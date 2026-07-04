Gudas je nadšený z návratu na Floridu: Posílali mě do šrotu. Teď chci Stanley Cup!
Předpovídali, že v jeho věku a ještě po incidentech z olympijské sezony si v NHL neškrtne. Dopadlo to jinak. Radko Gudas ve 36 letech podepsal šestiletý kontrakt s Floridou Panthers. „Posílali mě do šrotu. Jsem nadšený, že se můžu vrátit. Byl úžasný pocit, když mi dali najevo: My tě tady potřebujeme, my tě chceme,“ svěřuje se český bek v exkluzivním rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Svou nejdelší smlouvu v kariéře podepsal při tréninku v Košicích, kde měl hokejový kemp. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Před třemi lety s Floridou postoupil do finále play off, jako hráč Anaheimu pak sledoval, jak se Panthers dvakrát po sobě prodrali k triumfu. Radko Gudas zase mezitím v Praze vybojoval titul mistra světa. Ale touha získat Stanley Cup v něm hoří pořád. Ročně si vydělá 1,5 milionu dolarů (asi 31,7 milionů korun), dosud bral čtyři miliony dolarů. Ale o peníze při jeho návratu tolik nešlo. „Chtěl jsem někam, kde bude šance získat Pohár,“ přiznává. Klíčové bylo, že mu v organizaci věří a že jde do týmu, který zvítězil a může vyhrát znovu.
Na seznamech nově podepsaných hráčů naskočilo vaše jméno mezi prvními. Jakmile se rozkryly další detaily, následoval šok. Šest let asi nikdo čekal. Hodně lidí nestačilo koukat, co myslíte?
„No, všichni mě posílali do šrotu. Aspoň je vidět, jak tomu tady někteří experti rozumějí… Ale nemyslím to zle. Řeknete jedno slovo, možná nad tím ani nepřemýšlíte, a všude to hned berou jako hotovou věc. Jenže se ukáže, že to vždycky není tak, jak si všichni myslí. Nechci tady na někoho házet špínu. Kluci, co to hráli, mají v tomhle naopak trošku cit. Prostě, názor je názor. Na druhou stranu potřebovali ukázat, že občas nemají pravdu. Už proto, aby se nebrali tak vážně.“ (usměje se)
Aby nebyli na hrušce, že vědí všechno?
„Tak. Já jsem nadšený, že se můžu vrátit na Floridu. Nechtěli, abych šel na volný trh. Udělali kvůli mně trejd s Anaheimem a já v podstatě neměl šanci se bavit s někým jiným. Byl úžasný pocit, když mi dali najevo: My tě tady potřebujeme, my tě chceme. Jasně řekli, že mají zájem, jen nemají takové finanční prostředky, jaké bych si představoval jinde. Ale že by se rádi domluvili, jak to udělat, abych tam zůstal. Myslím, že jsem schopný hráč, nakonec jsme se domluvili takhle. Beru to trochu jako uznání všeho, co