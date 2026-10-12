NHL ONLINE: Gudas hraje v Buffalu, dostane šanci Kulich? Hertl na ledě Minnesoty
Hokejová NHL otevírá nový týden třemi pondělními zápasy. V příhodném čase pro české fanoušky od 19 hodin hostí Buffalo Floridu. V dresu Sabres chyběl v posledním utkání na ledě Jiří Kulich, dostane šanci v zápase proti Radko Gudasovi? Tomáš Hertl z Vegas Goden Knights hraje na ledě Minnesoty Wild. New Jersey přivítá Ottawu. Všechna utkání sledujte ONLINE na iSportu.
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|7
|4
|1
|1
|1
|27:17
|11
|2
Rangers
|7
|5
|0
|0
|2
|23:13
|10
|3
Boston
|6
|3
|1
|0
|2
|20:13
|8
|4
Ottawa
|5
|3
|1
|0
|1
|15:11
|8
|5
Tampa
|5
|4
|0
|0
|1
|16:12
|8
|6
Pittsburgh
|6
|1
|2
|1
|2
|22:17
|7
|7
Toronto
|6
|2
|1
|1
|2
|20:18
|7
|8
Washington
|5
|3
|0
|0
|2
|17:14
|6
|9
Florida
|5
|1
|1
|2
|1
|9:12
|6
|10
Montreal
|5
|1
|1
|1
|2
|15:19
|5
|11
Islanders
|5
|2
|0
|0
|3
|16:13
|4
|12
Columbus
|4
|1
|1
|0
|2
|13:14
|4
|13
Devils
|4
|1
|1
|0
|2
|10:14
|4
|14
Buffalo
|5
|1
|1
|0
|3
|11:19
|4
|15
Detroit
|5
|1
|0
|1
|3
|10:15
|3
|16
Flyers
|7
|0
|0
|2
|5
|8:28
|2
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vegas
|6
|3
|2
|0
|1
|23:14
|10
|2
Edmonton
|5
|4
|0
|1
|0
|25:17
|9
|3
Seattle Kraken
|6
|4
|0
|0
|2
|26:17
|8
|4
Utah
|6
|4
|0
|0
|2
|22:15
|8
|5
Anaheim
|5
|3
|1
|0
|1
|18:13
|8
|6
Minnesota
|5
|3
|0
|1
|1
|15:9
|7
|7
Winnipeg
|5
|3
|0
|1
|1
|13:15
|7
|8
Colorado
|5
|3
|0
|0
|2
|26:17
|6
|9
Nashville
|5
|2
|0
|2
|1
|14:14
|6
|10
San Jose
|5
|0
|3
|0
|2
|13:17
|6
|11
Dallas
|5
|2
|0
|1
|2
|11:8
|5
|12
St. Louis
|5
|2
|0
|1
|2
|14:16
|5
|13
Vancouver
|7
|1
|1
|0
|5
|24:35
|4
|14
Kings
|4
|0
|0
|2
|2
|10:17
|2
|15
Chicago
|6
|1
|0
|0
|5
|12:26
|2
|16
Calgary
|5
|0
|0
|0
|5
|8:27
|0