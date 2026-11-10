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NHL ONLINE: Nečas hraje na ledě Toronta, Gudas proti Columbusu. V akci i Špaček

Martin Nečas
Martin NečasZdroj: ČTK / AP / David Zalubowski
iSport.cz
iSport.cz
NHL
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NHL v noci pokračuje sedmi zápasy. David Špaček v dresu Minnesoty nastoupí v Montrealu. Představí se i Martin Nečas, který hraje v Torontu a Florida s Radkem Gudasem se postaví Columbusu. Program startuje v 1.00, sledujte ONLINE přenos na iSportu. 

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina191312378:4530
2Boston181031468:4127
3Devils18850566:5126
4Montreal17743361:5325
5Tampa17922463:5324
6Ottawa18921658:5423
7Rangers191001856:5521
8Florida18722756:5520
9Buffalo17623650:5719
10Washington15810653:5118
11Islanders17524649:5218
12Toronto19712964:6418
13Detroit18523849:5617
14Flyers205051045:6615
15Columbus15250840:4714
16Pittsburgh183321058:6514
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Edmonton191123378:5629
    2Minnesota191204363:4328
    3Vegas191022564:5126
    4Dallas17732549:4122
    5Colorado181002672:5622
    6Nashville17625452:5121
    7Anaheim18911769:6621
    8Utah18821763:6321
    9Seattle Kraken16631657:5719
    10Calgary18711946:6317
    11Winnipeg18613849:6317
    12San Jose202611151:7117
    13St. Louis17702850:5316
    14Kings15322845:5212
    15Chicago183111339:769
    16Vancouver201211656:907

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