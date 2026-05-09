Dobeš srovnal sérii s Buffalem, Dostál odchytal pouze 20 minut a střídal

Tomáš Hertl z Las Vegas proti Lukáši Dostálovi z Anaheimu ve druhém kole play off NHL
Brankář Jakub Dobeš přispěl 29 zákroky k vítězství Montrealu nad Buffalem 5:1 a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu, po kterém Canadiens srovnali stav série 2. kola play off NHL na 1:1. Lukáš Dostál obdržel za dvacet minut tři góly a střídal, Anaheim s Las Vegas padl 2:6.

Hokejisté Montrealu měli do druhého duelu na ledě Sabres skvělý nástup a už po 96 sekundách skóroval Alex Newhook. V 5. minutě navýšil náskok hostů na 2:0 střelou od modré čáry po vyhraném vhazování Mike Matheson.

Necelých pět minut po startu druhé třetiny se podruhé v utkání trefil Newhook. Rodák z Ostravy Dobeš byl poprvé ale i naposledy překonán až osmatřicet sekund před koncem druhého dějství, kdy šanci Buffala na návrat do zápasu vykřesal u levé tyčky číhající a nikým nehlídaný Zach Benson.

Více Canadiens domácímu týmu nedovolili, naopak jeho vysokou prohru během třetí periody zpečetili góly Alexandre Carriera a kapitána Nicka Suzukiho do prázdné klece.

Série 2. kola vyřazovacích bojů o Stanleyův pohár v rámci Východní konference se tak do montrealské arény Bell Centre přesune za stavu 1:1.

Lukáš Dostál mezi třemi tyčemi v bráně Anaheimu střídal už po dvaceti minutách, když inkasoval třikrát z osmi střel. Ducks utrpěli s Las Vegas porážku 2:6.

Stav série: 1:1
Stav série: 1:2
