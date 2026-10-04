Gól po 344 dnech! O tomhle jsem snil celý rok, přiznal Kulich po rozhodující trefě
Je zpátky! Jiří Kulich loni na začátku listopadu vypadl z kolotoče zápasů a tréninků, dlouho musel řešit problém s krevní sraženinou. Po úspěšné operaci a letní dřině je ale připravený pomoct Buffalu k úspěchu a dál se herně posouvat. Ve druhém utkání sezony rozhodl vítěznou trefou o triumfu 4:3 nad Chicagem. „Je skvělé být zpátky, dát gól a zase to procítit. Bylo tam hodně emocí a bylo to jako sen,“ nezastíral dvaadvacetiletý Čech.
Nejdřív si nadával, když z otevřeného prostoru před brankou minul. Jen o několik sekund později ale dostal puk znovu a tentokrát nezaváhal. Jiří Kulich čtvrtý gól Buffala v zápase divoce oslavoval, plácnul do plexiskla a radostně zajásal. Není divu. Radost z gólu zažil naposledy téměř před rokem. Konkrétně před 344 dny.
„O tomhle jsem snil celý rok, co jsem nehrál. Dostavilo se hodně emocí. Tenhle gól je určitě speciální,“ soukal ze sebe Čech, když po utkání stál před novináři a přes hlavu měl nataženou kapuci klubové mikiny.
Dlouhá cesta zpátky na led
Na dlouhou dobu poslední gól vstřelil loni 24. října. Pak sehrál ještě čtyři duely a na dlouho vypadl ze hry. Lékaři mu diagnostikovali krevní sraženinu, poslední utkání sehrál 1. listopadu.
„Mám hodně co dokazovat po tom, co jsem rok nehrál. Kluci loni odvedli neuvěřitelnou práci. Já musím dokázat, že na to mám, a dál tvrdě pracovat,“ věděl Kulich po druhém zápase v sezoně.
Stejně jako v prvním utkání začal až ve čtvrté formaci. V průběhu zápasu ho ale trenér Lindy Ruff posunul do třetího útoku po bok Peytona Krebse a Konsty Heleniuse.
„Mám z něj velikou radost. Minulou sezonu byl velmi frustrovaný, když nás sledoval v play off a nemohl toho být součástí. Myslím, že si teď váží toho, že může hrát. Situace se mohla vyvinout jakkoliv,“ řekl na Kulichovo konto hlavní kouč Sabres.
Musí znovu chytit tempo
Slova chvály zaznívala i od spoluhráčů. „Je to neuvěřitelné. Těžko se slovy popisuje, jak tvrdě dřel a jak moc chtěl zase hrát. Mám z něj obrovskou radost, že může zase hrát hokej. A jde mu to skvěle,“ přisadil si kapitán Rasmus Dahlin.
Postupnými kroky musí Kulich znovu chytit tempo NHL a dokázat trenérům, že má na větší vytížení. O víkendu k tomu gólem udělal první krok. Zatímco v prvním utkání dostal jen osm minut a 45 sekund a byl na hodnotě -2 ve statistice účasti na ledě, proti Chicagu už odehrál 13 a půl minuty a byl u dvou vstřelených branek.
První trefu téměř po roce sledoval z tribuny i Kulichův bratr Jaroslav. „Tohle je asi poprvé, co jsem dal gól před jeho očima. Doufám, že má radost,“ prohodil český talent. S Buffalem půjde znovu do akce v noci z úterý na středu, kdy Sabres přivítají na domácím ledě Minnesotu.