ONLINE NHL: Dostál se postaví Rangers, Nečasovo Colarado hraje ve Philadelphii
NHL pokračuje čtyřmi nočními zápasy. Program odstartuje v 1.00 utkáním mezi Rangers a Dostálovým Anaheimem. Střetnutí mezi Philadelphií a Coloradem nabídne český souboj Davida Jiříčka a Martina Nečase. Toronto vyzve San Jose a Utah se představí proti Pittsburghu. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
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NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|10
|6
|1
|1
|2
|36:24
|15
|2
Boston
|9
|6
|1
|0
|2
|34:19
|14
|3
Rangers
|10
|6
|0
|1
|3
|28:22
|13
|4
Florida
|9
|3
|2
|2
|2
|30:25
|12
|5
Tampa
|8
|5
|1
|0
|2
|25:21
|12
|6
Ottawa
|9
|4
|2
|0
|3
|24:23
|12
|7
Washington
|8
|5
|0
|0
|3
|28:24
|10
|8
Buffalo
|9
|2
|2
|2
|3
|27:34
|10
|9
Islanders
|8
|4
|0
|1
|3
|24:18
|9
|10
Montreal
|8
|1
|3
|1
|3
|27:30
|9
|11
Devils
|8
|2
|2
|0
|4
|25:27
|8
|12
Toronto
|9
|2
|1
|2
|4
|29:32
|8
|13
Detroit
|8
|2
|1
|2
|3
|20:24
|8
|14
Pittsburgh
|9
|1
|2
|1
|5
|29:33
|7
|15
Columbus
|7
|1
|2
|0
|4
|18:23
|6
|16
Flyers
|10
|1
|0
|3
|6
|14:34
|5
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vegas
|10
|6
|2
|0
|2
|42:24
|16
|2
Edmonton
|8
|6
|0
|1
|1
|37:24
|13
|3
Minnesota
|9
|6
|0
|1
|2
|28:21
|13
|4
Utah
|9
|6
|0
|0
|3
|33:27
|12
|5
Colorado
|8
|5
|0
|1
|2
|36:24
|11
|6
Seattle Kraken
|9
|4
|1
|1
|3
|35:31
|11
|7
Winnipeg
|8
|4
|0
|2
|2
|23:24
|10
|8
Dallas
|8
|3
|1
|1
|3
|20:13
|9
|9
Nashville
|8
|3
|0
|3
|2
|23:24
|9
|10
San Jose
|8
|0
|4
|1
|3
|22:29
|9
|11
Anaheim
|7
|3
|1
|0
|3
|22:21
|8
|12
St. Louis
|8
|3
|0
|1
|4
|27:28
|7
|13
Chicago
|9
|2
|1
|0
|6
|21:36
|6
|14
Vancouver
|10
|1
|1
|1
|7
|30:45
|5
|15
Calgary
|8
|2
|0
|0
|6
|17:37
|4
|16
Kings
|6
|0
|0
|2
|4
|12:25
|2