Stanley Cup pro Carolinu! Hertl nemohl uvěřit, jakou šanci nedal. Slzy v očích kapitána
Po dvaceti letech zpátky na trůnu. A prakticky stylem start – cíl. Carolina v play off o Stanley Cup ztratila pouhé tři zápasy. V šestém finále vyhrála nad Vegas 3:0, když 22 puků chytil nováček v brance Brandon Bussi. V závěru si počíhal i na největší šanci Tomáše Hertla, český útočník nedošel k triumfu ani při své druhé finálové účasti. Celkově jeho Vegas padlo poměrem 2:4 na zápasy. Legendární Rod Brind’Amour konečně dospěl až k vrcholu také jako hlavní trenér Hurricanes.
Stal se prvním koučem, který s týmem sedmkrát v řadě zvládl aspoň jednu sérii play off. Po veleúspěšné hráčské kariéře Rod Brind’Amour výjimečně prorazil i jako trenér. Dokázal Hurricanes postupně obrušovat v nejdůležitějších bojích. Jenže zároveň si nesl pověst, že neumí překonat překážku v podobě finále Východní konference. Mužstvo s ním dál nikdy neprošlo.
Mimořádná dominance
Tomu je letos konec. Hurricanes profrčeli vyřazovací fází se třemi porážkami, ale hlavně šestnácti výhrami. Zlomili prokletí. Sílu ukázali i ve finále, před jehož startem je spousta expertů podceňovala. V sérii se silným Vegas dokonce prohrávali 1:2. Jenže nevzdali se. I pro svého kouče.
„Cítím se skvěle. Podívejte se na ty kluky, vždyť o tomhle je hokej! Víte, jak tvrdě museli dřít. Po osmi letech jsme konečně dosáhli cíle. Musíte si prostě držet správné lidi kolem sebe. Určitě si to užiju,“ pravil trenér Brind’Amour v euforii.
„Rod tvrdě maká a zaslouží si všechno, co teď má. Do každého dne dává obrovskou vášeň. Je vážně skvělý, a já jsem za něj šťastný,“ pochválil stratéga kapitán Jordan Staal.
Ten se stal v 37 letech nejstarším držitelem Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off. V něm nasázel šest gólů, neprosadil se jen v posledním zápase, kdy ho ovšem zastoupil jiný veterán Taylor Hall. Majitel dalšího silného příběhu: v NHL prostřídal sedm adres, než se konečně dočkal triumfu. Zařídil ho brankou po necelých čtyřech minutách a ukázal odolnost, když se oklepal z předchozí tvrdé srážky.
Slzy štěstí
„Je tu skvělá parta. Jsem šťastný za všechny kluky, hrozně si to zasloužili. Život je občas o štěstí. Když máte trenéra a kolegy, kteří ve vás věří, může se stát mimořádná věc. Je to neuvěřitelné. Sledovala mě žena, moji dva kluci. Prostě úžasné. Bylo to parádní play off, všichni dřeli, i mně tím dodali jiskru. Potřebovali jsme skvělý zápas a ten jsme doručili,“ vážil si Hall závěrečného vítězství.
„Fanoušci byli skvělí, přijeli za námi. Nemám slov, jsou nejlepší. Věřil jsem v Boha a hodně jsem makal. Snažili jsme se to zlomit několik let. Nemůžu pocity ani popsat,“ dodal Staal, jemuž hrkly slzy do očí. „Je to úžasný pocit, že můžu být součástí tohoto příběhu. Nic lepšího si neumím představit.“
Na druhé straně zbyly smutné výrazy. Vegas prohrálo, jeho hvězdy v posledním klání zhasly. Jack Eichel se nevešel na listinu střelců ani při jedenáctém pokusu ve finále. Nasucho vyšel také Tomáš Hertl, který v závěrečných pěti minutách prakticky neslezl z ledu. Zopakoval druhé místo, které získal už před deseti lety se San Jose. Jenže hlavní cena zůstala v nedohlednu.
Přitom Hertl dvě minuty před koncem disponoval neodolatelnou příležitostí. Hrdina Brandon Bussi seděl na ledě, horní část jeho branky byla zcela odkrytá. Hertl nabral vrtící se kotouč, jenže ten mu sjel a skončil jen ve výstroji gólmana. Český útočník nechápal. Nepřekonal teprve druhého nedraftovaného brankáře v historii, který zajistil Stanley Cup čistým kontem.
„Jsem šťastný za všechny v organizaci. Je to skvělý den pro Carolinu. Na začátku sezony jsem přestoupil z Floridy. Byl jsem deset hodin na cestě na farmu do Charlotte, když mi agent zavolal, že si mě bere Carolina. Cože? Nechápal jsem to. Je to šílený příběh. Nedokážu vám přesně povědět, jak se to stalo, ale tvrdá práce se vyplatila,“ líčil Bussi, jehož Hurricanes v říjnu angažovali právě z Floridy přes listinu nechráněných hráčů.
Puzzle zapadlo
V nejdůležitější chvíli náhradník zastoupil fyzicky i psychicky unaveného Dána Frederika Andersena, který měl podpis pod třinácti výhrami v play off. Bussi zapadl jako poslední dílek puzzle, které zdobilo jeho masku. Střelci Taylor Hall, Jackson Blake a Nikolaj Ehlers zařídili zbytek. Po závěrečném hvizdu Carolina slavila ve středovém kruhu, čímž se v minulosti proslavila, ovšem od tradice posléze upustila.
Obránce Jaccob Slavin jako teprve druhý Američan v historii získal během jediného roku zlato z olympijských her i Stanley Cup. „Je to neskutečné. Byl jsem i zraněný, ale přesto jsem odměněný. Cítím vděčnost. Rodina mě podporovala celou dobu, jsem šťastný za své rodiče a samozřejmě i za svoje děti. Byla to dlouhá cesta, během níž jsme museli mužstvo budovat, a konečně se to povedlo,“ vykládal prvotřídní bek.
Hurricanes triumfovali podruhé v historii a přesně po dvou dekádách. V roce 2006 zvedl jako kapitán Pohár nad hlavu současný stratég Rod Brind’Amour. Golden Knights třetí finálová účast za devět let existence klubu k titulu nestačila.