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NHL ONLINE: Souboj českých brankářů, Philadelphia hostí Utah. Carolina - Winnipeg

Karel Vejmelka
Karel VejmelkaZdroj: Tyler Tate / AP Photo
iSport.cz
ČTK
iSport.cz, ČTK
NHL
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Porce zápasů NHL z noci z neděle na pondělí začne pro evropské fanoušky v příjemný čas. V 19 hodin nastoupí Carolina proti Winnipegu, poté Washington proti MInnesotě a Philadelphia s Davidem Jiříčkem a Danielem Vladařem hostí Utah. V noci nastoupí New York Rangers proti Edmontonu a Anaheim s Lukášem Dostálem v bráně čeká duel s Ottawou. Přímé přenosy všech zápasů sledujte ONLINE na iSportu.

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NHL - Základní část - 2026/2027

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina151012256:3624
2Boston15821455:3621
3Montreal14632348:4220
4Ottawa15721549:4519
5Devils14720548:4018
6Toronto16712660:5318
7Florida14622444:3918
8Tampa13712348:4318
9Buffalo14523443:4917
10Washington12710443:3716
11Islanders14522540:3916
12Rangers14701644:4215
13Detroit14423541:4315
14Pittsburgh14232747:4912
15Columbus12140729:3910
16Flyers15304829:5110
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Edmonton14822260:4322
    2Minnesota15903347:3521
    3Vegas15721553:4419
    4Utah14720551:4618
    5Colorado14801559:4417
    6Dallas14531538:3117
    7Seattle Kraken14621552:5217
    8St. Louis14701644:4215
    9Nashville14415442:4715
    10San Jose15251741:5215
    11Calgary14600836:5212
    12Anaheim13411743:5011
    13Winnipeg14403734:4711
    14Kings13222736:4510
    15Chicago14311931:539
    16Vancouver161211247:727

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