Sprint vstříc Stanley Cupu, jaký nemá obdoby: 8 zápasů, 8 výher! Čím Carolina drtí ostatní?
Tohle za více než stoletou historii NHL dokázalo jen pět týmů. Carolina projela úvodními dvěma koly play off bez ztráty kytičky. Do konferenčního finále se dostala při poměru 8:0 na zápasy. Posledními pamětníky stejného počinu byli Wayne Gretzky, Paul Coffey či Jari Kurri, legendární postavy Edmontonu a vítězové Stanley Cupu z roku 1985. Hurricanes o 41 let později píšou další silné vyprávění. „Máme zápasy pod kontrolou, i když je stav vyrovnaný,“ pochvaloval si zkušený Taylor Hall.
Carolina vypsala konec klubové sezony už také českému brankáři Danielu Vladařovi. Ten silnému sokovi v brance Philadelphie statečně vzdoroval, v bojích o Stanley Cup vytáhl úspěšnost zásahů nad 92 procent a v závěrečném utkání série si našel 37 zákroků. Jenže Hurricanes nepovolili jediné zaváhání, v prodloužení čtvrté partie rozhodl útočník Jackson Blake.
Mladíkova rána se odrazila od Vladařovy lapačky do vzduchu a odtud putovala do sítě. Carolina tím prodloužila impozantní stav neporazitelnosti na startu vyřazovací fáze. Právě rozhodující střelec posledního klání táhne ofenzivu s 11 body (4+7), ještě o bod lepší je Taylor Hall při bilanci 3+9.
Jistotu pak červenobílí nachází v brankovišti, v němž vládne Dán Frederik Andersen. V průměru obdrží 1,12 gólu na utkání, úspěšnost vyšponoval na rovných 95 procent. Z 201 střel, jimž musel v dosavadním průběhu play off čelit, pustil jen deset.
„Je až neuvěřitelně klidný. Teď už očekáváme, že tak bude vypadat v každém utkání, což je možná k němu až nefér. Ale je fakt, že soupeře nutí k tomu, aby hledal perfektní střelu nebo akci. Jinak ho prostě nemohou překonat,“ vysekl poklonu produktivní Hall.
„Vždycky vypadá úplně stejně,“ přidal se trenér Rod Brind’Amour. „To je na něm to krásné. Vlastně nikdy nepoznáte, jestli se mu zrovna daří, nebo ne. Tváří se pořád stejně. Samozřejmě, že v poslední době je skvělý.“
Cenné zkušenosti pro Flyers
Úspěšný kouč, který si s Canes prožije už čtvrté finále Východní konference, bude čekat na příštího protivníka. Ten vzejde ze série mezi Montrealem a Buffalem. A při vší úctě k nim, už teď je zjevné, že postupující bude z pohledu hegemona letošního play off hratelný. Brind’Amourovi navzdory několika zajímavým tažením v nadstavbové fázi sezony zatím stále chybí postup do přímého souboje o pohár. Tedy v rámci trenérské kariéry, jako hráč s Carolinou triumfoval v roce 2006.
Philadelphia s Vladařem v brance mezitím vykonala důležitý krok směrem ke světlejší budoucnosti. Do druhého kola pronikl klub z Pensylvánie poprvé po šesti letech, přičemž v předchozích pěti případech se mezi 16 nejlepších vůbec nekvalifikoval. Cenné zkušenosti se budou mužstvu hodit.
„Kdybyste se zeptali, tak mimo naši kabinu nebylo moc lidí, kteří by nám věřili. Ale my jsme se jako parta spojili, hráli jsme tvrdě jeden pro druhého. Dali jsme do toho opravdu všechno,“ chválil tým Vladař.
„Spousta kluků byla unavená. Vymáčkli jsme se, jak jen to šlo. Nemohl jsem po nich žádat víc. Musím říct, že soupeř má dobrý tým. Silné čtyři lajny, na ledě létaly. Pár našich kluků bylo pobitých, měli zlomená žebra a podobná zranění. Dali do toho všechno, opravdu se snažili,“ pokračoval hlavní trenér Rick Tocchet.
Pro poslední klání vynechal ze sestavy Matveje Mičkova, dříve opěvovanou ruskou naději, jejíž stopa v nejdůležitějším období sezony byla mizivá. Šanci dostal z juniorské soutěže povolaný Jett Luchanko a také obránce Oliver Bonk, kanadský syn někdejšího českého útočníka Radka Bonka. Při svém druhém zápase v NHL zůstal na straně poražených a za 12 odehraných minut byl u inkasovaného gólu.