Předplatné

NHL ONLINE: Calgary s Klapkou čelí silné Carolině. Minnesota hostí Columbus

Český obr Adam Klapka oslavuje vstřelený gól za Calgary
Český obr Adam Klapka oslavuje vstřelený gól za CalgaryZdroj: profimedia.cz
Bitka mezi Adamem Klapkou a Jeffem Malottem
Adam Klapka byl u výhry Calgary nad Anaheimem
Adam Klapka byl u výhry Calgary nad Anaheimem
Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skóroval
Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skóroval
6
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

V noci jsou na programu jen dva duely zámořské NHL. Hokejisté Calgary s českým útočníkem Adamem Klapkou hostí na domácím ledě Carolinu. Columbus zabojuje o body v Minnesotě. ONLINE přenosy z obou utkání sledujte na iSportu.

Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?

Preferujte nás

NHL - Základní část - 2026/2027

LIVE
--Tipsport1.894.363.49Detail
LIVE
--Tipsport3.934.451.77Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina9611134:2115
2Boston9610234:1914
3Rangers10601328:2213
4Florida9322230:2512
5Tampa8510225:2112
6Ottawa9420324:2312
7Washington8500328:2410
8Buffalo9222327:3410
9Islanders8401324:189
10Montreal8131327:309
11Devils8220425:278
12Toronto9212429:328
13Detroit8212320:248
14Pittsburgh9121529:337
15Columbus6120317:216
16Flyers10103614:345
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Vegas10620242:2416
    2Edmonton8601137:2413
    3Utah9600333:2712
    4Colorado8501236:2411
    5Minnesota8501226:2011
    6Seattle Kraken9411335:3111
    7Winnipeg8402223:2410
    8Dallas8311320:139
    9Nashville8303223:249
    10San Jose8041322:299
    11Anaheim7310322:218
    12St. Louis8301427:287
    13Chicago9210621:366
    14Vancouver10111730:455
    15Kings6002412:252
    16Calgary7100614:352

      Začít diskuzi

      Hokej 2026/27

      Česká hokejová reprezentace
      MS v hokejiProgram MS v hokeji 2027Reprezentace

       

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů