Na draftu NHL bylo vybráno 13 Čechů! Jedničkou se stal McKenna, dočkal se i Galvas
Mezi kanadským útočníkem Gavinem McKennou a švédským forvardem Ivarem Stenbergem se rozhodlo o jedničce letošního draftu NHL. Toronto ukázalo na McKennu. Českých hokejistů bylo vybráno 13! Což je vyrovnání rekordu z let 2005 a 2024. Jako první byl zvolen Adam Novotný, a to z 24. místa Vancouverem. Ve druhém kole se dočkal i Tomáš Galvas, na kterého ukázal Pittsburgh.
Podrobnosti připravujeme.
Čeští hokejisté v draftu NHL 2026
- 24. Vancouver - Adam Novotný - útočník - Peterborough/OHL,
- 42. Calgary - Tobias Trejbal - brankář - Youngstown/USHL,
- 54. Pittsburgh - Tomáš Galvas - obránce - Liberec,
- 59. Dallas - Jakub Vaněček - obránce - Tri-City/WHL,
- 62. Philadelphia - Martin Psohlavec - brankář - Karlovy Vary,
- 79. Detroit - Michal Oršulák - brankář - Prince Albert/WHL,
- 120. Philadelphia - Marek Sklenička - brankář - Seattle Thunderbirds/WHL,
- 126. Colorado - Tobiáš Tvrzník - brankář - Wenatchee/WHL,
- 132. Calgary - Šimon Katolický - útočník - Tappara Tampere/Fin.,
- 137. Minnesota - Filip Růžička - brankář - Brandon/WHL,
- 141. NY Islanders - Vladimír Dravecký - obránce - Brantford/OHL,
- 206. Columbus - Filip Novák - útočník - Sparta Praha,
- 214. Colorado - Ondřej Ruml - obránce - Ottawa 67's/OHL.
Zprávy ze dne 27. června 2026
Online přenos končí.
Pro české fanoušky jistě příjemný draft. Adam Novotný vybrán v 1. kole a nakonec dohromady hned třináct Čechů. Od roku 2005, kdy společně s rokem 2024 bylo vybráno také 13 Čechů, jde o vyrovnaný rekord.
K draftu se ještě vrátíme v pondělí v 11:30 v Zimáku.
Děkuji všem čtenářům za pozornost u online přenosu, který rozhodně netrval jen pár hodin. Ve středu na webu iSport.cz pokračujeme s online přenosem z volného trhu hráčů.
Montrealsi z poslední 224. příčky vybral Tylera Deakose a tím uzavřel NHL Draft 2026.
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