Naštvání Hradce, svéhlavá cesta za snem. A draft! Novotný patří Vancouveru: Nepopsatelné
Před rokem vybíral kam dál. Adam Novotný byl vzkvétajícím talentem Hradce Králové, ale mezi muži nedostával výraznou roli. Rozhodl se pro přesun k Peterborough Petes, aby si v juniorské OHL dal větší šanci na první kolo draftu NHL. Úkol splnil v noci na sobotu, kdy si ho z 24. místa zvolil Vancouver. Nadšení, záplava pozitivních emocí! A taky dosavadní vrchol náročné mise českého útočníka. „Neskutečný pocit,“ hlásil nadšeně. Takhle k úspěchu dokráčel.
Draft by Adama Novotného neminul ani v případě, že by se vloni vybral českou cestou. Už tehdy se v hodnoceních renomovaných odborníků pohyboval zhruba v polovině odhadovaného pořadí prvního kola. Hrával pravidelně v extralize, byť průměrně jen něco málo přes deset minut na zápas. Takže chtěl kvést, rozvíjet se. A s touto myšlenkou se přesunul za oceán.
Ve východních Čechách přitom mladíkovi nabízeli výraznější roli a příliš nechápali, proč jejich drahokam bárku opouští. „Chtěli jsme hráči dát prostor, stalo se. Proto nás velmi překvapil jednoznačný pohled Adama, jeho rodičů a agentů na nutnost odchodu do Kanady, a to po sezoně, kdy nastupoval v základní sestavě. Zkoušeli jsme je přesvědčit, že může jít na draft i z extraligy,“ povídal v oficiálním vyjádření hradecký generální manažer Aleš Kmoníček.
Novotný našel své důvody. Dal na doporučení nejvýše zvoleného Čecha loňského draftu Radima Mrtky, který měl s přesunem do Kanady výbornou zkušenost, třebaže jeho předchozí osobní vytížení v hlavním týmu Třince bylo ještě slabší. I díky kamarádovi z mládežnických reprezentačních výběrů se nadaný útočník rozhodl sbalit kufry a odjet.
„Přemýšlel jsem nad tím, že bych dostal v Hradci větší roli. Mnohem víc jsem ale věřil Kanadě, měl jsem to tak nastavené. Jsem rád, jak jsem to udělal. Juniorka bude přínosnější a víc mě posune v kariéře,“ sliboval si Novotný v dřívějším rozhovoru pro deník Sport.
Za 58 zápasů následně napočítal 65 bodů (34+31), překonal i náročnější začátek, kdy se musel aklimatizovat. Ve finále patřil mezi 14 nejúdernějších střelců OHL. Není divu, že při závěrečných pohovorech mělo o českého hráče zájem 26 klubů. Mezi nimi i kanadský Vancouver, kde hradecký rodák po draftu zakotvil. Potvrdil si správnost svéhlavého rozhodnutí.
„Nedokážu svůj pocit ani popsat. Ale je neskutečný, mohl jsem ho sdílet s rodinou. Spousta lidí mě doma sledovala,“ vykládal Novotný poté, co jeho jméno za Canucks vyslovil fyzicky postižený dětský fanoušek Spencer Moore.
Zámořská juniorka mu pomohla nejen přitáhnout pozornost skautů. Celkově v ní mentálně vyspěl, navykl si na způsob severoamerického života, zdokonalil řeč. Taky věděl, že před rokem si NHL zamluvila čtyři krajany, kteří zvolili stejný způsob rozvoje, nicméně tři z nich byli zároveň nejvýše draftovanými Čechy daného výběru. Evropští zástupci šli až po nich.
Novotnému výrazně neublížilo ani mistrovství světa do 20 let, kterého se na přelomu roku zúčastnil podruhé. Znovu si z něj odvezl medaili, nicméně po individuální stránce se s bilancí 0+3 výrazněji neprosadil. Skautingová oddělení ho přitom řadila do kolonky ryzího střelce zabijáka.
„Pamatuji si, že jsem se během MS juniorů díval na jeho očekávané góly. Byl mezi nejlepšími, ale prostě mu to nepadalo. V tomto případě platí, že měl zkrátka hroznou smůlu,“ zdůvodňoval Novotného nulu novinář Steven Ellis, který se mládežnickým kategoriím věnuje roky. „V úvodní sezoně v Severní Americe nastřílel přes třicet gólů, což není snadné. Mluví o tom spousta evropských hráčů. Měníte styl, máte jazykovou bariéru. On má dobrou střelu a je těžké ho odstrčit.“
Posledně zmíněného aspektu si všímali i další. Třeba server The Athletic zařadil Novotného v dovednostních žebříčcích na druhé místo v silové kategorii. Majitel dvou medailí z juniorských šampionátů, který může napřesrok třetím cenným kovem napodobit rekord Eduarda Šalého, byl mezi nejlepšími také v kolonce bruslení. V 18 letech přitom váží přes 90 kilogramů.
Na profesionální sport je připravený lépe než většina vrstevníků. Možná i proto, že v dětství dlouho kombinoval hokej s fotbalem. Dnes už bokem stíhá jen šipky. „Ani nevím, jak jsem se k nim dostal. Jednou jsem zapnul televizi, běžel tam šipkařský turnaj, zalíbilo se mi to. A už jsem u nich zůstal. Dobře si tím vyčistíte hlavu,“ popisoval koníček.
Dodnes platí za nejmladšího střelce v české extralize. Bylo mu 15 let a 327 dní, když při premiéře napnul síť v utkání proti Kladnu. „Pro mě to byl velký okamžik. Poté se o mně začalo docela mluvit. Když jsem dal gól, ani jsem nevěděl, že jsem nejmladší střelec v historii. Řekli mi to kluci v šatně. Něco bláznivého,“ líčil Novotný velký moment pro oficiální stránky NHL.
Letos mohl dostat také prostor v národním týmu, nicméně trenér Radim Rulík si vybral jiné. Zatímco za reprezentaci naskakovali Tomáš Galvas nebo Petr Sikora, odpaloval Novotný míčky na golfu. Přípravného kempu před světovým šampionátem se nezúčastnil.
Jeho čas má ovšem přijít. Po sobotě oficiálně patří do velkého světa NHL. Jen šanci u Canucks, kteří mají na soupisce Filipy Chytila nebo Hronka, správně uchopit.