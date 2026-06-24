Vladař se na fotbalové MS nepodíval kvůli babičce. Vyhrajeme 2:1, věří před Mexikem
Je vášnivým fotbalovým fanouškem, na klubové úrovni patří jeho srdce pražské Spartě. Hokejový brankář Daniel Vladař pozorně sleduje i mistrovství světa a počínání českého výběru. V klíčovém duelu s domácím Mexikem mu věří. „2:1,“ vypálil tip na výsledek, když na galavečeru Zlatá hokejka přišla otázka na fotbal. „Doufám, že to kluci zvládnou a všem expertům, kteří jim tolik nefandí, vytřou zrak,“ dodal gólman Philadelphie.
Po sedmi sezonách, které rozdělil mezi Boston a Calgary, si pro sebe konečně urval pozici brankářské jedničky v
„Kvůli tomu jsem se vrátil až před týdnem. Musel jsem tam strávit dost času s doktory. Když už tam je člověk měsíc, už se strašně těší domů, trošku se klepou kolena. Bohužel to na mistrovství nebylo, mrzí mě to, chtěl jsem se hráčsky rozloučit s trenéry. Zažil jsem pod nimi dva šampionáty a byli úplně úžasní,“ vysvětloval Vladař.
Během léčby za oceánem dostal možnost nasát atmosféru fotbalového mistrovství světa. Cestu českého výběru si jako velký fanoušek užívá, i když se na žádný ze zápasů osobně nedostal. „Upřímně jsem se do Mexika nechystal jet, pak do Atlanty. Ale babička měla minulý týden oslavu a bylo mi úplně jasně řečeno, kde mám být. Takže jsem se do Atlanty podívat nemohl,“ vykládal osmadvacetiletý gólman s úsměvem.
„Ale byl jsem se podívat na přípravném zápase v Jersey, když hráli proti Guatemale. Je to hodina od baráku. Trochu jsem nasál atmosféru a pak jsem zažil atmosféru ve Philadelphii, odlétali jsme den po začátku. Je vidět, že město sportem žije. O to líp, že se tam náš evropský fotbal cpe,“ dodal.
Věřím, že kluci to proti Mexiku zvládnou
V noci ze středy na čtvrtek bude už z domova pozorně sledovat utkání mezi Českem a Mexikem. V něm bude reprezentace proti favoritovi bojovat o postup ze skupiny. Na výběr trenéra Miroslava Koubka se zatím za předvedené výkony snáší hlavně kritika. Vladař ale týmu důvěřuje.
„No jasně, věříme. Nám na olympiádě taky hodně lidí nevěřilo po zápase s Dánskem nebo po prvním zápase s Kanadou. A nakonec jsme byli strašně blízko tomu, abychom udělali obrovský úspěch. Vždycky říkám, že není konec, dokud rozhodčí nepískne do píšťalky. Věřím klukům, že ještě najdou síly, i když to bude hrozně těžké. Věřím, že to zvládnou,“ vykládal po převzetí ceny za páté místo ve Zlaté hokejce.
Podle Vladařova odhadu může k tipu 2:1 pomoct klasická česká nátura. „V zápasech, co se nemusí, si můžeme nevědomky ulevit. Ale v zápasech, kdy o něco jde, věřím, že se kluci semknou a ukážeme české bojovné srdce. A přelomí se to na naši stranu,“ prohlásil optimisticky.
Sám Vladař bude kromě fotbalu trávit letní volno na chalupě, později se začne připravovat tradičně s extraligovým Kladnem. Stávající smlouva s Flyers vyprší českému gólmanovi po nadcházející sezoně, ale podle dostupných informací by měl Vladař už letos podepsat na dalších pět let. „Doufejme, že nějaká smlouva bude. Mluví se o hodně věcech. Uvidíme. Doufám, že jsem odvedl, co se ode mě očekávalo,“ nechtěl být Vladař konkrétní. Klub může podpis oficiálně oznámit až 1. července.