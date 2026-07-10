Carlsson za rekordní sumu, ale kam s další hvězdou? Anaheim zabředl do problémů
První krize zažehnána. Anaheim odpověděl na offer sheet ze strany Philadelphie a s talentovaným útočníkem Leem Carlssonem si plácl na pět let za astronomických 18 milionů dolarů ročně. Sezonní gáže dělá z jednadvacetiletého Švéda nejlépe placeného hokejistu v NHL. „Bylo to snadné rozhodnutí. Máme od Lea extrémně vysoká očekávání,“ uvedli majitelé klubu Henry a Susan Samueliovi. Vedení klubu ale po divokém létě čekají další starosti a na generálního manažera Pata Verbeeka se ze strany fanoušků snáší kritika.
Byl to jeden z nejzajímavějších příběhů letošního léta v NHL. Leu Carlssonovi vypršela nováčkovská smlouva v Anaheimu a mladý Švéd do otevření trhu s volnými hráči nenašel s Ducks společnou řeč. Toho využila Philadelphia. Na Carlssona jako chráněného volného hráče (RFA) poslala takzvaný offer sheet, tedy nabídku smlouvy, která do jednání přinesla zásadní zvrat.
Pro Ducks se tím situace zjednodušila na dvě varianty. Buď nechat Carlssona odejít a jako protihodnotu získat čtyři volby v prvním kole draftu, nebo s útočníkem podepsat za stejných podmínek, jako nabídli Flyers. 18 milionů dolarů ročně po dobu pěti sezon udělalo z Carlssona okamžitě nejlépe placeného hráče v celé lize. Mladík překonal i gigantickou smlouvu Kirilla Kaprizova na osm let za 17 milionů ročně z loňského podzimu.
„Myslím, že 99 procent lidí by to podepsalo. Bylo to moc dobré na to, abych to nechal být. Ale vždycky jsem chtěl zůstat tady, takže jsem opravdu doufal, že nabídku vyrovnají,“ vysvětloval talentovaný útočník poté, co Ducks rozhodli o tom, že hozenou rukavici zvednou.
Na odpověď měl Anaheim týden od podání nabídky, rozhodování nakonec zabralo šest dní, přestože podle zástupců klubu bylo jednoduché. Vedení Ducks se nicméně dostalo zásahem Flyers pod veliký tlak. Klub, který byl po hubených letech na vzestupu, přišel po sezoně o útočníka Masona McTavishe a obránce Ollena Zellwegera, Johna Carlsona a Radka Gudase.
Nyní hrozila situace, že ztratí i druhého nejproduktivnějšího hráče uplynulé sezony. Carlsson se v 70 zápasech vyhoupl na 67 bodů (29+38), v play off se přiblížil průměru bodu na utkání a s áčkem na dresu spěl i do role lídra. „Jako kompenzace byly čtyři volby v prvním kole, takže jsme na to důkladně koukli. Ale čím víc diskusí jsme měli, tím snadnější rozhodnutí to bylo,“ promluvil o situaci kolem offer sheetu Verbeek. „Pat inteligentně nechal dost prostoru pod platovým stropem, což nám dalo možnost nechat si Lea,“ ocenili vlastníci klubu.
Co bude s Gauthierem?
Právě na generálního manažera Verbeeka se ale kvůli letním tahům snáší nemálo kritiky. Ze zmiňovaných odchodů vytěžil zisk Antona Wahlberga, který zatím do NHL nenahlédl, volby v draftu a útočníka A. J. Greera, jenž odvede dobrou práci v nižších formacích. To působí pro mnohé jako nedostatečná náhrada.
Řadě problémů včetně dohadů s Carlssonem se mohl Verbeek vyhnout. Stačilo s hráčem jednat s dostatečným předstihem a nalézt shodu. Podle dostupných informací nabídl klub Švédovi 12,5 milionu, zatímco sám hráč požadoval 15 milionů. Takhle mu klub bude vyplácet ještě o další tři miliony více a megasmlouva ovlivní i podobu příštích kontraktů.
O více peněz si teď bude moct říct nejproduktivnější hráč Ducks z uplynulé sezony Cutter Gauthier. Dvaadvacetiletému esu rovněž vypršela smlouva a dohoda s klubem zatím není na světě. Anaheim už má navíc pod stropem k dispozici jen lehce přes devět milionů, což je v současných podmínkách nedostatečná suma pro hráče Gauthierových kvalit.
„Záměrem je Cuttera podepsat. Budu mít nějakou práci, abych se postaral o to, že se všichni vejdou pod strop. Mám dva a půl měsíce na to, abych našel řešení. Tímhle procesem půjdeme přes zbytek léta,“ prohlašoval Verbeek.
Před sebou má pernou práci. Z talentovaného týmu, který měl k dispozici volné finance, se stal celek pod platovým tlakem. Parta, která po sedmi sezonách poprvé postoupila do play off a vyřadila Edmonton, se navíc zásadně proměnila a je otázka, jak si po letní pauze povede.
„Sezona byla výborná, co se týče klubového hlediska. Troufl bych si říct, že přestavba se blíží ke konci. Máme fakt kvalitní jádro mladých hráčů, jsou fantastičtí hokejisti. Byla to pro nás obrovská zkušenost, ale doufám, že z toho budeme čerpat do dalších sezon,“ přál si po uplynulém ročníku brankář Lukáš Dostál. Teď před sebou bude mít z velké části jinou obranu bez kamaráda Gudase.
Nejlépe placení hráči v NHL
- Leo Carlsson (Anaheim): 18 milionů dolarů ročně
- Kirill Kaprizov (Minnesota): 17 milionů dolarů ročně
- Leon Draisaitl (Edmonton): 14 milionů dolarů ročně
- Jack Eichel (Vegas): 13,5 milionu dolarů ročně
- Auston Matthews (Toronto): 13,25 milionu dolarů ročně
- Nathan MacKinnon (Colorado): 12,6 milionu dolarů ročně
- Connor McDavid (Edmonton): 12,5 milionu dolarů ročně
- Mikko Rantanen (Dallas): 12 milionů dolarů ročně
- Kyle Connor (Winnipeg):12 milionů dolarů ročně
- Mitch Marner (Vegas): 12 milionů dolarů ročně