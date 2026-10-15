NHL ONLINE: Florida s Gudasem čelí Hronkovi. V akci i Kulich či Utah s Vejmelkou
Hned jedenáct zápasů čeká v noci hokejové fanoušky NHL. A k vidění bude i několik českých hráčů. Představí se Radko Gudas v dresu Floridy, která čelí Vancouveru s Filipem Hronkem. Jiří Kulich s Buffalem zabojuje o body na ledě Toronta a Utah s gólmanem Karlem Vejmelkou hraje v Edmontonu. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
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NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|8
|5
|1
|1
|1
|31:19
|13
|2
Rangers
|8
|6
|0
|0
|2
|27:14
|12
|3
Boston
|7
|4
|1
|0
|2
|26:16
|10
|4
Ottawa
|7
|4
|1
|0
|2
|21:19
|10
|5
Washington
|7
|4
|0
|0
|3
|24:22
|8
|6
Tampa
|6
|4
|0
|0
|2
|17:16
|8
|7
Florida
|7
|2
|1
|2
|2
|19:20
|8
|8
Pittsburgh
|7
|1
|2
|1
|3
|25:22
|7
|9
Toronto
|7
|2
|1
|1
|3
|24:23
|7
|10
Montreal
|7
|1
|2
|1
|3
|23:27
|7
|11
Buffalo
|7
|2
|1
|1
|3
|19:26
|7
|12
Islanders
|6
|3
|0
|0
|3
|19:15
|6
|13
Devils
|6
|1
|2
|0
|3
|16:22
|6
|14
Columbus
|5
|1
|1
|0
|3
|16:21
|4
|15
Detroit
|6
|1
|0
|2
|3
|14:20
|4
|16
Flyers
|8
|0
|0
|3
|5
|10:31
|3
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vegas
|8
|4
|2
|0
|2
|30:20
|12
|2
Edmonton
|6
|5
|0
|1
|0
|29:18
|11
|3
Seattle Kraken
|7
|4
|1
|0
|2
|29:19
|10
|4
Utah
|7
|5
|0
|0
|2
|27:19
|10
|5
Colorado
|7
|4
|0
|1
|2
|31:22
|9
|6
Minnesota
|7
|4
|0
|1
|2
|21:16
|9
|7
Winnipeg
|6
|4
|0
|1
|1
|18:17
|9
|8
Anaheim
|6
|3
|1
|0
|2
|20:17
|8
|9
Dallas
|7
|2
|1
|1
|3
|16:13
|7
|10
St. Louis
|6
|3
|0
|1
|2
|21:18
|7
|11
Nashville
|6
|2
|0
|2
|2
|16:19
|6
|12
San Jose
|6
|0
|3
|0
|3
|16:23
|6
|13
Chicago
|7
|2
|0
|0
|5
|17:29
|4
|14
Vancouver
|8
|1
|1
|0
|6
|26:38
|4
|15
Kings
|5
|0
|0
|2
|3
|11:21
|2
|16
Calgary
|6
|1
|0
|0
|5
|12:29
|2