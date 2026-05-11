MS v hokeji 2026: Program, tabulky, nominace, skupiny, kdy hrají Češi?

Radim Rulík a jeho trenérský štáb během prvního přípravného duelu před MS 2026Zdroj: ČTK / Kubeš Slavomír
David Tomášek poslal Česko do vedení
89. mistrovství světa v ledním hokeji se bude konat ve Švýcarsku od 15. do 31. května 2026. Česko začne ve skupině B zápasem proti Dánsku od 20:15. Pikantním soubojem v této fázi bude derby proti Slovensku, které se rozehraje 23. května. Kompletního průvodce MS v hokeji 2026 naleznete v tomto článku.

Kdy se hraje MS v hokeji 2026?

Mistrovství světa v ledním hokeji ve Švýcarsku vypukne 15. května a vyvrcholí finálovým dnem 31. května 2026.

Kde se hraje MS v hokeji 2026?

MS v hokeji 2026 se odehraje ve Švýcarsku, které šampionát pořádá po 17 letech. Skupinu A bude hostit Curych a skupinu B, včetně českého týmu, přivítá Fribourg. Finále se odehraje v curyšské Swiss Life Areně 31. května od 20:20.

Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)

  • Dánsko - Česko (Pátek 15. května, 20:15)
  • Slovinsko - Česko (Sobota 16. května, 20:15)
  • Česko - Švédsko (Pondělí 18. května, 20:15)
  • Česko - Itálie (Středa 20. května, 16:15)
  • Slovensko - Česko (Sobota 23. května, 16:15)
  • Česko - Norsko (Pondělí 25. května, 16:15)
  • Česko - Kanada (Úterý 26. května, 20:15)

Kompletní program a výsledky MS v hokeji 2026

Datum a časZápasVýsledekFáze / Skupina
Finsko – Německo- : -Skupina A
Švýcarsko – USA- : -Skupina A
Švédsko – Kanada- : -Skupina B
Dánsko – Česko- : -Skupina B
Rakousko – Británie- : -Skupina A
Finsko – Maďarsko- : -Skupina A
Švýcarsko – Lotyšsko- : -Skupina A
Slovensko – Norsko- : -Skupina B
Kanada – Itálie- : -Skupina B
Slovinsko – Česko- : -Skupina B
USA – Británie- : -Skupina A
Rakousko – Maďarsko- : -Skupina A
Německo – Lotyšsko- : -Skupina A
Itálie – Slovensko- : -Skupina B
Švédsko – Dánsko- : -Skupina B
Norsko – Slovinsko- : -Skupina B
Finsko – USA- : -Skupina A
Švýcarsko – Německo- : -Skupina A
Kanada – Dánsko- : -Skupina B
Česko – Švédsko- : -Skupina B
Lotyšsko – Rakousko- : -Skupina A
Maďarsko – Británie- : -Skupina A
Itálie – Norsko- : -Skupina B
Slovensko – Slovinsko- : -Skupina B
Švýcarsko – Rakousko- : -Skupina A
USA – Německo- : -Skupina A
Česko – Itálie- : -Skupina B
Švédsko – Slovinsko- : -Skupina B
Finsko – Lotyšsko- : -Skupina A
Švýcarsko – Británie- : -Skupina A
Norsko – Kanada- : -Skupina B
Dánsko – Slovensko- : -Skupina B
Maďarsko – Německo- : -Skupina A
Finsko – Británie- : -Skupina A
Kanada – Slovinsko- : -Skupina B
Itálie – Švédsko- : -Skupina B
USA – Lotyšsko- : -Skupina A
Švýcarsko – Maďarsko- : -Skupina A
Německo – Rakousko- : -Skupina A
Dánsko – Slovinsko- : -Skupina B
Slovensko – Česko- : -Skupina B
Švédsko – Norsko- : -Skupina B
Lotyšsko – Británie- : -Skupina A
Finsko – Rakousko- : -Skupina A
Dánsko – Itálie- : -Skupina B
Kanada – Slovensko- : -Skupina B
USA – Maďarsko- : -Skupina A
Německo – Británie- : -Skupina A
Česko – Norsko- : -Skupina B
Slovinsko – Itálie- : -Skupina B
Maďarsko – Lotyšsko- : -Skupina A
USA – Rakousko- : -Skupina A
Švýcarsko – Finsko- : -Skupina A
Norsko – Dánsko- : -Skupina B
Slovensko – Švédsko- : -Skupina B
Česko – Kanada- : -Skupina B
Čtvrtfinále (Curych)- : -Play off
Čtvrtfinále (Fribourg)- : -Play off
Čtvrtfinále (Curych)- : -Play off
Čtvrtfinále (Fribourg)- : -Play off
Semifinále- : -Play off
Semifinále- : -Play off
O 3. místo- : -Play off
Finále- : -Play off

