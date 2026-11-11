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NHL ONLINE: Rozjetého Chmelaře čeká Calgary, české duo z Philadelphie hraje v Edmontonu

Jaroslav Chmelař a Matt Rempe
Jaroslav Chmelař a Matt RempeZdroj: Lindsey Wasson / AP Photo
Jaroslav Chmelař se trefil proti Oilers, na výhru to ale nestačilo
Jaroslav Chmelař v akci proti Edmontonu
Jiří Kulich
Jiří Kulich slaví branku
Daniel Vladař přispěl k výhře Philadelphie nad Utahem
Daniel Vladař přispěl k výhře Philadelphie nad Utahem
Daniel Vladař přispěl k výhře Philadelphie nad Utahem
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NHL
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Zámořská NHL pokračuje další porcí zápasů v noci ze středy na čtvrtek. Sérii zápasů odstartuje duel Buffala s Jiřím Kulichem proti Tampě. Jaroslav Chmelař z Rangers bude chtít prodloužit šňůru dvou zápasů s gólem proti Calgary, Philadelphii s Danielem Vladařem a Davidem Jiříčkem čeká těžký zápas na ledě Edmontonu. V noci se může představit ještě Karel Vejmelka s Utahem nebo Lukáš Dostál v dresu Anaheimu. Všechny duely sledujte v ONLINE přenosech na webu iSport.

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina191312378:4530
2Boston181031468:4127
3Montreal18744362:5526
4Devils19850668:5526
5Tampa17922463:5324
6Ottawa19922660:5724
7Florida19822760:5622
8Rangers191001856:5521
9Washington16820656:5320
10Buffalo17623650:5719
11Islanders17524649:5218
12Toronto207121067:7018
13Detroit19523951:5917
14Flyers205051045:6615
15Columbus16250941:5114
16Pittsburgh183321058:6514
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Minnesota201214365:4430
    2Edmonton191123378:5629
    3Vegas191022564:5126
    4Colorado191102678:5924
    5Nashville18725455:5123
    6Dallas17732549:4122
    7Anaheim18911769:6621
    8Utah18821763:6321
    9Seattle Kraken16631657:5719
    10Winnipeg19713853:6519
    11St. Louis18802853:5518
    12Calgary18711946:6317
    13San Jose202611151:7117
    14Kings16322945:5512
    15Chicago183111339:769
    16Vancouver201211656:907

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