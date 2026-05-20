Český DJ ze Sparty baví fanoušky na MS: Příprava trvá rok, týmy si hudbu vybírají
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Pouští české i slovenské hudební pecky, ve Fribourgu dostává diváky do varu. Mistrovství světa ve Švýcarsku letos dostala na starost česká produkce. Její součástí je DJ Aleš Matoušek, který během sezony hraje na hokejové Spartě. Byl také při zlatém šampionátu v Praze. Pro deník Sport a web iSport popsal, co obnáší příprava na akci tohoto formátu. „Protokol na některé věci máme. Do dějiště jsme přijeli s týdenním předstihem. Lidé tady interagují dobře,“ chválí si diskžokej. Program MS v hokeji 2026 >>>
Kdo jeho tvář zná, musel být při pohledu na kostku překvapený. Švýcarům se zalíbilo, jak Češi pojímají hokejovou show, do Fribourgu se tak vydal i známý DJ Aleš Matoušek. Po slovenské a domácí zkušenosti působí už na čtvrtém MS. „Všiml jsem si, že tady hrály české písničky,“ glosoval slovinský brankář a mostecký rodák Lukáš Horák. Matoušek vysvětluje, že krajany nezvýhodňuje. „Vystupuji ve své roli jako neutrální postava,“ zdůrazňuje DJ.
Jak se stalo, že jste se coby český DJ octl na švýcarském mistrovství světa?
„Jsme parta, která objíždí mistrovství a další sportovní akce už delší dobu. Já hraju dvacátou sezonu a na čtvrtém MS chlapů v hokeji. Dělal jsem i juniory, ženy nebo světový basketbal. V rámci společnosti Fandom Factory, která mě oslovila a show dodává v obou halách, nejsem jediný Čech, kterého letos najali. Máme zkušenosti, já osobně z let 2015, 2019 a 2024. Jsem moc rád, že ve Švýcarsku můžu být. Je pocta, že si mě vzali do diskžokejského týmu.“
Kolik vás v něm je?
„Jsem ve Fribourgu s diskožkejem Angelem, ten je ze Švédska. V Curychu hraje zase můj český kolega Honza Meruna, spolu s ním je německý DJ Daniel Gebele. Jsme tedy čtyři.“
Takže jste důvodem, proč BCF Arenou znějí české písničky?
„Asi by se dalo říct, že i kdyby se na tuto akci chystal zahraniční DJ, slyšeli by fanoušci českou hudbu taky. Před šampionátem obesíláme týmy, práce začíná klidně už rok před turnajem. Všechno je přizpůsobeno fanouškovskému zážitku, který chceme doručit. O tom to je. Chceme zábavu v aréně. Jde o kooperaci grafik i dalších aktivit. A před šampionátem posíláme týmům dotazník, co chtějí zahrát na rozbruslení, jaká bude gólová písnička. Z toho čerpáme. Tím, že jsem Čech, je pro mě samozřejmě jednodušší reagovat na českých a slovenských zápasech.“
Zaznamenal jste, jak o vás mluvil slovinsko-český brankář Lukáš Horák?
„To je zrovna docela dobrá historka. Bydlíme na hotelu se Slovinci, ještě před šampionátem jsme si šli zacvičit. Něco jsme poslouchali, cvičil s námi sportovně vypadající kluk. Dal se s námi do řeči. Všimli jsme si, že má na sobě logo Slovinců, tak mu jeden kolega říkal, jestli dělá kustoda. A on, že normálně chytá! Takže jsme si s ním chvíli popovídali.“
Zpátky k vaší práci ve Fribourgu. Je švýcarské prostředí a toto mistrovství světa z pohledu diskžokeje v něčem specifické?
„Musím hlavně říct, že lidi interagují dobře. Nevím, jestli je to v něčem specifické, ale snažíme se zapojit muziku, které rozumí místní fanoušci ze Švýcarska, respektive přímo z Fribourgu. Protože zajímavostí je, že jde z velké části o francouzsky hovořící kanton. Bavili jsme se o tom, snažíme se zařadit více francouzské hudby. Mluvíme i s mezinárodní hokejovou federací. Já vystupuji jako neutrální osoba, která hraje pro soupeřící fanouškovské tábory padesát na padesát. Musím zařazovat mezinárodní hity, abych měl jistotu, že se lidi pobaví. Jsem připravený i na konkrétní situace.“
Můžete to rozvést?
„Když je na ledě rvačka, musím zahrát tvrdší muziku. Občas je potřeba zase roztleskat fanoušky. Pracujeme s tím. Hokejový fanoušek je ovšem velmi podobný po celém světě.“
Nakolik jde tedy o vaší intuici, z jaké části se jede podle předepsaných pravidel?
