SESTŘIH: Montreal - Carolina 0:4. Do finále po DVACETI letech? Dobeš a spol. ochraptěli
Hurricanes znovu ukázali sílu. Ve středu uštědřili Montrealu na jeho ledě drtivou porážku 4:0. Ve čtvrtém finále Východní konference dominovali a v sérii se ujali vedení 3:1. Carolinu dělí jediné vítězství od postupu do finále Stanley Cupu proti Vegas. „Jsem nadšený, jak se nám daří. Je těžké zachovat si nadhled, ale musíme se soustředit na to, co máme před sebou, abychom to dotáhli do konce. Vyhrát čtvrtý zápas je vždycky nejtěžší, takže budeme pokračovat ve stejném duchu,“ pravil obránce Shayne Gostisbehere, který přispěl dvěma asistencemi.
Do třetího kola postoupili Hurricanes potřetí za poslední čtyři sezony. Už slyšeli snad všechny verze příběhu, jak ve finále konference selhávají. Ale zatímco při předchozích dvou pokusech dosáhli dohromady jen jedné výhry, teď jim zbývá jediný krok, aby poprvé od roku 2006 překročili práh do finále Stanley Cupu.
„Skvělý pocit. Tentokrát jsme hráli opravdu dobře, ale musíme ještě jednou zvítězit, což nebude snadné. Víte, jak dobrý tým mají. Ještě nás čeká plno práce,“ prohlásil dánský útočník Nikolaj Ehlers.
O třetím vítězství rozhodli Canes už v první třetině. V rozmezí 2:47 minuty nasypali tři góly. Čtvrtý přidali dvě minuty před koncem třetí části do opuštěné branky, Frederik Andersen uhájil v play off svou třetí nulu. „Montreal tentokrát neměl šanci. Nejvíc mě zaujal obránce K´Andre Miller. Neudělal jedinou chybu. Neuvěřitelný výkon,“ hodnotil po utkání Wayne Gretzky, který patří do panelu expertů amerického kanálu TNT.
„Měl vždycky talent, ale pár let mu trvalo, než se dostal na tuhle úroveň. Umí bruslit, hrát fyzicky i střílet“ přisadil si Henrik Lundqvist, který beka Caroliny pamatuje ještě z New York Rangers. „Canadiens prohráli většinu soubojů a vypadali unaveně. Nebyl to jejich večer,“ poznamenal, než se mu unavil hlas a zachraptěl. „Začínám znít jako Rod Stewart,“ utrousil s úsměvem.
I Montreal na ledě působil, jako by byl indisponován. V útoku skoro nic nepředvedl, s přibývajícím časem frustrovaní hráči začali faulovat. V závěrečné třetině Carolina měla 19 ran na bránu, Canadiens jen tři. Když v jednu chvíli drželi puk v útočném pásmu, diváci v hale Bell Centre začali skandovat: „Střílejte! Střílejte!“, než Nick Suzuki v čase 17:05 se postaral o jejich první pokus.
Habs už nemají co ztratit. Jejich mladý, hladový a dobře postavený tým si vedl na ledě soupeřů skvěle. Hodiny tikají, ale Carolině rozhodně nic neusnadní, aby je mohla dorazit. Hurricanes zase právě teď můžou jednou provždy dokázat, že se poučili z předchozích nezdarů.
V posledních třech zápasech prohrál Montreal na góly 4:10 a na střely 43:108. Ve čtvrtém utkání Canadiens občas působili, jako by se už nemohli dočkat léta. Přesto v jejich kabině po třetí porážce nepanovala poraženecká nálada. Spíš atmosféra vzdoru.
Dobeš: Jsme super outsideři
„Mám pocit, že jsme byli outsidery celou sezónu, celé play off,“ řekl brankář Jakub Dobeš. „Takže teď jsme super outsidery. Pojedeme do Caroliny, pokusíme se vyhrát pátý zápas, vrátíme se, zkusíme vyhrát šestý a doufejme, že to dotáhneme do Game 7.“
Zní to jako zbožné přání. Proti týmu, který z tuctů duelů v letošním play off vyhrál jedenáct a jen jednou padl, se výhra byť v jediném utkání, zdá velmi nepravděpodobná. Natož pak ve třech za sebou. Série však skončí, až jeden z týmů vyhraje její poslední zápas. A Canadiens vědí, že mají pořád čas na obrat. V roce 2021 se jejich série prvního kola proti Torontu vyvíjela naprosto stejně. Carey Price se v brance stavěl na hlavu a Habs nakonec vyhráli v sedmi zápasech.
„Jsme docela houževnatá parta. Vždycky jsme byli tým, který si dobré pozice vybojoval zuby nehty. Dokázali jsme se vrátit do zápasů, máme hráče, kteří otáčeli celé série. Jediné, co můžeme udělat, je jít do toho, jako jsme to udělali před pár lety v Torontu,“ řekl Suzuki.
I když si Canadiens nemohou dopřát luxus mít v brance Price, mezi tyčemi stojí Dobeš, který někdejšího držitele Hart Trophy a Vezina Trophy umí zdárně napodobit. „Nebudu ho srovnávat s Careym, ale myslím, že v celém play off byl naší obrovskou oporou. Víme, že v Carolině předvede svůj nejlepší výkon,“ ocenil Suzuki.
Nicméně Canadiens budou potřebovat nejlepší výkony od všech klíčových hráčů. Taky nepropadat pocitu marnosti a zachovat si víru, že Hurricanes porazí. „Hlavy vzhůru,“ burcoval trenér Martin St. Louis. „Kdykoli vás srazí, prostě vstaňte. Je to jen jeden zápas navíc. Nesmíte se dívat nahoru, soustřeďte se na to, co máte přímo před sebou. Žijte přítomností,“ upozornil.
„Vždycky chceš věřit, že ano? Nechceš se chovat, jako by bylo po všem, a zabalit to. Musíš věřit,“ řekl útočník Phillip Danault. Hora, kterou potřebují Canadiens zdolat, vypadá jak Mount Everest. Ale jsou odhodláni se do toho pustit. Ať se ukáže, jestli vyšplhají až na vrchol.