Jaké týmy budou hrát MS v hokeji 2026? Složení základních skupin

Skupina A (Curych)Skupina B (Fribourg)
USA, Švýcarsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Rakousko, Maďarsko, Velká BritánieKanada, Švédsko, Česko, Dánsko, Slovensko, Norsko, Slovinsko, Itálie

Herní systém a formát turnaje MS v hokeji 2026

Šampionátu se účastní 16 celků rozdělených do dvou osmičlenných skupin, v nichž se utká každý s každým. Čtveřice nejlepších z obou tabulek postoupí do čtvrtfinále, kde na ně čeká vyřazovací systém „křížovým pravidlem“ (1A–4B, 2A–3B, 1B–4A, 2B–3A). V play off rozhoduje o postupu vždy jediný duel.

Tabulky skupin na MS v hokeji 2026

Skupina A (Curych)

#TýmZVVPRPPPSkóreB
1.Finsko0000000:00
2.Lotyšsko0000000:00
3.Maďarsko0000000:00
4.Německo0000000:00
5.Rakousko0000000:00
6.Švýcarsko0000000:00
7.USA0000000:00
8.Velká Británie0000000:00

Skupina B (Fribourg)

#TýmZVVPRPPPSkóreB
1.Česko0000000:00
2.Dánsko0000000:00
3.Itálie0000000:00
4.Kanada0000000:00
5.Norsko0000000:00
6.Slovensko0000000:00
7.Slovinsko0000000:00
8.Švédsko0000000:00

Nominace české reprezentace na MS v hokeji 2026

Vstupenky na MS v hokeji 2026 (Ceny a prodej)

Prodej lístků odstartoval už 8. září 2025 a v tuto chvíli běží druhá vlna. Ceny vstupného na zápasy v základních skupinách začínají na 29 francích (přibližně 770 Kč) a mohou se vyšplhat až na 350 franků (9 250 Kč). U vyřazovacích bitev si fanoušci samozřejmě připlatí. Kapacita hal se rychle vyprazdňuje, s nákupem se tedy vyplatí pospíšit. Oficiální vstupenky můžete pořídit zde.

Kde sledovat zápasy MS v hokeji 2026 živě?

Všechna utkání českého národního týmu nabídne stanice ČT sport. Klání našich hokejistů můžete sledovat také online na platformě ČT sport Plus.

Maskot mistrovství světa v hokeji 2026: Vrací se kráva Cooly

Stejně jako v roce 2009, kdy Švýcarsko hostilo světovou elitu naposledy, se vrací populární maskot Cooly. Tato kráva symbolizuje tradiční švýcarské hodnoty: dobrosrdečnost, sportovního ducha, sepětí s přírodou a úctu k tradicím.

Stadiony na světovém šampionátu v hokeji 2026

Mistrovský šampionát hostí dva švýcarské stadiony. Hlavním dějištěm bude curyšská Swiss Life Arena s kapacitou 12 000 diváků, kde se odehraje i finálový zápas. Druhým stánkem bude BCF Arena ve Fribourgu, která pojme 9 000 fanoušků.

