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NHL ONLINE: Boston s Pastrňákem a Zachou hostí Chicago, nabitý program už večer

Hokejisté Bostonu
Hokejisté BostonuZdroj: Profimedia / Karl B DeBlaker
Martin Nečas a jeho krvavé zranění
Pavel Zacha střílí gól do sítě Caroliny
Brankář Joseph Woll sledujte Martina Nečase v bolestech
David Pastrňák přispěl gólem k výhře Bostonu nad San Jose
Martin Nečas proti Dallasu neproměnil nájezd
David Pastrňák přispěl gólem k výhře Bostonu nad San Jose
Martin Nečas se proti Dallasu dvakrát zapsal mezi střelce
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NHL
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Sobotní program zámořské NHL začíná pro evropské fanoušky v příhodném čase. Už od 18:00 hokejisté Bostonu s českými útočníky Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou hostí Chicago. Před půlnocí se hraje ještě dalších pět zápasů. V noci pak jde do akce Colorado s Martinem Nečasem proti Calgary s Adamem Klapkou. V akci jsou i Filipové Hronek a Chytil, jejich Vancouver čelí Torontu. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina151012256:3624
2Boston14811450:3219
3Devils14720548:4018
4Florida14622444:3918
5Montreal13532343:3818
6Tampa12711344:3817
7Ottawa14621544:4417
8Washington12710443:3716
9Islanders13522440:3516
10Toronto15612656:5116
11Rangers14701644:4215
12Detroit13423437:3815
13Buffalo13423440:4715
14Pittsburgh13232643:4412
15Columbus11140628:3610
16Flyers15304829:5110
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Minnesota15903347:3521
    2Edmonton13722256:4320
    3Vegas15721553:4419
    4Utah14720551:4618
    5Seattle Kraken14621552:5217
    6Colorado13701554:4215
    7Dallas13431535:3015
    8San Jose14251640:4715
    9St. Louis13601639:3813
    10Nashville13405437:4313
    11Calgary13600734:4712
    12Anaheim13411743:5011
    13Winnipeg14403734:4711
    14Kings12222634:4210
    15Chicago13310927:488
    16Vancouver151211145:687

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