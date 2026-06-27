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Na draftu NHL bylo vybráno 13 Čechů! Jedničkou se stal McKenna, dočkal se i Galvas

Zleva: dvojka draftu NHL 2026 Ivan Stenberg, jednička Gavin McKenna a trojka Caleb Malhotra
Zleva: dvojka draftu NHL 2026 Ivan Stenberg, jednička Gavin McKenna a trojka Caleb MalhotraZdroj: Profimedia.cz
Komisař NHL Gary Bettman, jednička draftu NHL 2026 Gavin McKenna a Justin Bieber
Dvojka draftu NHL 2026 Ivan Stebnerg bude oblékat dres San Jose
Jednička draftu NHL 2026 Gavin McKenna
Adam Novotný byl draftován v prvním kole Vancouverem
Adam Novotný byl draftován v prvním kole Vancouverem
Adam Novotný byl draftován v prvním kole Vancouverem
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Adam Papoušek
NHL
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Mezi kanadským útočníkem Gavinem McKennou a švédským forvardem Ivarem Stenbergem se rozhodlo o jedničce letošního draftu NHL. Toronto ukázalo na McKennu. Českých hokejistů bylo vybráno 13! Což je vyrovnání rekordu z let 2005 a 2024. Jako první byl zvolen Adam Novotný, a to z 24. místa Vancouverem. Ve druhém kole se dočkal i Tomáš Galvas, na kterého ukázal Pittsburgh.

Podrobnosti připravujeme.

Čeští hokejisté v draftu NHL 2026

  • 24. Vancouver - Adam Novotný - útočník - Peterborough/OHL,
  • 42. Calgary - Tobias Trejbal - brankář - Youngstown/USHL,
  • 54. Pittsburgh - Tomáš Galvas - obránce - Liberec,
  • 59. Dallas - Jakub Vaněček - obránce - Tri-City/WHL,
  • 62. Philadelphia - Martin Psohlavec - brankář - Karlovy Vary,
  • 79. Detroit - Michal Oršulák - brankář - Prince Albert/WHL,
  • 120. Philadelphia - Marek Sklenička - brankář - Seattle Thunderbirds/WHL,
  • 126. Colorado - Tobiáš Tvrzník - brankář - Wenatchee/WHL,
  • 132. Calgary - Šimon Katolický - útočník - Tappara Tampere/Fin.,
  • 137. Minnesota - Filip Růžička - brankář - Brandon/WHL,
  • 141. NY Islanders - Vladimír Dravecký - obránce - Brantford/OHL,
  • 206. Columbus - Filip Novák - útočník - Sparta Praha,
  • 214. Colorado - Ondřej Ruml - obránce - Ottawa 67's/OHL.

Online přenos - Draft NHL 2026
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Zprávy ze dne 27. června 2026

27. června 2026 · 22:27

Online přenos končí.

Adam Papoušek, redaktor iSport.cz
27. června 2026 · 22:27

Pro české fanoušky jistě příjemný draft. Adam Novotný vybrán v 1. kole a nakonec dohromady hned třináct Čechů. Od roku 2005, kdy společně s rokem 2024 bylo vybráno také 13 Čechů, jde o vyrovnaný rekord.

 

K draftu se ještě vrátíme v pondělí v 11:30 v Zimáku.

 

Děkuji všem čtenářům za pozornost u online přenosu, který rozhodně netrval jen pár hodin. Ve středu na webu iSport.cz pokračujeme s online přenosem z volného trhu hráčů.

Montreal
27. června 2026 · 22:24

Montrealsi z poslední 224. příčky vybral Tylera Deakose a tím uzavřel NHL Draft 2026.

27. června 2026 · 22:17

Na letošním draftu bylo vybráno už 30 gólmanů. To je největší počet od roku 2005. Zasloužili se o to výrazně i Češi, kteří dodali hned šest talentů v maskách.

Důležitý moment
Colorado
27. června 2026 · 22:15

Colorado ukázalo na dalšího Čecha! Na 214. pozici vybralo obránce Ondřeje Rumla. Je to už 13. draftovaný Čech na letošním draftu, čímž je vyrovnán rekord od roku 2005! Stejný počet hráčů byl draftován také v roce 2024.

LA Kings
27. června 2026 · 22:12

Montreal vyměnil 223. volbu do Los Angeles za výběr v 7. kole draftu 2027. Momentálně draft je u 214. výběru.

Vegas
27. června 2026 · 22:08

Detroit poslal 207. výběr do Vegas za výběr v 7. kole draftu 2027. Golden Knigts si následně vybrali Noela Pakarinena.

Důležitý moment
Columbus
27. června 2026 · 22:02

Na řadu přišel dvanáctý Čech! Columbus si z 206. příčky vybral Filipa Nováka. Byl tedy překonán draft z minulého roku, ve kterém bylo vybráno jedenáct Čechů.

San Jose
27. června 2026 · 21:59

Právě byl vybrán nejvyšší hráč draftu. San Jose na 201. pozici ukázalo na Alexandra Karmanova, který měří 216 centimetrů.

Carolina
27. června 2026 · 21:58

Žádná dohoda ohledně nové smlouvy mezi Hurricanes a Johnem Carlsonem momentálně neexistuje. Carolina má nyní čas do středy to změnit, jinak se Carlson stane nechráněným volným hráčem.

Důležitý moment
Carolina
27. června 2026 · 21:49

Carolina získala práva na zadáka Johna Carlsona z Anaheimu! Ducks získali 192. volbu a Kyle Masterse. Ze získaného výběru si vybrali Noaha Kosicka.

Montreal
27. června 2026 · 21:48

Na 189. místě si Montreal vybral Parkera Trottiera. Vnuka legendárního Bryana Trottiera.

Důležitý moment
Boston
27. června 2026 · 21:41

Český útočník Ivan Ivan byl vytrejdován do Bostonu! Avalanche naopak získali Fabiana Lysella. Oba hráči jsou momentálně beze smlouvy na další ročník a stanou se chráněnými volnými hráči.

27. června 2026 · 21:23

Draft je momentálně v půlce 6. kola.

Důležitý moment
27. června 2026 · 21:12
Pittsburgh
27. června 2026 · 21:06

Predators vytrejdovali 160. volbu do Pittsburghu za výběr v 5. kole draftu 2028. Penguins ukázali na gólmana Matveje Nikonoviče a tím uzavřeli páté kolo draftu.

Buffalo
27. června 2026 · 21:00

Buffalo na 156. místě dratovalo Domána Szongotha. Jde o první hráče z Maďarska od roku 2002. V NHL doposud žádný maďarský hráč nenastoupil.

Důležitý moment
NY Islanders
27. června 2026 · 20:44

Vybrán byl jedenáctý Čech. Vladimíra Draveckého si na 141. pozici vybrali New York Islanders.

Colorado
27. června 2026 · 20:43

New Jersey vyměnilo 140. výběr do Colorada za volby na 149. a 222. místě. Avalanche si následně zvolili Colea Tuminara.

Důležitý moment
27. června 2026 · 20:42

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