NHL ONLINE: Souboj českých brankářů, Philadelphia hostí Utah. Carolina - Winnipeg
Porce zápasů NHL z noci z neděle na pondělí začne pro evropské fanoušky v příjemný čas. V 19 hodin nastoupí Carolina proti Winnipegu, poté Washington proti MInnesotě a Philadelphia s Davidem Jiříčkem a Danielem Vladařem hostí Utah. V noci nastoupí New York Rangers proti Edmontonu a Anaheim s Lukášem Dostálem v bráně čeká duel s Ottawou. Přímé přenosy všech zápasů sledujte ONLINE na iSportu.
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NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|15
|10
|1
|2
|2
|56:36
|24
|2
Boston
|15
|8
|2
|1
|4
|55:36
|21
|3
Montreal
|14
|6
|3
|2
|3
|48:42
|20
|4
Ottawa
|15
|7
|2
|1
|5
|49:45
|19
|5
Devils
|14
|7
|2
|0
|5
|48:40
|18
|6
Toronto
|16
|7
|1
|2
|6
|60:53
|18
|7
Florida
|14
|6
|2
|2
|4
|44:39
|18
|8
Tampa
|13
|7
|1
|2
|3
|48:43
|18
|9
Buffalo
|14
|5
|2
|3
|4
|43:49
|17
|10
Washington
|12
|7
|1
|0
|4
|43:37
|16
|11
Islanders
|14
|5
|2
|2
|5
|40:39
|16
|12
Rangers
|14
|7
|0
|1
|6
|44:42
|15
|13
Detroit
|14
|4
|2
|3
|5
|41:43
|15
|14
Pittsburgh
|14
|2
|3
|2
|7
|47:49
|12
|15
Columbus
|12
|1
|4
|0
|7
|29:39
|10
|16
Flyers
|15
|3
|0
|4
|8
|29:51
|10
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Edmonton
|14
|8
|2
|2
|2
|60:43
|22
|2
Minnesota
|15
|9
|0
|3
|3
|47:35
|21
|3
Vegas
|15
|7
|2
|1
|5
|53:44
|19
|4
Utah
|14
|7
|2
|0
|5
|51:46
|18
|5
Colorado
|14
|8
|0
|1
|5
|59:44
|17
|6
Dallas
|14
|5
|3
|1
|5
|38:31
|17
|7
Seattle Kraken
|14
|6
|2
|1
|5
|52:52
|17
|8
St. Louis
|14
|7
|0
|1
|6
|44:42
|15
|9
Nashville
|14
|4
|1
|5
|4
|42:47
|15
|10
San Jose
|15
|2
|5
|1
|7
|41:52
|15
|11
Calgary
|14
|6
|0
|0
|8
|36:52
|12
|12
Anaheim
|13
|4
|1
|1
|7
|43:50
|11
|13
Winnipeg
|14
|4
|0
|3
|7
|34:47
|11
|14
Kings
|13
|2
|2
|2
|7
|36:45
|10
|15
Chicago
|14
|3
|1
|1
|9
|31:53
|9
|16
Vancouver
|16
|1
|2
|1
|12
|47:72
|7