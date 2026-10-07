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ONLINE NHL: Dostálův Anaheim vyzve McDavida. Nečas se představí na půdě Winnipegu

Martin Nečas
Martin NečasZdroj: ČTK / AP / David Zalubowski
Lukáš Dostál v dresu Anaheimu v utkání s Utahem
Lukáš Dostál
Skrumáž před brankou Lukáše Dostála
Lukáš Dostál vychytal Anaheimu vítězství na ledě Vegas
Colorado s Martinem Nečasem vstupuje do nové sezony NHL
Kouč Avalanche Jared Bednar, pod ním Martin Nečas
Martin Nečas se spoluhráči slaví
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iSport.cz
NHL
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NHL pokračuje třemi nočními zápasy. Washington v divizním souboji hraje proti Pittsburghu. Colorado i s Martinem Nečasem bojuje o body ve Winnipegu a Lukáš Dostál čelí nabitému útoku Edmontonu v čele s Connorem McDavidem. První utkání startují v 1:30. Sledujte je ONLINE na iSportu. 

NHL - Základní část - 2026/2027

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Rangers5400116:88
2Florida411208:86
3Carolina4111111:125
4Pittsburgh3110115:84
5Ottawa3200110:84
6Tampa320018:74
7Toronto4110211:114
8Buffalo3110110:114
9Boston411029:114
10Montreal3101112:143
11Islanders310029:72
12Washington210016:52
13Columbus210017:72
14Detroit310027:82
15Devils301026:132
16Flyers400225:172
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Utah4300117:86
    2Vegas4300117:106
    3Minnesota320109:55
    4Edmonton3201017:145
    5Winnipeg320109:85
    6Colorado2200014:54
    7Seattle Kraken4200215:114
    8Anaheim211007:54
    9Vancouver4110219:184
    10San Jose302019:124
    11Nashville310117:93
    12Dallas310026:62
    13St. Louis310027:102
    14Chicago410039:172
    15Kings300129:151
    16Calgary300033:160

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