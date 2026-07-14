Překvapivý pohled na Stanley Cup: Před hráči jsou i jména majitele, jeho manželky a dětí
Přesně po dvaceti letech se dočkali dalšího triumfu. Carolina ovládla letošní play off NHL, ve finále porazila Vegas 4:2 na zápasy a na ledě divoce slavila se Stanley Cupem. Sezona napsala příběhy nových hrdinů, zářili kapitán Jordan Staal nebo útočníci Jackson Blake, Taylor Hall a Nikolaj Ehlers. Jejich jména už jsou od druhého červencového týdne vyryta na slavném stříbrném poháru. Pohled na přehlídku šampionů ale leckoho zaskočil. Před manažerem, trenéry i samotnými hráči se vyjímá hned sedmkrát jméno Dundon. Tedy rodiny klubového majitele Toma.
Tom Dundon, Veruschka Dundon, Caden Dundon, Dax Dundon, Drew Dundon, Blake Dundon, Tagan Dundon. Tak zní prvních sedm jmen v kolonce letošních vítězů na slavném Stanley Cupu. Majitel klubu Tom Dundon se rozhodl na trofej nechat vyrýt vedle sebe i svoji manželku a pět potomků. Rodina vlastníka zabírá na lesklém povrchu první dva řádky ještě před trenéry a samotnými hráči, což vzbudilo velkou pozornost mezi fanoušky a odborníky.
„Že dáte na pohár jména své manželky a dětí je trapné. A to píšu jako chlápek, co natáčí podcast u mámy ve sklepě,“ rýpl si na sociální síti X Rob Gucci, jehož sleduje přes tři sta tisíc uživatelů. „Vždycky si budu pamatovat první dvě lajny Dundonů,“ přidal se podcaster Dan Katz, který má ještě daleko větší dosah.
V historii Stanley Cupu však nejde o nic ojedinělého. Členy rodiny si nechali na pohár vyrýt v minulosti i další vlastníci. V roce 1984 se na trofeji objevilo jméno otce Petera Pocklingtona, tehdejšího majitele Oilers. Později však bylo překryto křížky a vlastník klubu mluvil o administrativním nedorozumění.
V předchozích dvou letech majitel Floridy Vincent Viola zvěčnil na pohár čtyři příbuzné a jejich jména jsou na poháru dodnes. Zapsání rodinných příslušníků proto podle pravidel není problém. Vítězný klub sám sestaví seznam lidí, kteří mají být na trofeji zapsáni, liga pak kontroluje, zda všichni splňují nastavená pravidla.
Na Švéda se nedostalo
Proto například mezi letošními šampiony schází švédský obránce Joel Nyström. Čtyřiadvacetiletý zadák odehrál za Hurricanes 38 duelů základní části, přesto na poháru uvedený není. Aby splnil kritéria, musel by odehrát alespoň 41 utkání v dlouhodobé fázi, nebo minimálně jeden duel finále play off. Vítězný klub může po sezoně poslat lize petici a zažádat o výjimku, aby mohl být zvěčněn i hráč, který podmínky nesplní. V případě Nyströma se tak ovšem nestalo, přestože do limitu 55 jmen zůstala Hurricanes ještě dvě volná místa.
Větší štěstí než Švéd měl finský útočník Jesperi Kotkaniemi. V základní části dostal 42 zápasů, ve vyřazovací části už do hry nezasáhl, přesto má jméno na Stanley Cupu. Nachází se ve třetím řádku od konce. Horní patra patří Dundonovi a jeho rodině. Až po nich přišel na řadu CEO klubu Brian Fork, generální manažer Eric Tulsky, kouč Rod Brind’Amour nebo hlavní hrdinové z řad hráčů.
Majitelem Hurricanes je Dundon od roku 2017, kdy klub koupil od Petera Karmanose juniora. Většinovým vlastníkem se stal americký miliardář o rok později a v lize se projevil jako muž, který má konečné slovo v zásadních rozhodnutích včetně podpisů velkých smluv. Od loňského roku je i vlastníkem basketbalového klubu Portland Trail Blazers.
Zatímco v NBA Dundonův klub vypadl už v prvním kole play off, v NHL úspěšný podnikatel slavil. A za odměnu zvěčnil na poháru celou svoji rodinu. Fanoušci se však zlobí, že na nové spolumajitele nebo dlouholetého kustoda Bobbyho Gormana se nedostalo. „Jsou dva druhy lidí. Ti, kteří odvedou práci, a ti, kteří si za ní vezmou zásluhy,“ napsal na síti X komentátor stanice ESPN John Buccigross.