„Protokol na některé věci existuje, hlavně na ty před zápasem. Určitě máte spojený hokejový šampionát s oficiální znělkou IIHF, která zní při nástupu hráčů. Ta je daná. A to samé platí po zápase, kdy hrajeme znělku k předávání cen nejlepším hráčům. Na konci máme zase hymnu IIHF.“
Co je ještě povinné?
„Dopředu probíhá schvalovací proces, kdy v týmu sestavujeme play list na konkrétní herní situace. Například zvuk, který zazní, když začíná třetina nebo když je vyloučení. Ve Švýcarsku jsme chtěli udělat specifičtější atmosféru použitím jejich místních zvonů, ale během zkoušek jsme zjistili, že to v hale nefunguje a nezní tak dobře, jak jsme si mysleli.“
Náročné je to dost
Takže probíhají testy přímo v aréně ještě předtím, než se vhodí úvodní buly šampionátu?
„Pro nás to není o tom, že přijedeme na mistrovství, dorazíme hodinu před prvním zápasem a děláme si, co chceme. Šampionátu se věnujeme dlouhou dobu předem. Voláme si, připravujeme se, jsme v komunikaci s federací, všechno ladíme. Na místě jsme s týdenním předstihem. A zkoušky taky máme. Potřebujeme ověřit všechny aktivity pro fanoušky, procesy, situace. Před MS se uskuteční takzvaný test game, kdy v aréně hrají dva týmy, povětšinou junioři, v trošku zrychleném režimu. A my si vyzkoušíme, co jak funguje.“
Pak ovšem přijde reálná akce a její specifika. Jde hlavně o soustředění?
„Vychází to z mé zkušenosti. Je fakt, že musíte zůstat hodně soustředěný. Během českého nebo slovenského zápasu se občas stane, že fanoušci za mnou přijdou, chtějí se vyfotit. Ale v tu chvíli nemůžu. Potřebuji se absolutně soustředit. Musím sledovat hru, jaký je její vývoj. Pamatovat si, kolik jsme zahráli písniček pro jeden tým, kolik pro druhý. I tohle federace sleduje. Snažíme se být neutrální, jde o mezinárodní scénu.“
Na co si ještě dáváte pozor?
„Musím sledovat hlasatele, co říká. A pak mám po celý zápas v uchu režiséra, ve Fribourgu je to Čech Honza Brandejs. Zápas řídí, dává pokyny nám, moderátorům, kameramanům, střihačům i grafikům, kteří zase pouští věci na kostku. Na spoustu věcí máme odpočet, navazuje to na sebe jako řízená a profesionálně nastavená událost.“
Stojí vás dny na mistrovství světa hodně sil?
„Náročné je to dost. Pro nás začíná práce tři hodiny před prvním zápasem. Když jsou o víkendu tři utkání za den, je to masakr. Vezměte si, že jste na hale od devíti, hrajete do jedenácti večer, jdete na hotel. V sedm ráno zase vstáváte, dáte si snídani, a od deváté to začíná znovu. Naštěstí jsme dva, dá se to zvládnout. A musím podotknout, že je o nás ve Fribourgu perfektně postaráno. Máme zajištěné jídlo na hale, dobrovolníky, kteří nám přináší vodu, kafe, starají se. Díky tomuto servisu se to dá.“
Musíte mít na vaši práci povahu showmana?
„Určitě. Je to trošku rozdíl mezi mnou a kolegou Angelem ze Švédska. Já jsem spíš ten, který je víc na kameru, dělám obličeje, vezmu si srandovní brejle, snažím se interagovat s lidmi. Nesmí vám to vadit, musíte milovat hudbu. A já ji miluju ze srdce. Vyloženě se těším, jakou atmosféru vytvoříme, jak dostaneme lidi do varu a podpoříme je. Když fandí, což bylo hlavně na českých a slovenských zápasech, tak je necháme tleskat. I tohle musíte citlivě vnímat, kdy zrovna hrát. Když je zraněný hráč, taky nemůžete. Je to tedy o velké soustředěnosti.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|2
Slovensko
|3
|2
|1
|0
|0
|11:6
|8
|3
Česko
|3
|2
|0
|1
|0
|10:7
|7
|4
Norsko
|3
|2
|0
|0
|1
|9:2
|6
|5
Švédsko
|3
|1
|0
|0
|2
|12:11
|3
|6
Slovinsko
|3
|0
|1
|1
|1
|7:11
|3
|7
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0
|8
Itálie
|3
|0
|0
|0
|3
|1:14
|0