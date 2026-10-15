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NHL ONLINE: Florida s Gudasem čelí Hronkovi. V akci i Kulich či Utah s Vejmelkou

Radko Gudas v dresu Floridy v přípravném utkání proti Carolině
Radko Gudas v dresu Floridy v přípravném utkání proti CaroliněZdroj: Profimedia
iSport.cz
NHL
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Hned jedenáct zápasů čeká v noci hokejové fanoušky NHL. A k vidění bude i několik českých hráčů. Představí se Radko Gudas v dresu Floridy, která čelí Vancouveru s Filipem Hronkem. Jiří Kulich s Buffalem zabojuje o body na ledě Toronta a Utah s gólmanem Karlem Vejmelkou hraje v Edmontonu. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina8511131:1913
2Rangers8600227:1412
3Boston7410226:1610
4Ottawa7410221:1910
5Washington7400324:228
6Tampa6400217:168
7Florida7212219:208
8Pittsburgh7121325:227
9Toronto7211324:237
10Montreal7121323:277
11Buffalo7211319:267
12Islanders6300319:156
13Devils6120316:226
14Columbus5110316:214
15Detroit6102314:204
16Flyers8003510:313
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Vegas8420230:2012
    2Edmonton6501029:1811
    3Seattle Kraken7410229:1910
    4Utah7500227:1910
    5Colorado7401231:229
    6Minnesota7401221:169
    7Winnipeg6401118:179
    8Anaheim6310220:178
    9Dallas7211316:137
    10St. Louis6301221:187
    11Nashville6202216:196
    12San Jose6030316:236
    13Chicago7200517:294
    14Vancouver8110626:384
    15Kings5002311:212
    16Calgary6100512:292

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