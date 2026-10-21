Palátova nová role: Vyniká v tom, co data nevidí. Dravecký si ho chválí jako mentora
Čísla v hokeji rozhodují. Nejen NHL je prošpikovaná daty, takže každý dnes ví, kdo zvládá bezpečně překročit modrou čáru s pukem na holi nebo spálí více šancí, než by podle výpočtů měl. I v moderním světě však přežívají zásadní metriky, které na žádné škále nezměříte. Týkají se také dvojnásobného vítěze Stanley Cupu a v současnosti útočníka NY Islanders Ondřeje Paláta. V New Yorku předává ceněnou komoditu, kterou nevlastní každý. Stal se užitečným mentorem.
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V noci na středu Ondřej Palát prostřelil krajana Lukáše Dostála, čímž otevřel skóre nakonec vítězného partu s Anaheimem (3:2). Příjemný bonus, řeknete si. Zkušený pětatřicetiletý forvard zaznamenal druhou trefu v nové sezoně, v té předchozí měl v součtu se štací v New Jersey 15 bodů (5+10).
Produktivita není hlavní aspekt
Při rychlém kontru si Palát poradil, i když mu puk lehce poodjel. Záhy kotouč totiž nečekaně zvedl nad Dostálovo rameno. Produktivita přitom už dávno není hlavním aspektem, proč se velebený pracant na nejvyšší hokejové úrovni drží. Mnohem víc dává Islanders a dříve Devils svou zkušeností, vyspělostí a mentorstvím. Zeptejte se českého juniorského reprezentanta Vladimíra Draveckého, který v Elmontu strávil značnou část kempu hlavního týmu.
„Měl jsem štěstí na kluky jako Ondra Palát a Vítek Vaněček, v NHL si něco prožili. Ondrovi jsem fakt vděčný, jak mi pomáhal. Ani jsem nevěděl, že v Česku bydlíme asi dvacet minut od sebe. Každý den něco měl. Říkal mi, ať hraju vlastní hru, hokejem se bavím, protože pak se mi bude dařit. Jemu mohu nejvíc poděkovat, že jsem se cítil komfortně,“ vypráví mladík s nadšením pro deník Sport, jak se o něj „veterán“ postaral.
Stanley Cupy díky chytrosti a dřině
Za Palátem stojí bohatá kariéra, při níž posbíral dva Stanley Cupy s Tampou Bay. Do elitní společnosti se procpal jako hráč draftovaný až v sedmém kole. Nikdo s jeho potenciálem doopravdy nepočítal. Chytrostí a hlavně nesmírnou dřinou se však dokázal dostat tam, kde se uchytí jen hrstka. Při zlatých jízdách Lightning platil za ústřední ofenzivní postavu, v NHL už počítá 914 zápasů. Pokud by přidal ještě jednu sezonu, může se dostat k tisícovce jako 14. Čech v historii.
Zároveň si ovšem umí spočítat, že jeho současná úloha vyžaduje jiné atributy než v minulosti. U Islanders se pohybuje mezi třetí a čtvrtou formací, tolik času na ledě se mu nenabízí. Akcí, jakou předvedl proti brankáři Dostálovi, také už v jeho repertoáru mnoho není. Palát ovšem není typ, jehož by snížená minutáž vykolejila a rozhodila. Neuráží se, na první místo staví tým.
„Chceme hrát podle našeho systému, hodně na tom makáme v tréninku. Kemp byl letos krátký, takže je pořád místo pro zlepšení, ale zatím odvádíme dobrou práci. Všechny formace hrají slušně, je proti nám těžké nastupovat. Tak se vyhrává,“ vykládal mistr světa po úspěchu proti Ducks.
Boj o novou smlouvu
Momentálně se drží ve třetí brázdě. „Je to o malých věcech. Ve formaci si musíme pomáhat, mluvit v obranném i útočném pásmu, hrát pospolu. Všechno je o struktuře. Bavíme se často, celkově to vypadá dobře,“ promluvil o spolupráci s ofenzivními kumpány Anthonym Duclairem a Jeanem-Gabrielem Pageauem.
Islanders se dočkali pěti vítězství v devíti zápasech, jeden duel ztratili až v nájezdech. Méně slavný z newyorských klubů se dvakrát v řadě nekvalifikoval do play off, takže už postup do vyřazovací fáze by byl pro partu kolem kanadského kapitána Bo Horvata značným úspěchem. K tomu je ještě daleko, sezona se teprve rozjíždí.
Islanders budou potřebovat mimo jiné Palátovu spolehlivost. A aby Čech ukázal cestu talentovaným mladíkům. Navíc hraje o vlastní triko. Po této sezoně mu totiž vyprší pětiletá smlouva s roční gáži šest milionů dolarů (129,6 milionu korun). Do jiné části New Yorku se z New Jersey dostal v lednu výměnou za Maxima Cyplakova a dvě volby v draftu.