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NHL ONLINE: Boston s Pastrňákem hostí Nashville. Souboj Čechů v St. Louise

David Pastrňák
David PastrňákZdroj: Maddie Meyer / Profimedia
Vejmelka hájí bránu Utahu
Lukáš Dostál přispěl k vítězství Anaheimu ve Winnipegu
Obránce Vancouveru Filip Hronek
Tomáš Hertl
Adam Jiříček v dresu St. Louis Blues
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iSport.cz
NHL
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Zámořská NHL pokračuje v noci na pátek porcí 12 zajímavých zápasů. Boston Davida Pastrňáka hostí Nashville, Lukáš Dostál hájí branku Anaheimu proti New Jersey, chytá i Karel Vejmelka proti Seattlu. V utkání St. Louise s Vegas proti sobě nastupují Adam Jiříček a Tomáš Hertl. V akci jsou i další čeští hokejisté. Všechna utkání nejlepší hokejové ligy světa sledujte ONLINE na webu iSport.

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina11711242:2717
2Boston10611236:2215
3Rangers11701333:2415
4Tampa9610231:2314
5Ottawa10520329:2414
6Toronto11412438:3512
7Florida10322331:3012
8Islanders9501327:2011
9Washington9500430:2910
10Devils9320429:3010
11Montreal9132330:3410
12Buffalo10222428:3710
13Detroit9213323:289
14Flyers12303620:379
15Pittsburgh10121633:387
16Columbus8120520:296
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Vegas11620344:3016
    2Edmonton9611141:2715
    3Utah10700338:3114
    4Minnesota10602231:2514
    5Seattle Kraken10421339:3413
    6Colorado10501441:3111
    7Dallas9321323:1511
    8San Jose10051427:3511
    9Winnipeg9402324:2610
    10St. Louis9401429:299
    11Nashville8303223:249
    12Anaheim9310526:298
    13Chicago9210621:366
    14Vancouver11111833:515
    15Kings7102417:274
    16Calgary8200617:374

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