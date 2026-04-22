Colorado se trápilo s LA, Nečas má asistenci. Pastrňák bodoval a Boston srovnal sérii
Play off boje zámořské NHL jsou v plném proudu. Hokejisté Bostonu srovnali sérii s Buffalem, na výhře 4:2 se dvěma body podílel i David Pastrňák, gól přidal Pavel Zacha. Jakub Dobeš s Montrealem padl na ledě Tampy, to Karel Vejmelka slaví výhru nad Vegas Tomáše Hertla. Colorado slaví druhý bod v sérii, proti LA Kings se ale natrápilo a vyhrálo až v proloužení (2:1). U srovnávací trefy má asistenci Martin Nečas.
Pastrňák je s pěti body (1+4) nejproduktivnějším hráčem play off. Po jeho přihrávkách odskočil Boston v závěru prostřední třetiny z 1:0 na 3:0. Nejdříve zvýšil kuriózně Morgan Geekie. Hostující kanonýr poslal z oblasti červené čáry puk vysokým obloučkem na Ukko-Pekku Luukkonena, jemuž kotouč po odrazu o led přeskočil lapačku a skončil v brance.
U další gólové akce vyslal Pastrňák v přesilové hře prudkou přihrávku do mezikruží, odkud usměrnil puk do branky Zacha. Zbývající dvě branky Bostonu vstřelil Viktor Arvidsson, první hvězda zápasu. Svou druhou trefou v zápase, který dal v čase 40:16, vyhnal Luukkonena z branky.
Buffalo, které v úvodním zápase otočilo ve třetině během necelých sedmi minut z 0:2 na 4:2, ještě zdramatizovalo závěr. Porážku zmírnili během 74 sekund Bowen Byram a Peyton Krebs.
Dobeš inkasoval jako první, když Brandon Hagel otevřel v deváté minutě skóre tvrdou ranou zpoza levého kruhu. Montreal otočil trefami Lanea Hutsona a Joshe Andersona a těsný náskok držel až do 53. minuty. O vyrovnání se postaral domácí lídr Nikita Kučerov, který získal odražený puk, obkroužil branku a rychlý manévr zakončil u levé tyčky.
Předchozí utkání se také rozhodlo v prodloužení, ve kterém završil hattrick lídr Montrealu Juraj Slafkovský. Tentokrát zlomila zápas na svou stranu Tampa Bay, když se v 73. minutě prosadil precizním švihem z pravého kruhu J. J. Moser.