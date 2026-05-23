Pavouk play off MS v hokeji 2026: Češi jsou kousek od čtvrtfinále. Jaký soupeř je ve hře?
Skupinová fáze na hokejovém mistrovství světa 2026 míří do finále. Češi si po nečekaném zaváhání se Slovinskem (2:3p) vedou dobře a zapsali tři výhry v řadě. Naposledy v sobotu zvládli dramatické federální derby se Slovenskem (3:2). Jak se rýsují vyhlídky národního týmu směrem k postupu do čtvrtfinále? Program MS v hokeji naleznete ZDE>>>
Aktuální situace Česka ve skupině B a výhled pro čtvrtfinále
Mužstvo Radima Rulíka má po pěti zápasech 13 bodů a postup do čtvrtfinále je velmi blízko. K definitivní jistotě stačí národnímu týmu bod v pondělním utkání s Norskem, účast v play off by už Červenkovi a spol. neměla uniknout.
Pro nasazení do čtvrtfinále je velmi cenná výhra nad Švédskem, v případě stejného bodového zisku by Češi skončili v tabulce před severským soupeřem. Češi nyní mohou reálně pomýšlet na první nebo druhé místo ve skupině, a vyhnout se tak ve čtvrtfinále nejlepším týmům ze skupiny A (Švýcarsko a Finsko). Pokud národní tým zvládne duel s Norskem, mohl by si to v úterý s Kanadou v přímém souboji rozdat dokonce o první místo.
Situaci v turnaji predikuje i aplikace postupové matematiky, kterou vytvořil Dominik Jašek. Podle modelu, který simuloval zbývající skupinové zápasy a zohledňuje předpokládanou kvalitu jednotlivých týmů (na základě rankingu IIHF), Češi nakonec skončí na druhém místě ve své skupině. V takovém případě by šli na třetí celek z „áčka“, což by mohli být Lotyši, kteří v sobotu zapsali překvapivé vítězství nad Američany (4:2) a je reálné, že udrží zámořského favorita v tabulce za sebou. Pravděpodobnost takového scénáře je podle modelu nyní už 34 %.
Kolik bodů reálně stačí na postup do čtvrtfinále MS v hokeji 2026?
Z historických dat a simulací zápasů ve skupině vyplývá jasná hranice:
- 12 bodů a více (jistota): Se 4 výhrami za 3 body (případně adekvátní kombinací s body z prodloužení) má tým čtvrtfinále prakticky stoprocentně jisté, musela by nastat neobvyklá souhra různých výsledků, aby to nestačilo.
- 9 až 11 bodů (hrana postupu): Zde už nastupuje kalkulačka a pomoc ostatních týmů. S touto bilancí se obvykle bojuje o kritické 4. místo.
- 8 bodů a méně (téměř jisté vyřazení): S tímto ziskem se do play-off postupuje pouze za zcela extrémních konstelací a při vyrovnanosti středu tabulky.
Co rozhoduje při rovnosti bodů? (Kritéria IIHF)
Pokud mají dva nebo více týmů po skončení základní skupiny stejný počet bodů, o držiteli vstupenky do čtvrtfinále rozhodují následující kritéria v tomto přesném pořadí:
Scénář A: Rovnost dvou týmů
- Vzájemný zápas: Postupuje ten, kdo vyhrál vzájemné utkání (ať už v základní hrací době, nebo po prodloužení/nájezdech).
Scénář B: Rovnost tří a více týmů (Mini-tabulka)
Vytvoří se podrobná tabulka, do které se započítávají pouze vzájemné zápasy dotčených týmů. V ní se postupně hodnotí:
- Počet bodů získaných v těchto vzájemných zápasech.
- Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů.
- Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.
Dosavadní výsledky Česka ve skupině B:
- Česko – Dánsko 4:1 (Zisk 3 bodů – suverénní a povinný vstup do turnaje)
- Slovinsko – Česko 3:2 po prodloužení (Zisk 1 bodu – nečekaná komplikace; národní tým outsiderovi překvapivě podlehl v prodloužení)
- Česko - Švédsko 4:3 (Zisk 3 bodů - nesmírně dramatický zápas hlavně v úvodní třetině se šťastným tříbodovým ziskem na konci)
- Česko - Itálie 3:1 (Zisk 3 bodů - překvapivé trápení, soupeř po dvou třetinách vedl, národní tým ovšem zvládl utkání otočit)
- Česko - Slovensko 3:2 (Zisk 3 bodů - vyrovnané federální derby rozhodl ve třetí třetině Roman Červenka)
Program play off MS v hokeji 2026
|Datum a čas
|Zápas / ONLINE přenos
|Čtvrtfinále (Curych)
|Čtvrtfinále (Fribourg)
|Čtvrtfinále (Curych)
|Čtvrtfinále (Fribourg)
|Semifinále
|Semifinále
|O 3. místo
|Finále
Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)
- Česko - Norsko, pondělí 25. května, 16:20
- Česko - Kanada, úterý 26. května, 20:20
Skupina A na MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|6
|6
|0
|0
|0
|35:5
|18
|2
Finsko
|5
|5
|0
|0
|0
|24:5
|15
|3
Rakousko
|4
|3
|0
|0
|1
|12:14
|9
|4
Lotyšsko
|5
|2
|0
|0
|3
|10:16
|6
|5
USA
|5
|1
|1
|0
|3
|14:17
|5
|6
Německo
|5
|1
|0
|1
|3
|11:17
|4
|7
Maďarsko
|5
|1
|0
|0
|4
|10:23
|3
|8
Velká Británie
|5
|0
|0
|0
|5
|4:23
|0
Skupina B na MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|5
|4
|1
|0
|0
|25:10
|14
|2
Česko
|5
|4
|0
|1
|0
|16:10
|13
|3
Slovensko
|5
|3
|1
|0
|1
|18:10
|11
|4
Švédsko
|5
|3
|0
|0
|2
|21:11
|9
|5
Norsko
|4
|2
|0
|1
|1
|14:8
|7
|6
Dánsko
|5
|1
|0
|0
|4
|9:20
|3
|7
Slovinsko
|6
|0
|1
|1
|4
|8:24
|3
|8
Itálie
|5
|0
|0
|0
|5
|2:20
|0