojili Čech Marek Alscher a Švéd Ludvig Jansson.
„Je to hořkosladké. První zápas v NHL je pro mě velká věc, je hezké ho mít, ale mnohem hezčí by to bylo, kdybychom vyhráli,“ vykládal mladý Čech po debutu a porážce 1:5.
Maurice: Jsem opravdu šťastný, jak Marek zahrál
Od hlavního kouče dostal pořádnou šichtu. Na ledě strávil 19 minut a 28 sekund, v obranném páru hrál s Donovanem Sebrangem. Účast zapsal u dvou branek soupeře, rozehrávkou z vlastního pásma pak rozjel akci, z níž padl jediný gól Panthers v zápase.
„Marek hrál první zápas a odehrál skoro dvacet minut, i když soupeř má v týmu hodně rychlosti. Jsem opravdu, opravdu šťastný, jak zahrál,“ prozradil po utkání trenér Maurice.
V aktuální sezoně je Alscher už pátým Čechem, jenž v nejlepší lize světa debutoval. Za Oilers dostal šanci David Tomášek, Minnesota nasadila Davida Špačka a New York Rangers dali prostor Jaroslavu Chmelařovi. Stejně jako Alscher si v průběhu ročníku odbyl premiéru za Floridu další bek Mikuláš Hovorka.
„Je to rychlejší, hráči jsou chytřejší. To byl největší rozdíl. Pro mě to byl trochu stres a musel jsem si zvyknout na rychlejší hru. Ale snažil jsem se bojovat. Jak zápas pokračoval, cítil jsem se líp a líp. Každou třetinou to bylo lepší. Dává mi to obrovskou motivaci, abych tvrdě pracoval a byl tady,“ vyprávěl Alscher po utkání před zámořskými novináři.
V minulém ročníku poprvé okoušel dospělý hokej a za farmu v Charlotte odehrál 53 zápasů s bilancí 2+8, přestože v úvodu neměl jisté místo v sestavě. V této sezoně přidal dalších 51 duelů a 11 bodů (3+8), než přišlo povolání do hlavního týmu, kde by se 190 centimetrů vysoký bek mohl chvíli zdržet. „Ostatní hráči se neuzdravují, takže oba pravděpodobně budou hrát i v příštím zápase. V sobotu v Torontu se na ně zase podíváme,“ prozradil Maurice.
Pro Alschera jde o další možnost, jak na sebe upozornit a ukázat týmu, že má na to hrát NHL. Odchovanec Kladna vykročil za snem přes finské mládežnické soutěže, později hrál zámořskou juniorku v Portlandu a s reprezentační dvacítkou získal bronz na mistrovství světa. Na draftu v roce 2022 přišel na řadu jako 93. v pořadí. Ještě během loňského léta o možnosti posunu do NHL neuvažoval.
„Takhle na to nemyslím. Spíš se snažím nedělat si nereálné cíle, abych nebyl zklamaný. Hlavně makat co nejvíc, připravit se nejlépe, jak můžu, a potom se uvidí. Jediné, co můžu ovlivnit, je snaha, jak se připravím,“ říkal v rozhovoru pro deník Sport a iSport. Možnost přišla dřív, než možná sám čekal, a dál může trvat.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|79
|37
|14
|6
|22
|288:235
|108
|2
Buffalo
|80
|41
|8
|8
|23
|280:236
|106
|3
Montreal
|79
|33
|14
|10
|22
|275:246
|104
|4
Tampa
|79
|39
|9
|6
|25
|282:223
|102
|5
Pittsburgh
|79
|34
|7
|16
|22
|285:252
|98
|6
Boston
|79
|31
|12
|10
|26
|264:246
|96
|7
Ottawa
|79
|36
|6
|10
|27
|269:241
|94
|8
Flyers
|79
|25
|15
|12
|27
|236:238
|92
|9
Islanders
|79
|29
|14
|5
|31
|231:232
|91
|10
Detroit
|79
|30
|11
|9
|29
|234:241
|91
|11
Columbus
|79
|27
|12
|12
|28
|245:246
|90
|12
Washington
|79
|34
|6
|9
|30
|252:240
|89
|13
Devils
|79
|28
|12
|3
|36
|221:244
|83
|14
Florida
|79
|29
|8
|4
|38
|234:271
|78
|15
Toronto
|79
|23
|9
|14
|33
|245:284
|78
|16
Rangers
|79
|24
|9
|9
|37
|232:243
|75
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|78
|46
|6
|10
|16
|293:198
|114
|2
Dallas
|79
|36
|11
|12
|20
|267:218
|106
|3
Minnesota
|79
|30
|15
|12
|22
|265:230
|102
|4
Utah
|78
|32
|10
|6
|30
|258:224
|90
|5
Edmonton
|79
|31
|9
|10
|29
|275:265
|90
|6
Vegas
|79
|28
|8
|17
|26
|252:245
|89
|7
Anaheim
|79
|25
|17
|5
|32
|263:277
|89
|8
Kings
|78
|20
|13
|19
|26
|215:237
|85
|9
Nashville
|79
|27
|10
|10
|32
|239:260
|84
|10
Winnipeg
|78
|28
|7
|12
|31
|224:236
|82
|11
San Jose
|78
|25
|12
|7
|34
|237:280
|81
|12
St. Louis
|78
|29
|4
|12
|33
|208:244
|78
|13
Seattle Kraken
|78
|25
|8
|11
|34
|218:251
|77
|14
Calgary
|78
|25
|7
|9
|37
|203:250
|73
|15
Chicago
|79
|21
|7
|14
|37
|204:263
|70
|16
Vancouver
|78
|15
|7
|8
|48
|203:301
|52