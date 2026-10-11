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NHL ONLINE: Hronek hraje proti Rangers. Vladaře a Jiříčka čeká obhájce Stanley Cupu

Obránce Vancouveru Filip Hronek
Obránce Vancouveru Filip HronekZdroj: Profimedia
Daniel Vladař inkasuje proti Bostonu
David Jiříček
Zklamaný Daniel Vladař
Ville Koivunen překonal Daniela Vladaře
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iSport.cz
NHL
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NHL pokračuje v neděli dalšími zápasy. Program začíná soubojem Washingtonu se Seattlem. Rangers hrají doma proti Vancouveru i s Filipem Hronkem a Dan Vladař s Davidem Jiříčkem vyzvou obhájce Stanley Cupu z Caroliny. První zápas odstartuje ve 23:00, sledujte je ONLINE na webu iSport.

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina6311123:169
2Boston6310220:138
3Rangers6400217:118
4Ottawa5310115:118
5Tampa5400116:128
6Pittsburgh6121222:177
7Toronto6211220:187
8Washington4300114:96
9Florida511219:126
10Montreal5111215:195
11Islanders5200316:134
12Columbus4110213:144
13Devils4110210:144
14Buffalo5110311:194
15Detroit5101310:153
16Flyers600247:242
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Vegas6320123:1410
    2Edmonton5401025:179
    3Utah6400222:158
    4Anaheim5310118:138
    5Minnesota5301115:97
    6Winnipeg5301113:157
    7Colorado5300226:176
    8Seattle Kraken5300221:146
    9Nashville5202114:146
    10San Jose5030213:176
    11Dallas5201211:85
    12St. Louis5201214:165
    13Vancouver6110422:294
    14Kings4002210:172
    15Chicago6100512:262
    16Calgary500058:270

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