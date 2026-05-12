Vladař věděl, že na MS nepojede: Hrál jsem pod prášky. Těšil jsem se, mrzí mě to
Ze zámoří dorazila další špatná zpráva pro český tým. Ani Dan Vladař na šampionát do Švýcarska nedorazí. Brankář Philadelphie Flyers si už během prvního kola play off proti Pittsburghu natrhl šlachu v pravé ruce a chytal se zraněním. Po sérii s Carolinou byl volný. Jenže tušil, že mistrovství světa nejspíš odpíská. Po výstupních pohovorech naděje zhasla docela. „Neměli jsme ani čas se bavit, jakou bych mohl mít pozici," přiznal 28letý gólman v rozhovoru pro iSport.cz.
Na mistrovství světa se podíval poprvé loni, nechyběl ani na olympiádě v Miláně. Dan Vladař zažil po příchodu do Flyers skvělou sezonu. Pomohl jim po šesti letech postoupit do vyřazovacích bojů a po čtrnácti vyhrát sérii play off. Získal cenu Bobbyho Clarka pro MVP týmu. Jenže s reprezentací to tentokrát neklaplo. Další posila se nekoná, i když to, že není zdravotně zcela fit, se už nějakou dobu proslýchalo.
Od třetího zápasu play off jste chytal se zraněnou pravou rukou. Doufal jste, že byste mohl na mistrovství světa, nebo jste vnitřně počítal, že to nepůjde?
„Říkal jsem to hned, jak jsme vypadli z play off. Nebo vlastně, už když se mi to stalo. Byl jsem celou sezonu ve spojení s Ondrou Pavelcem (trenér brankářů reprezentace). Psali jsme si nebo volali. I mimo hokej. Takže on samozřejmě věděl o všech mých zraněních, jak na tom asi budu. Myslím, že se to nějak dostalo i do českých médií, takže se o tom mluvilo.“
Ukázalo se, že vaše zranění je vážnější?
„Je bolestivé. Dalo se to zvládnout. Ale od určité doby jsem věděl, že mistrovství pro mě letos bohužel nebude.“
Jak takový výstupní den probíhal, když už bylo jasno?
„Přijel jsem před devátou a odjížděl ve tři odpoledne. Takže dlouhý den. Viděl jsem se s fyzioterapeutem, týmovými doktory, ortopedem a tak. Moje zranění už znali, takže tam nebylo víceméně o čem diskutovat. Jen, že mám za pár dní magnetickou rezonanci a podle výsledků se pak bude odvíjet léčba a taky, jestli budu muset zůstat déle nebo ne.“
Mrzí vás hodně, že na mistrovství světa nemůžete jet?
„Jasně, že ano. Ale kdyby se hrála základní část, myslím, že, mě ani nepustí do zápasu. Ale samozřejmě, že mě to mrzí. Těšil jsem se. Hlavně na tu partu, ještě je to, nechci říct rozlučka, ale vlastně poslední šampionát s trenéry, co tam byli. Chtěl jsem jet i kvůli nim. Oni byli fantastický lidi. Za ty dva turnaje, co jsem pod nimi v týmu byl, vládla pokaždé skvělá atmosféra a moc jsme si to užili.“
Navíc se zdálo, že byste mohl být jedničkou mužstva.