Výsledky MS v hokeji 2025

Datum a časZápasFáze
NE 25. 5. (20:20)Švýcarsko - USA 0:1pfinále (Stockholm)
NE 25. 5. (15:20)Švédsko - Dánsko 6:2o 3. místo (Stockholm)
SO 24. 5. (18:20)Švýcarsko - Dánsko 7:0semifinále (Stockholm)
SO 24. 5. (14:20)Švédsko - USA 2:6semifinále (Stockholm)
ČT 22. 5. (20:20)Švédsko - ČESKO 5:2čtvrtfinále (Stockholm)
ČT 22. 5. (20:20)Kanada - Dánsko 1:2čtvrtfinále (Herning)
ČT 22. 5. (16:20)USA - Finsko 5:2čtvrtfinále (Stockholm)
ČT 22. 5. (16:20)Švýcarsko - Rakousko 6:0čtvrtfinále (Herning)

Historie a medailisté mistrovství světa v hokeji

Vůbec první světový šampionát se uskutečnil v roce 1920 a ovládla ho Kanada, zatímco Československo vybojovalo bronzové medaile. Právě kolébka hokeje se v úvodních dvou dekádách těšila absolutní dominanci. Po druhé světové válce se dočkali prvního triumfu také Čechoslováci, kteří ovládli domácí mistrovství v Praze roku 1947 a úspěch zopakovali i o dva roky později. Přesto zůstávali hlavní silou Kanaďané, kteří do roku 1961 přidali dalších osm prvenství.

Mezi lety 1963 a 1990 následovala éra totální nadvlády sovětské sborné, kterou o zlato připravilo pouze čtyřikrát Československo a jednou Švédsko. Od devadesátých let se vítězové pravidelně střídají. Jediným týmem v novodobé historii, který dokázal triumfovat třikrát v řadě a zkompletovat zlatý hattrick (1999–2001), je Česká republika.

Medailisté od roku 2000

Ročník a dějiště1. místo2. místo3. místo
2025 Stockholm a HerningUSAŠvýcarskoŠvédsko
2024 Praha a OstravaČESKOŠvýcarskoŠvédsko
2023 Tampere a RigaKanadaNěmeckoLotyšsko
2022 Tampere a HelsinkyFinskoKanadaČESKO
2021 RigaKanadaFinskoUSA
V roce 2020 se šampionát kvůli pandemii COVID-19 nekonal.
2019 Bratislava a KošiceFinskoKanadaRusko
2018 Kodaň a HerningŠvédskoŠvýcarskoUSA
2017 Kolín nad Rýnem a PařížŠvédskoKanadaRusko
2016 Moskva a PetrohradKanadaFinskoRusko
2015 Praha a OstravaKanadaRuskoUSA
2014 MinskRuskoFinskoŠvédsko
2013 Stockholm a HelsinkyŠvédskoŠvýcarskoUSA
2012 Helsinky a StockholmRuskoSlovenskoČESKO
2011 Bratislava a KošiceFinskoŠvédskoČESKO
2010 Kolín n. Rýnem, Mannheim a GelsenkirchenČESKORuskoŠvédsko
2009 Bern a KlotenRuskoKanadaŠvédsko
2008 Halifax a QuebecRuskoKanadaFinsko
2007 Moskva a MytiščiKanadaFinskoRusko
2006 RigaŠvédskoČESKOFinsko
2005 Vídeň a InnsbruckČESKOKanadaRusko
2004 Praha a OstravaKanadaŠvédskoUSA
2003 Helsinky, Tampere a TurkuKanadaŠvédskoSlovensko
2002 Göteborg, Karlstad, JönköpingSlovenskoRuskoŠvédsko
2001 Kolín n. Rýnem, Hannover, NorimberkČESKOFinskoŠvédsko
2000 PetrohradČESKOSlovenskoFinsko

Často kladené dotazy k MS v hokeji 2026 (FAQ)

Kde budou hrát Češi základní skupinu na MS v hokeji 2026?

