Jsem tady sám sebou, nikdo mě nepředělává. Senzace finské ligy Šustr vypráví o progresu
Velká role, upřímná důvěra, lidský přístup. Andrej Šustr narazil v Jukuritu na ideální podmínky pro práci a stal se senzací úvodu finské Liigy, když ve skromném klubu táhl bodování celé soutěže. Jako obránce! Král ligy, referovala o něm tamní média a dávala najevo značné překvapení, čeho jsou v podání 35letého mazáka svědky.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Všimlo si i nové náčelnictvo národního týmu. Po neděli budeme pozorovat, s čím se někdejší hráč Tampy či Anaheimu vytasí v reprezentačním úboru. „Nebudu lhát, v pozvánku jsem trochu doufal,“ říká upřímně 35letý bývalý obránce Tampy Bay či Anaheimu, s 18 body (1+17) ve 20 utkáních nejproduktivnější zadák finské Liigy.
Ve Finsku se o vás píše, že vám sedla klíčová role v týmu, vyzdvihuje se vaše kreativita i perfektní vztah s koučem Jonnem Virtanenem. Všechno sedí?
„Ano. Po konverzaci s trenérem jsem dostal příležitost a roli, kterou jsem si vždy přál a věřil, že v ní budu úspěšný. Hodně kreditu náleží právě trenérovi. Dokázal rozpoznat, co jsem za hráče, jaký mám potenciál v rámci týmové hry, takže mě dal do pozic, v nichž můžu být úspěšný a prospěšný týmu. Je to jedno s druhým. I já sám se snažím pořád posouvat, zlepšovat. Těší mě, že se to teď všechno poskládalo dohromady.“
Musel jsem o místo na slunci bojovat
Jonne Virtanen zmiňoval, že za správným uchopením vašich dovedností stojí i debaty v sauně. Taky pravda?
„V sauně a samozřejmě i jinde. Jde o to, že on ještě donedávna hrál hokej a jeho velkou devízou je, že dokáže vycítit, jak se hráč cítí v různých situacích. Je lehčí si s ním porozumět, jelikož nejedná pouze na základě nějaké teorie. V tomhle je Jonneho silná stránka a myslím, že si rozumíme.“
Navíc je jen o tři roky starší než vy. Taky plus.
„Určitě. Jonne měl svoji kariéru vydřenou a já to měl docela podobné. Musel jsem o svoje místo na slunci hodně bojovat, hledat cestu, jak se prosadit. Tohle může být důvod, že jsme v určitých směrech naladěni na stejnou notu.“
Získal jste v Jukuritu i nový náboj do hokeje? Možná jste našel ten svůj klub na pár dalších let. Nebo se odrazíte někam výš?