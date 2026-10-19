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ONLINE NHL: Dostál se postaví Rangers, Nečasovo Colarado hraje ve Philadelphii

Martin Nečas
Martin NečasZdroj: ČTK / AP / David Zalubowski
Lukáš Dostál přispěl k vítězství Anaheimu ve Winnipegu
David Jiříček
Martin Nečas se proti Dallasu dvakrát zapsal mezi střelce
Lukáš Dostál přispěl k vítězství Anaheimu ve Winnipegu
Martin Nečas se spoluhráči slaví
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iSport.cz
NHL
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NHL pokračuje čtyřmi nočními zápasy. Program odstartuje v 1.00 utkáním mezi Rangers a Dostálovým Anaheimem. Střetnutí mezi Philadelphií a Coloradem nabídne český souboj Davida Jiříčka a Martina Nečase. Toronto vyzve San Jose a Utah se představí proti Pittsburghu. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport. 

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina10611236:2415
2Boston9610234:1914
3Rangers10601328:2213
4Florida9322230:2512
5Tampa8510225:2112
6Ottawa9420324:2312
7Washington8500328:2410
8Buffalo9222327:3410
9Islanders8401324:189
10Montreal8131327:309
11Devils8220425:278
12Toronto9212429:328
13Detroit8212320:248
14Pittsburgh9121529:337
15Columbus7120418:236
16Flyers10103614:345
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Vegas10620242:2416
    2Edmonton8601137:2413
    3Minnesota9601228:2113
    4Utah9600333:2712
    5Colorado8501236:2411
    6Seattle Kraken9411335:3111
    7Winnipeg8402223:2410
    8Dallas8311320:139
    9Nashville8303223:249
    10San Jose8041322:299
    11Anaheim7310322:218
    12St. Louis8301427:287
    13Chicago9210621:366
    14Vancouver10111730:455
    15Calgary8200617:374
    16Kings6002412:252

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