Češi odehrají své zápasy ve skupině B. Ta se představí ve Fribourgu v místní BCF Areně.

Kdy Česko naposledy vyhrálo MS v hokeji?

Česká hokejová reprezentace naposledy triumfovala na domácím šampionátu v Praze a Ostravě v roce 2024. Češi ve finále zdolali Švýcarsko 2:0 a ukončili čtrnáctileté čekání na mistrovské vavříny.

Jak dopadlo Česko na MS v hokeji 2025?

Národní tým vypadl na loňském šampionátu ve čtvrtfinále, když podlehl Švédsku 2:5. Celkově Češi obsadili 6. místo.

Ve které skupině hrají Češi na MS v hokeji 2026?

Český výběr nastoupí v základní skupině B, jejímž domovem bude BCF Arena ve švýcarském Fribourgu. První duel vypukne v pátek 15. května ve 20:15 proti Dánsku.

Kdo trénuje Česko na MS v hokeji 2026?

Hlavním trenérem české hokejové reprezentace zůstává Radim Rulík. Právě on dovedl naše mužstvo k titulu na domácím šampionátu v roce 2024. Pro zkušeného stratéga půjde o poslední reprezentační akci, po které na lavičce národního týmu skončí.

Budou na MS v hokeji 2026 hráči z NHL?

Dá se očekávat, že se v kádrech objeví řada posil ze zámoří. Během šampionátu však vrcholí play off o Stanley Cup, takže účast hvězd NHL závisí na výsledcích jejich týmů ve vyřazovacích bojích. Turnaj je tak klíčovou šancí pro hráče z Evropy včetně české extraligy.

Kdo vyhrál MS v hokeji 2025?

Mistrovství světa v hokeji 2025, které hostil švédský Stockholm a dánský Herning, ovládli hokejisté USA. Ti v dramatickém finále zdolali Švýcarsko 1:0 po prodloužení.

Kdo je favoritem mistrovství světa 2026?

Mezi největší aspiranty na zlato patří podle sázkových kanceláří Kanada a obhájci titulu z USA. Nelze podceňovat ani domácí Švýcary, kteří na posledních dvou turnajích dokráčeli až do finále.

Kdo si nově zahraje MS v hokeji 2026?

Z nižší divize mezi elitu postoupila Itálie a Velká Británie.

Kdo je nejúspěšnějším týmem v historii na mistrovství světa v hokeji?

Historické tabulky vede Kanada s celkovým počtem 53 medailí (28 zlatých, 16 stříbrných a 9 bronzových).

Kolik medailí má Česko (a Československo) ze světových šampionátu v hokeji?

Dohromady získalo Česko a Československo úctyhodných 48 cenných kovů z celkem 88 odehraných šampionátů (13x zlato, 13x stříbro, 22x bronz).

Jaké je motto a hymna MS v hokeji 2026?

Oficiálním heslem turnaje je „Time to shine“ (Čas zazářit). Stejnojmennou hymnu mistrovství nazpíval švýcarský zpěvák Bastian Baker.

Bude hrát Rusko a Bělorusko na MS v hokeji 2026?

Ruská federace zůstává po invazi na Ukrajinu vyřazena ze všech mezinárodních soutěží. Ze stejného důvodu se turnaje nezúčastní ani Bělorusko.

Kde se hraje příští MS v hokeji?

  • MS v hokeji 2026 bude hostit Curych a Fribourg (Švýcarsko).
  • MS v hokeji 2027 se vrací do Mannheimu a Düsseldorfu (Německo).
  • MS v hokeji 2028 zavítá do Paříže a Lyonu (Francie).
  • MS v hokeji 2029 se podívá do Bratislavy a Košic (Slovensko).

