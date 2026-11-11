NHL ONLINE: Rozjetého Chmelaře čeká Calgary, české duo z Philadelphie hraje v Edmontonu
Zámořská NHL pokračuje další porcí zápasů v noci ze středy na čtvrtek. Sérii zápasů odstartuje duel Buffala s Jiřím Kulichem proti Tampě. Jaroslav Chmelař z Rangers bude chtít prodloužit šňůru dvou zápasů s gólem proti Calgary, Philadelphii s Danielem Vladařem a Davidem Jiříčkem čeká těžký zápas na ledě Edmontonu. V noci se může představit ještě Karel Vejmelka s Utahem nebo Lukáš Dostál v dresu Anaheimu. Všechny duely sledujte v ONLINE přenosech na webu iSport.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
NHL - Základní část - 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|19
|13
|1
|2
|3
|78:45
|30
|2
Boston
|18
|10
|3
|1
|4
|68:41
|27
|3
Montreal
|18
|7
|4
|4
|3
|62:55
|26
|4
Devils
|19
|8
|5
|0
|6
|68:55
|26
|5
Tampa
|17
|9
|2
|2
|4
|63:53
|24
|6
Ottawa
|19
|9
|2
|2
|6
|60:57
|24
|7
Florida
|19
|8
|2
|2
|7
|60:56
|22
|8
Rangers
|19
|10
|0
|1
|8
|56:55
|21
|9
Washington
|16
|8
|2
|0
|6
|56:53
|20
|10
Buffalo
|17
|6
|2
|3
|6
|50:57
|19
|11
Islanders
|17
|5
|2
|4
|6
|49:52
|18
|12
Toronto
|20
|7
|1
|2
|10
|67:70
|18
|13
Detroit
|19
|5
|2
|3
|9
|51:59
|17
|14
Flyers
|20
|5
|0
|5
|10
|45:66
|15
|15
Columbus
|16
|2
|5
|0
|9
|41:51
|14
|16
Pittsburgh
|18
|3
|3
|2
|10
|58:65
|14
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|20
|12
|1
|4
|3
|65:44
|30
|2
Edmonton
|19
|11
|2
|3
|3
|78:56
|29
|3
Vegas
|19
|10
|2
|2
|5
|64:51
|26
|4
Colorado
|19
|11
|0
|2
|6
|78:59
|24
|5
Nashville
|18
|7
|2
|5
|4
|55:51
|23
|6
Dallas
|17
|7
|3
|2
|5
|49:41
|22
|7
Anaheim
|18
|9
|1
|1
|7
|69:66
|21
|8
Utah
|18
|8
|2
|1
|7
|63:63
|21
|9
Seattle Kraken
|16
|6
|3
|1
|6
|57:57
|19
|10
Winnipeg
|19
|7
|1
|3
|8
|53:65
|19
|11
St. Louis
|18
|8
|0
|2
|8
|53:55
|18
|12
Calgary
|18
|7
|1
|1
|9
|46:63
|17
|13
San Jose
|20
|2
|6
|1
|11
|51:71
|17
|14
Kings
|16
|3
|2
|2
|9
|45:55
|12
|15
Chicago
|18
|3
|1
|1
|13
|39:76
|9
|16
Vancouver
|20
|1
|2
|1
|16
|56:90
|7