ONLINE NHL: Dostálův Anaheim vyzve McDavida. Nečas se představí na půdě Winnipegu
NHL pokračuje třemi nočními zápasy. Washington v divizním souboji hraje proti Pittsburghu. Colorado i s Martinem Nečasem bojuje o body ve Winnipegu a Lukáš Dostál čelí nabitému útoku Edmontonu v čele s Connorem McDavidem. První utkání startují v 1:30. Sledujte je ONLINE na iSportu.
NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Rangers
|5
|4
|0
|0
|1
|16:8
|8
|2
Florida
|4
|1
|1
|2
|0
|8:8
|6
|3
Carolina
|4
|1
|1
|1
|1
|11:12
|5
|4
Pittsburgh
|3
|1
|1
|0
|1
|15:8
|4
|5
Ottawa
|3
|2
|0
|0
|1
|10:8
|4
|6
Tampa
|3
|2
|0
|0
|1
|8:7
|4
|7
Toronto
|4
|1
|1
|0
|2
|11:11
|4
|8
Buffalo
|3
|1
|1
|0
|1
|10:11
|4
|9
Boston
|4
|1
|1
|0
|2
|9:11
|4
|10
Montreal
|3
|1
|0
|1
|1
|12:14
|3
|11
Islanders
|3
|1
|0
|0
|2
|9:7
|2
|12
Washington
|2
|1
|0
|0
|1
|6:5
|2
|13
Columbus
|2
|1
|0
|0
|1
|7:7
|2
|14
Detroit
|3
|1
|0
|0
|2
|7:8
|2
|15
Devils
|3
|0
|1
|0
|2
|6:13
|2
|16
Flyers
|4
|0
|0
|2
|2
|5:17
|2
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Utah
|4
|3
|0
|0
|1
|17:8
|6
|2
Vegas
|4
|3
|0
|0
|1
|17:10
|6
|3
Minnesota
|3
|2
|0
|1
|0
|9:5
|5
|4
Edmonton
|3
|2
|0
|1
|0
|17:14
|5
|5
Winnipeg
|3
|2
|0
|1
|0
|9:8
|5
|6
Colorado
|2
|2
|0
|0
|0
|14:5
|4
|7
Seattle Kraken
|4
|2
|0
|0
|2
|15:11
|4
|8
Anaheim
|2
|1
|1
|0
|0
|7:5
|4
|9
Vancouver
|4
|1
|1
|0
|2
|19:18
|4
|10
San Jose
|3
|0
|2
|0
|1
|9:12
|4
|11
Nashville
|3
|1
|0
|1
|1
|7:9
|3
|12
Dallas
|3
|1
|0
|0
|2
|6:6
|2
|13
St. Louis
|3
|1
|0
|0
|2
|7:10
|2
|14
Chicago
|4
|1
|0
|0
|3
|9:17
|2
|15
Kings
|3
|0
|0
|1
|2
|9:15
|1
|16
Calgary
|3
|0
|0
|0
|3
|3:16
|0