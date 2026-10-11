NHL ONLINE: Hronek hraje proti Rangers. Vladaře a Jiříčka čeká obhájce Stanley Cupu
NHL pokračuje v neděli dalšími zápasy. Program začíná soubojem Washingtonu se Seattlem. Rangers hrají doma proti Vancouveru i s Filipem Hronkem a Dan Vladař s Davidem Jiříčkem vyzvou obhájce Stanley Cupu z Caroliny. První zápas odstartuje ve 23:00, sledujte je ONLINE na webu iSport.
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|6
|3
|1
|1
|1
|23:16
|9
|2
Boston
|6
|3
|1
|0
|2
|20:13
|8
|3
Rangers
|6
|4
|0
|0
|2
|17:11
|8
|4
Ottawa
|5
|3
|1
|0
|1
|15:11
|8
|5
Tampa
|5
|4
|0
|0
|1
|16:12
|8
|6
Pittsburgh
|6
|1
|2
|1
|2
|22:17
|7
|7
Toronto
|6
|2
|1
|1
|2
|20:18
|7
|8
Washington
|4
|3
|0
|0
|1
|14:9
|6
|9
Florida
|5
|1
|1
|2
|1
|9:12
|6
|10
Montreal
|5
|1
|1
|1
|2
|15:19
|5
|11
Islanders
|5
|2
|0
|0
|3
|16:13
|4
|12
Columbus
|4
|1
|1
|0
|2
|13:14
|4
|13
Devils
|4
|1
|1
|0
|2
|10:14
|4
|14
Buffalo
|5
|1
|1
|0
|3
|11:19
|4
|15
Detroit
|5
|1
|0
|1
|3
|10:15
|3
|16
Flyers
|6
|0
|0
|2
|4
|7:24
|2
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vegas
|6
|3
|2
|0
|1
|23:14
|10
|2
Edmonton
|5
|4
|0
|1
|0
|25:17
|9
|3
Utah
|6
|4
|0
|0
|2
|22:15
|8
|4
Anaheim
|5
|3
|1
|0
|1
|18:13
|8
|5
Minnesota
|5
|3
|0
|1
|1
|15:9
|7
|6
Winnipeg
|5
|3
|0
|1
|1
|13:15
|7
|7
Colorado
|5
|3
|0
|0
|2
|26:17
|6
|8
Seattle Kraken
|5
|3
|0
|0
|2
|21:14
|6
|9
Nashville
|5
|2
|0
|2
|1
|14:14
|6
|10
San Jose
|5
|0
|3
|0
|2
|13:17
|6
|11
Dallas
|5
|2
|0
|1
|2
|11:8
|5
|12
St. Louis
|5
|2
|0
|1
|2
|14:16
|5
|13
Vancouver
|6
|1
|1
|0
|4
|22:29
|4
|14
Kings
|4
|0
|0
|2
|2
|10:17
|2
|15
Chicago
|6
|1
|0
|0
|5
|12:26
|2
|16
Calgary
|5
|0
|0
|0
|5
|8:27
|0