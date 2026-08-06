Finsko - Česko 5:4. Těsná přestřelka, velké zklamání. Osmnáctka je mimo semifinále
Česká reprezentace do 18 let smutní. Mladí hokejisté bojovali proti Finsku v přímém střetu o druhé místo ve skupině, které na Hlinka Gretzky Cupu zaručuje postup do semifinále. Těsně neuspěli. Seveřané uhájili náskok, uspěli 5:4 a na Česko zbude jen souboj o umístění. Ve skupině svěřenci Jaroslava Nedvěda zvládli pouze výhru nad Německem.
Česko v utkání nespasil ani dvougólový příspěvek útočníka Maxmiliana Mareše. Bílý Tygr z Liberce se znovu činil, nicméně ani jeho zápis nepomohl k tomu, aby národní tým do 18 let Finsko skolil.
K vyrovnání scházela jediná trefa. Ještě v čase 44:39 korigoval skóre Jiří Gombár, nicméně Suomi si závěr klání pohlídalo a postoupilo dál. Co na tom, že čeští hokejisté za celý zápas vyprodukovali 45 ran na branku.
Gólman Samuel Heikkinen odolal. Vydržel český nápor a zasloužil se o postup. Na Česko zbude jen střet o umístění.
Finové udali lekci z produktivity. Český brankář Jaroslav Martínek udržel strohou úspěšnost zákroků 79,17 procent. To bylo na severského giganta málo, defenziva nepomohla.
A protože Česko nezvládlo ani úvodní skupinový střet s USA (4:6), po roce se ho opět nebude týkat medailový závod. Velká škoda pro úspěšný ročník 2009. Premiéra Jaroslava Nedvěda v roli hlavního kouče osmnáctky se nevyvedla.