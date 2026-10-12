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NHL ONLINE: Gudas hraje v Buffalu, dostane šanci Kulich? Hertl na ledě Minnesoty

Radko Gudas se v dresu Floridy vrátil do Anaheimu
Radko Gudas se v dresu Floridy vrátil do AnaheimuZdroj: ČTK
iSport.cz
NHL
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Hokejová NHL otevírá nový týden třemi pondělními zápasy. V příhodném čase pro české fanoušky od 19 hodin hostí Buffalo Floridu. V dresu Sabres chyběl v posledním utkání na ledě Jiří Kulich, dostane šanci v zápase proti Radko Gudasovi? Tomáš Hertl z Vegas Goden Knights hraje na ledě Minnesoty Wild. New Jersey přivítá Ottawu. Všechna utkání sledujte ONLINE na iSportu.

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina7411127:1711
2Rangers7500223:1310
3Boston6310220:138
4Ottawa5310115:118
5Tampa5400116:128
6Pittsburgh6121222:177
7Toronto6211220:187
8Washington5300217:146
9Florida511219:126
10Montreal5111215:195
11Islanders5200316:134
12Columbus4110213:144
13Devils4110210:144
14Buffalo5110311:194
15Detroit5101310:153
16Flyers700258:282
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Vegas6320123:1410
    2Edmonton5401025:179
    3Seattle Kraken6400226:178
    4Utah6400222:158
    5Anaheim5310118:138
    6Minnesota5301115:97
    7Winnipeg5301113:157
    8Colorado5300226:176
    9Nashville5202114:146
    10San Jose5030213:176
    11Dallas5201211:85
    12St. Louis5201214:165
    13Vancouver7110524:354
    14Kings4002210:172
    15Chicago6100512:262
    16Calgary500058:270

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