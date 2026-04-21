Vladař vynuloval v play off Pittsburgh. Dallas srovnal, kolaps Anaheimu v závěru
Český hokejový brankář Daniel Vladař 27 zákroky pomohl Philadelphii k výhře 3:0 nad Pittsburghem a vychytal svou první nulu v play off NHL. Premiérový start ve vyřazovacích bojích má za sebou Lukáš Dostál, jenž v Edmontonu inkasoval čtyři branky z 34 střel a neodvrátil prohru Anaheimu 3:4.
Vladař v Pittsburghu navázal na vydařený výkon z prvního utkání a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Flyers hlavně díky českému brankáři zvládli i druhý duel na hřišti soupeře a v prvním kole bojů o Stanley Cup vedou 2:0 na zápasy.
Philadelphia na ledě Penguins potvrdila výbornou formu z posledních týdnů a v součtu se závěrem základní části vyhrála osmý z devíti zápasů. „Vyhrát tu dva zápasy v play off nebylo jednoduché, ale nesmí nás to uspokojit. Kdybychom si mysleli, že soupeř už nebude klást odpor, byl by to náš konec. Musíme na tyto výkony navázat i doma,” řekl po páté výhře v řadě trenér Flyers Rick Tocchet.
U čtyř z těchto vítězství byl na ledě i Vladař, který poprvé v kariéře vstoupil do play off jako týmová jednička. Po prvních dvou zápasech vyřazovacích bojů má český brankář fantastickou úspěšnost zákroků přesahující 95 procent. Z vychytaného čistého konta se Vladař v NHL radoval po téměř roce a půl. Naposledy ani jednou neinkasoval ještě v dresu Calgary na začátku prosince 2024.
Druhou výhru Flyers v sérii řídil gólem a asistencí Garnet Hathaway. Na vítěznou trefu z prvního zápasu navázal dalším gólem devatenáctiletý útočník Porter Martone, jenž ve druhém zápase otevřel skóre. Šestka loňského draftu se stala šestým nejmladším hokejistou, kterému se podařilo skórovat v úvodních dvou startech v bojích o Stanley Cup.
Stoprocentní Carolina, zvedl se Dallas
„Není to jen o mě, velkou zásluhu na tom mají kluci z týmu, vedle kterých v posledních týdnech rostu po hokejové ale i lidské stránce,” řekl Martone, jenž v NHL debutoval na začátku dubna a v úvodních 11 zápasech nasbíral 12 bodů za šest branek a stejný počet asistencí.
Anaheim se do play off vrátil po osmi letech a v prvním duelu série proti Edmontonu sahal po vítězství. Ducks ve druhé třetině otočili nepříznivý stav 0:2 a ještě deset minut před třetí sirénou vedli 3:2. Závěr ale patřil domácím. Svým druhým gólem v utkání nejprve srovnal Jason Dickinson a necelé dvě minuty před koncem podruhé v zápase prostřelil Dostála v brance hostů také Kasperi Kapanen.
Stoprocentní je po dvou zápasech Carolina, která doma proti Ottawě zvládla i zatím nejdelší zápas v aktuální ligové sezoně. Bitvu ve druhém utkání rozhodl až v 94. minutě druhého prodloužení Jordan Martinook.
Po nevydařeném vstupu do play off se zvedl Dallas, který na prohru 1:6 z prvního zápasu odpověděl výhrou 4:2 a srovnal stav série s Minnesotou na 1:1. K důležitému vítězství dvěma góly přispěl Wyatt Johnston.