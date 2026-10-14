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NHL ONLINE: Nečas hraje proti Faksovi, Dobeš se s Montrealem představí ve Washingtonu

Martin Nečas se proti Dallasu dvakrát zapsal mezi střelce
Martin Nečas se proti Dallasu dvakrát zapsal mezi střelceZdroj: ČTK/AP Photo/Julio Cortez
Martin Nečas se proti Dallasu dvakrát zapsal mezi střelce
Martin Nečas si proti Torontu připsal asistenci
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iSport.cz
NHL
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Zámořská NHL v noci na čtvrtek nabízí dva zápasy. Souboj dvou českých útočníků se sehraje v Coloradu, kde domácí celek kolem Martina Nečase vyzve Dallas s Radkem Faksou. Do hry může v utkání mezi Washingtonem a Montrealem zasáhnout brankář Jakub Dobeš. Obě utkání NHL sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

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NHL - Základní část - 2026/2027

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--Tipsport2.394.162.6Detail
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--Tipsport2.224.052.88Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina8511131:1913
2Rangers8600227:1412
3Boston7410226:1610
4Ottawa7410221:1910
5Tampa6400217:168
6Florida7212219:208
7Pittsburgh7121325:227
8Toronto7211324:237
9Montreal6121219:227
10Buffalo7211319:267
11Islanders6300319:156
12Washington6300319:186
13Devils6120316:226
14Columbus5110316:214
15Detroit6102314:204
16Flyers8003510:313
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Vegas8420230:2012
    2Edmonton6501029:1811
    3Seattle Kraken7410229:1910
    4Utah7500227:1910
    5Minnesota7401221:169
    6Winnipeg6401118:179
    7Colorado6400229:198
    8Anaheim6310220:178
    9St. Louis6301221:187
    10Nashville6202216:196
    11San Jose6030316:236
    12Dallas6201313:115
    13Chicago7200517:294
    14Vancouver8110626:384
    15Kings5002311:212
    16Calgary6100512:292

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